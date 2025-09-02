szeptember 2., kedd

US Open

34 perce

Babos: A sírból hoztam vissza saját magam - videóval

Címkék#tenisz#US Open#Babos Tímea

Hullámvölgyekről és vitatott helyzetekről is beszélt Babos Tímea, miután a brazil Luisa Stefanival az oldalán bejutott a negyeddöntőbe az amerikai nyílt teniszbajnokság női párosversenyében.

A párosoknál négyszeres GS-tornagyőztes magyar játékos és brazil partnere - akiket a 11. helyen emeltek ki a szervezők - a hétfői nyolcaddöntőben 6:2, 4:6, 6:4-re verte a kínai Hszü Ji-fan, Jang Csao-hszün kettőst 2 óra 26 perc alatt.

Nem volt egyszerű meccs, többnyire én vagyok a vezéregyéniség a párosunkban, de Luisa ma nagyon kiegyensúlyozottan játszott – nyilatkozta a párosban 17. Grand Slam-negyeddöntőjére készülő Babos a szövetség közösségi oldalán. – A sírból hoztam vissza saját magam, mert volt pár gém, amikor borzasztóan játszottam, de aztán elővettem a saját énemet, és a végén már szinte hibátlanul ütöttem. Nagy taktikai játszma volt az ellenfél részéről egy nem túl korrekt ápolási szünettel, emellett az egyik kínai a vécészünetben több mint öt percig nem jött vissza a pályától két méterre lévő mellékhelyiségből, szóval mindent bevetettek.

A 32 éves teniszező kifejtette, egyre jobban ismerik egymást dél-amerikai partnerével, és hatékonyabban tudnak segíteni egymásnak.

Nagy dolog ez a tizenhét Grand Slam-negyeddöntőm, más kérdés, hogy Novak Djokovic már hatvannégynél tart – mondta nevetve. – Mivel a női páros döntőt előrehozták péntekre, innentől csütörtök kivételével minden nap lesz meccs remélhetőleg – tette hozzá a soproni sportoló.

Az idén Wimbledonban is negyeddöntős Babos a US Openen legutóbb 2019-ben jutott nyolc közé, párosukra a következő körben a kanadai Gabriela Dabrowski és új-zélandi Erin Routliffe harmadik helyen rangsorolt kettőse vár magyar idő szerint 21 óra körül.

