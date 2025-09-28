szeptember 28., vasárnap

Megyei foci

1 órája

Az öltözöben maradt, amit a csanakiak megbeszéltek

Címkék#megyei foci#Labdarúgó vármegyei I. osztály#labdarúgás

Vasárnap még két bajnokit játszottak a vármegyei I. osztály 8. fordulójában.

Wiesbauer-Gönyű–Abda-VVFK Bau 1–2 (1–0)
Gönyű, 100 néző. V.: Varga D.
Gönyű: Boros – Kovács K., Varga P. (Tarcsa), Prácser (Élő), Koncsag (Altrichter), Varga Cs., Puter (Szémán), Siska, Kurdi (Gál M:), Bodó, Varga Zs. Edző: Harcz István.
Abda: Csáktornyai – Dénes, Éri, Kráz (Kovács B.), Maidics (Jász), Babayigit, Vajda (Virág), Nyári (Domján), Balogh L., Móricz, Lányi. Edző: Szücs Gergely.
Gsz.: Siska (10.), ill. Domján (46.), Maidics (56.).
Kiállítva: Kovács K. (84.), ill. Babayigit (22.).
Még a kiállításig úgy, ahogy ment a játék a hazai csapatnak, a kiállítás után azonban érthetetlen módon visszaesett a Gönyű játéka, és a jobban akaró és játszó vendégek megérdemelten fordítottak.
Jók: senki, ill. mindenki.
Harcz István: – Szégyen gyalázat volt a teljesítményünk. Gratulálok az Abdának.
Szücs Gergely:  – Az első félidőben mindent elkövettünk, hogy ne tudjuk megnyerni a mérkőzést. A második félidőben küzdésünk és a jó teljesítménynek köszönhetően úgy érzem, megérdemelten nyertünk, tíz emberrel is.
Vígh Tibor

Ménfőcsanak–Győrújbarát 1–5 (0–3)
Ménfőcsanak, 200 néző. V.: Csávás B.
Ménfőcsanak: Tréger – Széles, Béres, Korsós, Puskás (Keringer), Simon, Buruzs, Kirják (Kovács P.), Tóh P. (Fekete Sz.), Horváth M., Varga M. (Csanaki). Edző: Nemes Ferenc.
Győrújbarát: Szebényi – Gál I. (Pintér M.), Baranyai (Fejes), Veller, Tar, Posta, Bagó, Czanik, Nyíregyházki, Süveges (Paku), Samodai (Tóth M.). Edző: Sütöri Péter.
Gsz.: Béres (84.), ill. Samodai (8., 23.), Bagó (21.), Tar (46, 47.).
Közepes iramú és színvonal mérkőzésen a Győrújbarát könnyedén érte el góljait. Küzdött ugyan a Ménfőcsanak, de a kapu előtt egy kivétellel nem találták meg a hazaik a jó megoldásokat, így a vendégek ilyen különbséggel is megérdemelten győzték le ellenfelüket.
Jók: Puskás, Horváth M., Varga M., ill. Tar, Czanik, Nyíregyházki, Samodai.
Nemes Ferenc: – Minden amit megbeszéltünk, az öltözőben maradt, az első és a második félidőben egyaránt. Összességében értékelhetetlen mérkőzést játszottunk.
Sötüri Péter : – Sikerült folytatni a múlt heti jó játékunkat. Hétről hétre fejlődik a csapat, nagyon bízom a további jó folytatásban. Megérdemelt győzelmet arattunk.
Kocsis-Katona Imre

A bajnokság állása:

1.Gyirmót II880032 - 324
2.Mezőörs760140 - 718
3.Bácsa852124 - 817
4.Győrújbarát751120 - 516
5.Csorna842218 - 1514
6.Kapuvár741219 - 813
7.Koroncó841316 - 1313
8.Ménfőcsanak831416 - 2210
9.Abda831415 - 2110
10.M.-óvár II821512 - 257
11.Gönyű81168 - 194
12.Vitnyéd711510 - 324
13.F.-szentmiklós81074 - 243
14.Győrújfalu81079 - 413

 

