Az öltözöben maradt, amit a csanakiak megbeszéltek
Vasárnap még két bajnokit játszottak a vármegyei I. osztály 8. fordulójában.
Wiesbauer-Gönyű–Abda-VVFK Bau 1–2 (1–0)
Gönyű, 100 néző. V.: Varga D.
Gönyű: Boros – Kovács K., Varga P. (Tarcsa), Prácser (Élő), Koncsag (Altrichter), Varga Cs., Puter (Szémán), Siska, Kurdi (Gál M:), Bodó, Varga Zs. Edző: Harcz István.
Abda: Csáktornyai – Dénes, Éri, Kráz (Kovács B.), Maidics (Jász), Babayigit, Vajda (Virág), Nyári (Domján), Balogh L., Móricz, Lányi. Edző: Szücs Gergely.
Gsz.: Siska (10.), ill. Domján (46.), Maidics (56.).
Kiállítva: Kovács K. (84.), ill. Babayigit (22.).
Még a kiállításig úgy, ahogy ment a játék a hazai csapatnak, a kiállítás után azonban érthetetlen módon visszaesett a Gönyű játéka, és a jobban akaró és játszó vendégek megérdemelten fordítottak.
Jók: senki, ill. mindenki.
Harcz István: – Szégyen gyalázat volt a teljesítményünk. Gratulálok az Abdának.
Szücs Gergely: – Az első félidőben mindent elkövettünk, hogy ne tudjuk megnyerni a mérkőzést. A második félidőben küzdésünk és a jó teljesítménynek köszönhetően úgy érzem, megérdemelten nyertünk, tíz emberrel is.
Vígh Tibor
Ménfőcsanak–Győrújbarát 1–5 (0–3)
Ménfőcsanak, 200 néző. V.: Csávás B.
Ménfőcsanak: Tréger – Széles, Béres, Korsós, Puskás (Keringer), Simon, Buruzs, Kirják (Kovács P.), Tóh P. (Fekete Sz.), Horváth M., Varga M. (Csanaki). Edző: Nemes Ferenc.
Győrújbarát: Szebényi – Gál I. (Pintér M.), Baranyai (Fejes), Veller, Tar, Posta, Bagó, Czanik, Nyíregyházki, Süveges (Paku), Samodai (Tóth M.). Edző: Sütöri Péter.
Gsz.: Béres (84.), ill. Samodai (8., 23.), Bagó (21.), Tar (46, 47.).
Közepes iramú és színvonal mérkőzésen a Győrújbarát könnyedén érte el góljait. Küzdött ugyan a Ménfőcsanak, de a kapu előtt egy kivétellel nem találták meg a hazaik a jó megoldásokat, így a vendégek ilyen különbséggel is megérdemelten győzték le ellenfelüket.
Jók: Puskás, Horváth M., Varga M., ill. Tar, Czanik, Nyíregyházki, Samodai.
Nemes Ferenc: – Minden amit megbeszéltünk, az öltözőben maradt, az első és a második félidőben egyaránt. Összességében értékelhetetlen mérkőzést játszottunk.
Sötüri Péter : – Sikerült folytatni a múlt heti jó játékunkat. Hétről hétre fejlődik a csapat, nagyon bízom a további jó folytatásban. Megérdemelt győzelmet arattunk.
Kocsis-Katona Imre
A bajnokság állása:
|1.
|Gyirmót II
|8
|8
|0
|0
|32 - 3
|24
|2.
|Mezőörs
|7
|6
|0
|1
|40 - 7
|18
|3.
|Bácsa
|8
|5
|2
|1
|24 - 8
|17
|4.
|Győrújbarát
|7
|5
|1
|1
|20 - 5
|16
|5.
|Csorna
|8
|4
|2
|2
|18 - 15
|14
|6.
|Kapuvár
|7
|4
|1
|2
|19 - 8
|13
|7.
|Koroncó
|8
|4
|1
|3
|16 - 13
|13
|8.
|Ménfőcsanak
|8
|3
|1
|4
|16 - 22
|10
|9.
|Abda
|8
|3
|1
|4
|15 - 21
|10
|10.
|M.-óvár II
|8
|2
|1
|5
|12 - 25
|7
|11.
|Gönyű
|8
|1
|1
|6
|8 - 19
|4
|12.
|Vitnyéd
|7
|1
|1
|5
|10 - 32
|4
|13.
|F.-szentmiklós
|8
|1
|0
|7
|4 - 24
|3
|14.
|Győrújfalu
|8
|1
|0
|7
|9 - 41
|3