Az öltözöben maradt, amit a csanakiak megbeszéltek

Wiesbauer-Gönyű–Abda-VVFK Bau 1–2 (1–0)

Gönyű, 100 néző. V.: Varga D.

Gönyű: Boros – Kovács K., Varga P. (Tarcsa), Prácser (Élő), Koncsag (Altrichter), Varga Cs., Puter (Szémán), Siska, Kurdi (Gál M:), Bodó, Varga Zs. Edző: Harcz István.

Abda: Csáktornyai – Dénes, Éri, Kráz (Kovács B.), Maidics (Jász), Babayigit, Vajda (Virág), Nyári (Domján), Balogh L., Móricz, Lányi. Edző: Szücs Gergely.

Gsz.: Siska (10.), ill. Domján (46.), Maidics (56.).

Kiállítva: Kovács K. (84.), ill. Babayigit (22.).

Még a kiállításig úgy, ahogy ment a játék a hazai csapatnak, a kiállítás után azonban érthetetlen módon visszaesett a Gönyű játéka, és a jobban akaró és játszó vendégek megérdemelten fordítottak.

Jók: senki, ill. mindenki.

Harcz István: – Szégyen gyalázat volt a teljesítményünk. Gratulálok az Abdának.

Szücs Gergely: – Az első félidőben mindent elkövettünk, hogy ne tudjuk megnyerni a mérkőzést. A második félidőben küzdésünk és a jó teljesítménynek köszönhetően úgy érzem, megérdemelten nyertünk, tíz emberrel is.

Vígh Tibor

Ménfőcsanak–Győrújbarát 1–5 (0–3)

Ménfőcsanak, 200 néző. V.: Csávás B.

Ménfőcsanak: Tréger – Széles, Béres, Korsós, Puskás (Keringer), Simon, Buruzs, Kirják (Kovács P.), Tóh P. (Fekete Sz.), Horváth M., Varga M. (Csanaki). Edző: Nemes Ferenc.

Győrújbarát: Szebényi – Gál I. (Pintér M.), Baranyai (Fejes), Veller, Tar, Posta, Bagó, Czanik, Nyíregyházki, Süveges (Paku), Samodai (Tóth M.). Edző: Sütöri Péter.

Gsz.: Béres (84.), ill. Samodai (8., 23.), Bagó (21.), Tar (46, 47.).

Közepes iramú és színvonal mérkőzésen a Győrújbarát könnyedén érte el góljait. Küzdött ugyan a Ménfőcsanak, de a kapu előtt egy kivétellel nem találták meg a hazaik a jó megoldásokat, így a vendégek ilyen különbséggel is megérdemelten győzték le ellenfelüket.

Jók: Puskás, Horváth M., Varga M., ill. Tar, Czanik, Nyíregyházki, Samodai.

Nemes Ferenc: – Minden amit megbeszéltünk, az öltözőben maradt, az első és a második félidőben egyaránt. Összességében értékelhetetlen mérkőzést játszottunk.

Sötüri Péter : – Sikerült folytatni a múlt heti jó játékunkat. Hétről hétre fejlődik a csapat, nagyon bízom a további jó folytatásban. Megérdemelt győzelmet arattunk.

Kocsis-Katona Imre