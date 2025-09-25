szeptember 25., csütörtök

Hétvégi sportműsor

4 órája

Az ETO vendége a Fradi, Sopronban a Vasas

Az ETO vendége a Fradi, Sopronban a Vasas

Péntek

Kosárlabda, férfi NB I: Sopron KC-Alba Regia, Sopron, 19.00

Szombat

Labdarúgás, vármegyei I. o.: Credobus Tudásközpont– Gyirmót II., Bácsa – Vitnyéd, Fertőszentmiklós – Koroncó, Kapuvár - Mezőörs, 16 óra. Csorna – Győrújfalu 17.00.

Vármegyei II. osztály Keleti csoport: Nyúl – Börcs, Győrasszonyfa – Kajárpéc, 16 óra.

Vármegyei II. osztály Északi csoport: Hegyeshalom - Dunakiliti, 16 óra.

Vármegyei II. osztály Nyugati csoport: Veszkény – Beled, SVSE – Petőháza, SFAC – Lövő, 16.00.

Vármegyei III. osztály Kelet B csoport: Győrújbarát II. – Bágyogszovát, Rábaszentmihály - Rábapatona, 16 óra.

Vármegyei III. osztály Északi csoport: Hotel Lajta Park - Győrzámoly, 14 óra. MITE II. – Dunaszeg, Mecsér – Mosonszolnok, Darnózseli - Öttevény 16 óra.

Vármegyei III. osztály Nyugat A csoport: Ágfalva – Fertőrákos 16 óra

Kosárlabda, női NB I: Sopron Basket-Vasas, Sopron, 18 óra.

Teke, Tapétagyár Szuperliga női: Rába ETO Győr SE - Rákoshegyi VSE Győr, Kristyán Zsuzsa tekecsarnok, 9,30 óra

NB II. Nyugat: S. Sörgurítók – AD Flexum Sopron, Győri úti pálya 14 óra

Területi bajnokság: Gyóróért Egyesület – Jánossomorja Répcelak 16 óra, Petőháza – Károlyháza 14 óra

Vasárnap

Labdarúgás, Fizz Liga: ETO FC-Ferencváros, Győr, 18 óra.

NB III, Északnyugati csoport: ETO Akadémia-Dorog, Győr, 11 óra. Gyirmót FC Győr-Bicske, Alcufer Stadion, 15.00. FC Sopron-Haladás, Sopron, 16 óra. Credobus Mosonmagyaróvár-Budaörs, 16 óra.

Vármegyei I. o.: Gönyű – Abda, Ménfőcsanak - Győrújbarát, 16 óra.

Vármegyei II. osztály Keleti csoport: Győrszentiván – Táp, Felpéc – Pannonhalma, DAC-UP – Bácsa II., Bőny – Vámosszabadi, Győrújfalu II. - Tét.  16 óra.

Vármegyei II. osztály Északi csoport: Kimle – Jánossomorja, Levél – Lipót, Lébény – Kunsziget, Hédervár – Ásványráró, Rajka – Mosonszentmiklós, Máriakálnok - MITE. 16 óra.

Vármegyei II. osztály Nyugati csoport: Nagycenk – Rábatamási, Rábaszentandrás – Farád, Dénesfa - Szany. 16 óra.

Vármegyei III. osztály Kelet A csoport: Csikvánd – Bakonyszentlászló, Gyömöre – Tényő, Pér – Veszprémvarsány, Sokorópátka - Töltéstava, 16 óra.

Vármegyei III. osztály Kelet B csoport: 13:00, Győr Sharks – Kóny, Bajcs - Enese. 13 óra. Abda II. – Győrsövényház, Börcs II. - Nagyszentjános. 16 óra.

Vármegyei III. osztály Északi csoport: Dunasziget – Bezenye, Dunaszentpál – Halászi, Püski – Mosonszentmiklós II. 16 óra

Vármegyei III. osztály Nyugat A csoport: Csapod – Vág, Egyházasfalu – Egyed, Osli – Markotabödöge, Jobaháza - Mihályi. 16 óra.

Vármegyei III. osztály Nyugat B csoport: Pusztacsalád – Zsira, Babót – Himod, Fertőszentmiklós II. - Újkér. 13 óra. Sopronhorpács – Fertőd, Harka – Hegykő, Nagylózs – Balf, Fertőendréd - Répcevis. 16 óra.

Kézilabda, női NB II: VKL SE-Tata, Ikrény, 16 óra.
Teke, NB I. Nyugat: Mosonszentmiklós – NK Teke SE Győr, Kristyán Zsuzsa tekecsarnok, 10 óra

Győri területi bajnokság: Rába ETO B – Turris SE Sopron Győr, Kristyán Zsuzsa tekecsarnok, 14 óra

 

