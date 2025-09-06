Labdarúgás - érdekes kimutatás
49 perce
Az ETO meze a magyar élmezőnyben
A 2025/2026-os szezonban az NB I-es csapatok mezeinek ára közhötti különbség látványosan szétnyílt - derül ki a sportsmarketing.hu kutatásából, idézi a csakfoci.hu.
Kiderül, a legtöbb NB I-es csapat mezének ára 20 ezer és 30 ezer forint közé esik.
