Labdarúgás - érdekes kimutatás

1 órája

Az ETO meze a magyar élmezőnyben

Címkék#nb#ETO#élmezőny#forint

Kisalföld.hu
A 2025/2026-os szezonban az NB I-es csapatok mezeinek ára közhötti különbség látványosan szétnyílt - derül ki a sportsmarketing.hu kutatásából, idézi a csakfoci.hu. 

Kiderül, a legtöbb NB I-es csapat mezének ára 20 ezer és 30 ezer forint közé esik.

 

 

 

