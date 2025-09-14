szeptember 14., vasárnap

Labdarúgás: MOL Magyar Kupa

1 órája

Az ETO FC a Pilisi LK-t fogadja, a Mezőörs a Vasas vendége

Kisalföld.hu
Az ETO FC a Pilisi LK-t fogadja, a Mezőörs a Vasas vendége

Vasárnap megtartották a MOL Magyar Kupa 4. fordulójának sorsolását: az ETO FC a Pilisi LK-t fogadja, a Mezőörs pedig a Vasas vendége lesz. 

A tervezett játéknap október 29.

A párosítások: 
Martfűi LSE (NB III)–Paksi FC
Debreceni EAC (NB III)–BVSC-Zugló (NB II)
Majosi SE (NB III)–Videoton FC (NB II)
Kelen SC (BLSZ I.)–Kolorcity Kazincbarcika SC
Vasas FC (NB II)–Mezőörs KSE (Győr-Moson-Sopron I.)
Debreceni VSC–Budapest Honvéd FC (NB II)
ETO FC–Pilisi LK (Pest I.)
Karcagi SC (NB II)–Aqvital FC Csákvár (NB II)
HR-Rent Kozármisleny (NB II)–ESMTK (NB III)
Kecskeméti TE (NB II)–Tiszafüredi VSE (NB III)
MTK Budapest–Mezőkövesd Zsóry FC (NB II) 
Diósgyőri VTK–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)
III. Kerületi TVE (NB III)–Soroksár SC (NB II)
FC Ajka (NB II)–Tiszakécskei LC (NB II)
Zalaegerszegi TE FC–Budafoki MTE (NB II)
Ferencvárosi TC–Békéscsaba 1912 Előre (NB II)
 

 

