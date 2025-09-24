Mennyire ismerik egymást a győri kézilabdázók? Kiderül a videóból!

Ki a legjobb táncos, vagy szakács? Ezt kérdezték a Győri Audi ETO KC játékosaitól és stábtagjaitól.

Kulisszatitkokat árultak el az Audi ETO játékosairól és stábtagjairól

Fotó: Molcsányi Máté

A klub Facebook-oldalán megjelent videó egy kicsit más oldaláról mutatja meg a lányokat és a stáb tagjait:

A csapat szerdán 18 órakor „tér vissza eredeti szerepéhez", a Kisvárda Master Good ellen lép pályára az Audi-arénában, vasárnap pedig már Montenegroban játszik.