Mennyire ismerik egymást a győri kézilabdázók? Kiderül a videóból!
Meglepő kérdéseket kaptak a női kézilabdacsapat tagjai. Az Audi ETO játékosait edzésen csípték el egy kisvideó erejéig, a kérdések pedig a pályán kívüli életre vonatkoztak.
Ki a legjobb táncos, vagy szakács? Ezt kérdezték a Győri Audi ETO KC játékosaitól és stábtagjaitól.
A klub Facebook-oldalán megjelent videó egy kicsit más oldaláról mutatja meg a lányokat és a stáb tagjait:
A csapat szerdán 18 órakor „tér vissza eredeti szerepéhez", a Kisvárda Master Good ellen lép pályára az Audi-arénában, vasárnap pedig már Montenegroban játszik.
