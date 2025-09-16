1 órája
Tizennégy ETO-s játszik a válogatottakban
Az októberi Eb-selejtező mérkőzések előtt válogatott edzőtáborba vonultak a játékosok. Az Audi ETO-t tizennégy kézilabdázó képviseli a nemzeti csapatokban.
A magyar válogatott csütörtökön kezdi programját Felcsúton, a Svédország elleni nem hivatalos edzőmérkőzéssel, majd Tatabányán újra e két csapat játszik egymás ellen. A találkozón a Győri Audi ETO KC játékosai is szerepelnek, igaz, most ellenfélként lépnek pályára.
Szemerey Zsófi a magyar válogatott kapuját fogja védeni, klubtársai, Linn Blohm, Nathalie Hagman és Anna Lagerquist pedig az északiak csapatában szerepel.
Az Audi ETO 14 játékosa 7 nemzeti együttesben szerepel
Golovin Vlagyimir csapatába Szemerey Zsófi kapott meghívást a győri klubtól. Győri-Lukács Viktóriára a szövetéségi kapitány ezúttal nem számíthat, a játékos ugyanis várandós. A Mosonmagyaróvári KC-ból Kukely Anna kapott meghívót, így ebben az évben Szemereyvel ketten képviselik a vármegyei együtteseket.
Válogatott kerettagok az Audi ETO KC-ból:
- Magyarország: Szemerey Zsófi
- Svédország: Linn Blohm, Nathalie Hagman, Anna Lagerquist
- Hollandia: Kelly Dulfer, Dione Housheer, Bo van Wetering
- Norvégia: Kristine Beristöl, Emilie Hovden, Veronica Kristiansen
- Dánia: Helena Elver, Kristina Jörgensen
- Brazília: Bruna de Paula
- Franciaország: Hatadou Sako
A magyar női válogatott őszi programja
Szeptember 20., szombat, Tatabánya
16:00 Magyarország–Svédország, felkészülési mérkőzés
Október 16., csütörtök, Nagykanizsa
18:00 Magyarország–Törökország, EHF EURO Cup-mérkőzés
Október 19., vasárnap, Prága
19:00 Csehország–Magyarország, EHF EURO Cup-mérkőzés
November 20., csütörtök, Straume
20:30 Magyarország-Szerbia, felkészülési mérkőzés
November 22., szombat, Straume
16:45 Norvégia–Magyarország, felkészülési mérkőzés
November 23., vasárnap, Straume
14:00 Magyarország–Spanyolország, felkészülési mérkőzés
November 26.-december 14.
holland-német közös rendezésű világbajnokság