Tizennégy ETO-s játszik a válogatottakban

A magyar válogatott csütörtökön kezdi programját Felcsúton, a Svédország elleni nem hivatalos edzőmérkőzéssel, majd Tatabányán újra e két csapat játszik egymás ellen. A találkozón a Győri Audi ETO KC játékosai is szerepelnek, igaz, most ellenfélként lépnek pályára.

Szemerey Zsófi, az Audi ETO játékosa a magyar válogatott kapuját védi

Fotó: MW Archív

Szemerey Zsófi a magyar válogatott kapuját fogja védeni, klubtársai, Linn Blohm, Nathalie Hagman és Anna Lagerquist pedig az északiak csapatában szerepel.

Az Audi ETO 14 játékosa 7 nemzeti együttesben szerepel

Golovin Vlagyimir csapatába Szemerey Zsófi kapott meghívást a győri klubtól. Győri-Lukács Viktóriára a szövetéségi kapitány ezúttal nem számíthat, a játékos ugyanis várandós. A Mosonmagyaróvári KC-ból Kukely Anna kapott meghívót, így ebben az évben Szemereyvel ketten képviselik a vármegyei együtteseket.

Válogatott kerettagok az Audi ETO KC-ból:

Magyarország: Szemerey Zsófi

Svédország: Linn Blohm, Nathalie Hagman, Anna Lagerquist

Hollandia: Kelly Dulfer, Dione Housheer, Bo van Wetering

Norvégia: Kristine Beristöl, Emilie Hovden, Veronica Kristiansen

Dánia: Helena Elver, Kristina Jörgensen

Brazília: Bruna de Paula

Franciaország: Hatadou Sako

A magyar női válogatott őszi programja

Szeptember 20., szombat, Tatabánya

16:00 Magyarország–Svédország, felkészülési mérkőzés

Október 16., csütörtök, Nagykanizsa

18:00 Magyarország–Törökország, EHF EURO Cup-mérkőzés

Október 19., vasárnap, Prága

19:00 Csehország–Magyarország, EHF EURO Cup-mérkőzés

November 20., csütörtök, Straume

20:30 Magyarország-Szerbia, felkészülési mérkőzés

November 22., szombat, Straume

16:45 Norvégia–Magyarország, felkészülési mérkőzés

November 23., vasárnap, Straume

14:00 Magyarország–Spanyolország, felkészülési mérkőzés

November 26.-december 14.

holland-német közös rendezésű világbajnokság

