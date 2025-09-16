szeptember 16., kedd

Kézilabda

45 perce

Tizennégy ETO-s játszik a válogatottakban

Az októberi Eb-selejtező mérkőzések előtt válogatott edzőtáborba vonultak a játékosok. Az Audi ETO-t tizennégy kézilabdázó képviseli a nemzeti csapatokban.

Kisalföld.hu

A magyar válogatott csütörtökön kezdi programját Felcsúton, a Svédország elleni nem hivatalos edzőmérkőzéssel, majd Tatabányán újra e két csapat játszik egymás ellen. A találkozón a Győri Audi ETO KC játékosai is szerepelnek, igaz, most ellenfélként lépnek pályára.

Audi ETO
Szemerey Zsófi, az Audi ETO játékosa a magyar válogatott kapuját védi
Fotó: MW Archív

Szemerey Zsófi a magyar válogatott kapuját fogja védeni, klubtársai, Linn Blohm, Nathalie Hagman és Anna Lagerquist pedig az északiak csapatában szerepel.

Az Audi ETO 14 játékosa 7 nemzeti együttesben szerepel

Golovin Vlagyimir csapatába Szemerey Zsófi kapott meghívást a győri klubtól. Győri-Lukács Viktóriára a szövetéségi kapitány ezúttal nem számíthat, a játékos ugyanis várandós. A Mosonmagyaróvári KC-ból Kukely Anna kapott meghívót, így ebben az évben Szemereyvel ketten képviselik a vármegyei együtteseket.

Válogatott kerettagok az Audi ETO KC-ból:

  • Magyarország: Szemerey Zsófi
  • Svédország: Linn Blohm, Nathalie Hagman, Anna Lagerquist
  • Hollandia: Kelly Dulfer, Dione Housheer, Bo van Wetering
  • Norvégia: Kristine Beristöl, Emilie Hovden, Veronica Kristiansen
  • Dánia: Helena Elver, Kristina Jörgensen
  • Brazília: Bruna de Paula
  • Franciaország: Hatadou Sako

A magyar női válogatott őszi programja

Szeptember 20., szombat, Tatabánya
16:00 Magyarország–Svédország, felkészülési mérkőzés
Október 16., csütörtök, Nagykanizsa
18:00 Magyarország–Törökország, EHF EURO Cup-mérkőzés
Október 19., vasárnap, Prága
19:00 Csehország–Magyarország, EHF EURO Cup-mérkőzés
November 20., csütörtök, Straume
20:30 Magyarország-Szerbia, felkészülési mérkőzés
November 22., szombat, Straume
16:45 Norvégia–Magyarország, felkészülési mérkőzés
November 23., vasárnap, Straume
14:00 Magyarország–Spanyolország, felkészülési mérkőzés
November 26.-december 14.
holland-német közös rendezésű világbajnokság
 

