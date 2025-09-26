szeptember 26., péntek

Kézilabda

3 órája

Két születésnapossal és Puskinnal indult Montenegróba az Audi ETO busza – videó

Címkék#Bruna de Paula#Dione Housheer#Per Johansson#Puskin#Győri Audi ETO KC#Montenegró

Kisalföld.hu

Bruna de Paula a 29.,  Dione Housheer pedig a 26. születésnapját ünnepli szeptember 26-án. Az Audi ETO játékosai ezúttal nem családi körben ünnepelnek, ugyanis a csapat hajnalban buszra szállt és elindult Montenegróba tartó járathoz a bécsi reptérre. 

Dione Housheer Audi ETO
Dione Housheer 29 éves, az Audi ETO játékosa utazással tölti a jeles napot.
Fotó: Molcsányi Máté

Hogy kerül Puskin az Audi ETO buszára?

A klub közösségi oldalán megjelent videóban a csapat tagjait arról kérdezték, hogy mivel töltik az időt az utazás alatt.

Többen sorozatot néznek, de akad, aki az alvás választotta. Per Johansson pedig olvasással fog kikapcsolódni, a vezetőedző Puskin kötetét vitte magával.

 

