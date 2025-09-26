Kézilabda
3 órája
Két születésnapossal és Puskinnal indult Montenegróba az Audi ETO busza – videó
Bruna de Paula a 29., Dione Housheer pedig a 26. születésnapját ünnepli szeptember 26-án. Az Audi ETO játékosai ezúttal nem családi körben ünnepelnek, ugyanis a csapat hajnalban buszra szállt és elindult Montenegróba tartó járathoz a bécsi reptérre.
Hogy kerül Puskin az Audi ETO buszára?
A klub közösségi oldalán megjelent videóban a csapat tagjait arról kérdezték, hogy mivel töltik az időt az utazás alatt.
Többen sorozatot néznek, de akad, aki az alvás választotta. Per Johansson pedig olvasással fog kikapcsolódni, a vezetőedző Puskin kötetét vitte magával.
