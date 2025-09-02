szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

26°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Női kézilabda NB I

1 órája

Győri Audi ETO KC - Szombathelyi KKA – ÉLŐ

Címkék#Fodor Csenge#Emilie Hovden#Szemerey Zsófi#Győri Audi ETO KC-Szombathelyi KKA#Lukács Boglárka#Zákányi Janka#Kari Brattset Dale

A Győri Audi ETO KC hazai pályán vág bele a 2025/2026-os idénybe. A vendég a Szombathelyi KKA lesz. Folyamatosan frissülő cikkünkből élőben követheti a mérkőzést.

Kisalföld.hu

K&H Női Liga kézilabda NB I., 1. forduló

Győri Audi ETO KC - Szombathelyi KKA

Győr, Audi Aréna. Játékvezető: Dáné Rita, Marton Zsófia

PERCRŐL PERCRE  

44. perc: Időt kér Per Johansson

43. perc: Kiperdül a labda Kiprijanovska kezéből. Hagman robog a kapuig. 25-14. Kiprijanovska a bal kapufa tövét találja el.  

42. perc: Jörgensen passza nem jó. Lukács védi SZeberényi Flóra lövését, de a labda marad a vendégeknél.

41. perc: Pődör lő a kapu bal oldalába. 24-14. Sako helyett Lukács Boglárka a győri kapuban a folytatásban. 

40. perc: Varga Dalma kapu fölé lő a lerohanás végén. Labdát veszít a vasi csapat. Van Weteringgel szemben szabálytalanságot láttak sokan, kivéve a játékvezetőket. Nem talált kaput a lövése. 

39. perc: Pődör a hetedik gólját szerzi. 24-13. Housheer lő a kapu fölé másfél méterrel. Pődör bejátszása nem jó a beállónak.

38. perc: Győri gól a jobb szélről, Varga Dalma először eredményes a meccsen. 24-12.  

37. perc: Housheer lövése a hálóban. 23-12. Lefordul Housheerről Menezes, de a lövése elmegy a kapu mellett. 

36. perc: Smetková lövése Sako számára csemege. Van Wetering kísérletét védi Simic. Varga Nikolett próbálkozik a vendégeknél, de Sako ezt a lövést is hárítja.

35. perc: Jörgensen középre lő, Simic véd, de a kipattanót már bedobja az ETO irányítója. 22-12.

34. perc: Van Wetering eredményes a bal szélről. 21-12. Támadóhiba a szombathelyieknél. 

33. perc: Megint büntetőt ítélnek a játékvezetők a vendégek támadása végén. Ezt most Ivancok-Soltic lövi, ő sem hibázza el. 20-12.

32. perc: Blohm nem talál kaput. A hazai publikum szerint szabálytalankodtak vele szemben. Ivancok-Soltic labdát veszít, Jörgensen eredményes a lerohanás végén. 20-11.

31. perc: Kezdődik a második félidő. Fél perc után Kristiansen talál a kapuba. Simic nem tud védeni. 19-10. Hétméteres a vendégeknek. Sako beleér Pődör lövésébe, de védeni nem tud. 19-11.

2361 a hivatalos nézőszám.

30. perc: Lerántás miatt kiküldik két percre Housheert. A felső lécről a gólvonal elé vágódik a labda Ivancok-Soltic lövése után. Nagy gól a jobb alsóba de Paulától. 18-10. Nyolc góllal vezet a szünetben az ETO.

29. perc: Újabb értékesített szombathelyi büntetőt, ezúttal is Pődör eredményes. 16-10. Kristiansen szerez depaulás gólt. 17-10.

28. perc: A kapufa segít Sakónak Djatevska lövése után. Blohm labdát veszít. Kapkodó a játék: Djatevska is elhullajtja a labdát, de de Paula indítása is pontatlan.   

27. perc: Pásztor marad őrizetlenül. 16-9. Hagman lövése nem talál kaput.

26. perc: Sako tenyereli kapu mellé Ivancok-Soltic erőteljes lövését. Jörgensen passza pontatlan: a vendégeké a labda.

25. perc: Pődör értékesíti ismét a vendégek hétméteresét, amit a győri szurkolók tiltakozása ellenére ítélt meg a játékvezető. 16-8. Győri időkérés. Hibás passz Housheertől.

24. perc: Pásztor a földön ülve passzol rosszul. Linn Blohm szerzi az első gólját a túloldalon. 15-7. Aztán egy győri labdaszerzés után Hagman szerez ziccergólt. Ez az első találata győri színekben. 16-7

23. perc: De Paula ezúttal kapu fölé pattintja a labdát. 

22. perc: Ivancok-Soltic lövését védi Sako. 

21. perc: Pődör Rebeka a hetesgóljával 9 percnyi gólcsendet tör meg. 13-7. De Paula kígyómozgással hozza helyzetbe magát, aztán a léc alá pattint. 14-7.

20. perc: Dulfer kapja az indítást a győri labdaszerzés után, és lő a kapuba. 13-6. Nyolc és fél perce gólképtelen a Szombathely: jön egy újabb időkérés a vendégek részéről. Belülvédekezést látnak a játékvezetők de Paulánál: hetest lőhetnek a vendégek.

19. perc: Ismét Sako véd, Pődör lövésénél most nem volt olyan nehéz dolga. Hétméteres a túloldalon. Housheer áll oda, és váltja gólra a büntetőt. 12-6.

18. perc: De Paula is pályán van. Kristiansen eredményes. 11-6

17. perc: Sako lehúzta a rolót: Kiprijanovska lövését védi. 

16. perc: Sako védi Ivancok-Soltic lövését. Aztán az ETO kapusa intéz egy pályatakarítást a győri térfélen, mert ő mindenre figyel. Felső kapufás gól Housheertől. 10-6.

15. perc: Újabb Sako-bravúr, ezúttal Pődör lövését spárgázza ki. Lagerquist eredményes a túloldalon. 9-6.

14. perc: Ivancok-Soltic lövése elszáll a kapu fölött. Jörgensen lövését hárítja Mendes. 

13. perc: Kiperdül a labda Ivancok-Soltic kezéből Kiprijanovska magas passza után. Megint van Wetering a gólszerző, már ötnél jár. 8-6. Szombathelyi időkéréssel reagál Gyurka János a kétgólos győri vezetésre.

12. perc: Kiprijanovska betalál, újra döntetlen. 6-6. Van Weteringnek most sikerül az ejtés. 7-6.

11. perc: Pődör Rebeka egyenlít. 5-5. Gyors győri gól a válasz, Kristiansen másodszer eredményes. 6-5.

10. perc: Kristiansen kezéből egyszerűen ellopják a labdát a szombathelyi védők. Sako védi Sallai ziccerét. Van Wetering harmadszor talál a kapuba: ismét vezet az ETO. 5-4

9. perc: Lagerquist be tud fordulni beállóból, de a vendégek kapusa védeni tud. Támadóhiba Ivancok-Solticnál.

8. perc: Ismét vezetnek a vendégek, ezúttal Sallai góljával. 3-4. Most is gyorsan jön a győri egyenlítés, Housheer először eredményes. 4-4. Kiprijanovska passza csak a győrieknek jó. 

7. perc: Van Wetering ejtéssel próbálkozik ziccerből, de Mendes számít erre, és lekapja a levegőből a labdát. Jörgensen passza hibás. 

6. perc: Pásztor rossz passza után kontrázhat az ETO, de Jörgensen passza nem jó Dulfernek. Passzívig támadnak a vendégek, aztán elfogynak a passzok. 

5. perc: Pásztor Noémi révén vezet a Szombathely. 2-3. De csak néhány másodpercig, mert Kristiansen gyorsan egyenlít. 3-3.

4. perc: Sallai egyenlít. 2-2. Housheer passza nem ér célt.

3. perc: Ismét van Wetering eredményes. 2-0. Pődör Rebeka szépít. 2-1. Jörgensen lövése pontatlan.

2. perc: Ivancok-Soltic lövését védi Sako. Bo van Wetering szerzi az első gólt. 1-0. Sallai kísérletét is hárítja a győri kapus.

1. perc: Zöld-fehérben a győriek, fehér mezben a szombathelyiek. A meccset a vendégek kezdik. Az ETO kapujában Sako, mezőnyben Jörgensen, Dulfer (akit Kristinasen vált támadásban), Housheer, Lagerquist, van Wetering és Varga D. 

ELŐZETES

A Győri Audi ETO KC hibátlan felkészülési időszakot követően kezdi az új idényt. Az Audi Arénában kedden 18 órakor az előző idényt a középmezőnyben záró Szombathelyi KKA-t fogadja Per Johansson együttese. 

Fotó: KRCS

Kisebb sérülése után visszatért Bruna de Paula, azonban Fodor Csenge, Kari Brattset Dale és Emilie Hovden ezúttal kimaradt a keretből. Per Johansson három fiatalt nevezett a találkozóra Varga Dalma, Zákányi Janka és Lukács Boglárka személyében. Utóbbi Hatadou Sako váltótársa a kapuban, Szemerey Zsófi még nem léphet pályára a sérülése miatt.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu