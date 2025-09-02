Győri Audi ETO KC - Szombathelyi KKA – ÉLŐ

K&H Női Liga kézilabda NB I., 1. forduló

Győri Audi ETO KC - Szombathelyi KKA

Győr, Audi Aréna. Játékvezető: Dáné Rita, Marton Zsófia

PERCRŐL PERCRE

44. perc: Időt kér Per Johansson.

43. perc: Kiperdül a labda Kiprijanovska kezéből. Hagman robog a kapuig. 25-14. Kiprijanovska a bal kapufa tövét találja el.

42. perc: Jörgensen passza nem jó. Lukács védi SZeberényi Flóra lövését, de a labda marad a vendégeknél.

41. perc: Pődör lő a kapu bal oldalába. 24-14. Sako helyett Lukács Boglárka a győri kapuban a folytatásban.

40. perc: Varga Dalma kapu fölé lő a lerohanás végén. Labdát veszít a vasi csapat. Van Weteringgel szemben szabálytalanságot láttak sokan, kivéve a játékvezetőket. Nem talált kaput a lövése.

39. perc: Pődör a hetedik gólját szerzi. 24-13. Housheer lő a kapu fölé másfél méterrel. Pődör bejátszása nem jó a beállónak.

38. perc: Győri gól a jobb szélről, Varga Dalma először eredményes a meccsen. 24-12.

37. perc: Housheer lövése a hálóban. 23-12. Lefordul Housheerről Menezes, de a lövése elmegy a kapu mellett.

36. perc: Smetková lövése Sako számára csemege. Van Wetering kísérletét védi Simic. Varga Nikolett próbálkozik a vendégeknél, de Sako ezt a lövést is hárítja.

35. perc: Jörgensen középre lő, Simic véd, de a kipattanót már bedobja az ETO irányítója. 22-12.

34. perc: Van Wetering eredményes a bal szélről. 21-12. Támadóhiba a szombathelyieknél.

33. perc: Megint büntetőt ítélnek a játékvezetők a vendégek támadása végén. Ezt most Ivancok-Soltic lövi, ő sem hibázza el. 20-12.

32. perc: Blohm nem talál kaput. A hazai publikum szerint szabálytalankodtak vele szemben. Ivancok-Soltic labdát veszít, Jörgensen eredményes a lerohanás végén. 20-11.

31. perc: Kezdődik a második félidő. Fél perc után Kristiansen talál a kapuba. Simic nem tud védeni. 19-10. Hétméteres a vendégeknek. Sako beleér Pődör lövésébe, de védeni nem tud. 19-11.

2361 a hivatalos nézőszám.

30. perc: Lerántás miatt kiküldik két percre Housheert. A felső lécről a gólvonal elé vágódik a labda Ivancok-Soltic lövése után. Nagy gól a jobb alsóba de Paulától. 18-10. Nyolc góllal vezet a szünetben az ETO.