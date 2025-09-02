43 perce
Győri Audi ETO KC - Szombathelyi KKA – ÉLŐ
A Győri Audi ETO KC hazai pályán vág bele a 2025/2026-os idénybe. A vendég a Szombathelyi KKA lesz. Folyamatosan frissülő cikkünkből élőben követheti a mérkőzést.
K&H Női Liga kézilabda NB I., 1. forduló
Győri Audi ETO KC - Szombathelyi KKA
Győr, Audi Aréna. Játékvezető: Dáné Rita, Marton Zsófia
PERCRŐL PERCRE
25. perc: Pődör értékesíti ismét a vendégek hétméteresét, amit a győri szurkolók tiltakozása ellenére ítélt meg a játékvezető. 16-8. Győri időkérés.
24. perc: Pásztor a földön ülve passzol rosszul. Linn Blohm szerzi az első gólját a túloldalon. 15-7. Aztán egy győri labdaszerzés után Hagman szerez ziccergólt. Ez az első találata győri színekben. 16-7.
23. perc: De Paula ezúttal kapu fölé pattintja a labdát.
22. perc: Ivancok-Soltic lövését védi Sako.
21. perc: Pődör Rebeka a hetesgóljával 9 percnyi gólcsendet tör meg. 13-7. De Paula kígyómozgással hozza helyzetbe magát, aztán a léc alá pattint. 14-7.
20. perc: Dulfer kapja az indítást a győri labdaszerzés után, és lő a kapuba. 13-6. Nyolc és fél perce gólképtelen a Szombathely: jön egy újabb időkérés a vendégek részéről. Belülvédekezést látnak a játékvezetők de Paulánál: hetest lőhetnek a vendégek.
19. perc: Ismét Sako véd, Pődör lövésénél most nem volt olyan nehéz dolga. Hétméteres a túloldalon. Housheer áll oda, és váltja gólra a büntetőt. 12-6.
18. perc: De Paula is pályán van. Kristiansen eredményes. 11-6.
17. perc: Sako lehúzta a rolót: Kiprijanovska lövését védi.
16. perc: Sako védi Ivancok-Soltic lövését. Aztán az ETO kapusa intéz egy pályatakarítást a győri térfélen, mert ő mindenre figyel. Felső kapufás gól Housheertől. 10-6.
15. perc: Újabb Sako-bravúr, ezúttal Pődör lövését spárgázza ki. Lagerquist eredményes a túloldalon. 9-6.
14. perc: Ivancok-Soltic lövése elszáll a kapu fölött. Jörgensen lövését hárítja Mendes.
13. perc: Kiperdül a labda Ivancok-Soltic kezéből Kiprijanovska magas passza után. Megint van Wetering a gólszerző, már ötnél jár. 8-6. Szombathelyi időkéréssel reagál Gyurka János a kétgólos győri vezetésre.
12. perc: Kiprijanovska betalál, újra döntetlen. 6-6. Van Weteringnek most sikerül az ejtés. 7-6.
11. perc: Pődör Rebeka egyenlít. 5-5. Gyors győri gól a válasz, Kristiansen másodszer eredményes. 6-5.
10. perc: Kristiansen kezéből egyszerűen ellopják a labdát a szombathelyi védők. Sako védi Sallai ziccerét. Van Wetering harmadszor talál a kapuba: ismét vezet az ETO. 5-4.
9. perc: Lagerquist be tud fordulni beállóból, de a vendégek kapusa védeni tud. Támadóhiba Ivancok-Solticnál.
8. perc: Ismét vezetnek a vendégek, ezúttal Sallai góljával. 3-4. Most is gyorsan jön a győri egyenlítés, Housheer először eredményes. 4-4. Kiprijanovska passza csak a győrieknek jó.
7. perc: Van Wetering ejtéssel próbálkozik ziccerből, de Mendes számít erre, és lekapja a levegőből a labdát. Jörgensen passza hibás.
6. perc: Pásztor rossz passza után kontrázhat az ETO, de Jörgensen passza nem jó Dulfernek. Passzívig támadnak a vendégek, aztán elfogynak a passzok.
5. perc: Pásztor Noémi révén vezet a Szombathely. 2-3. De csak néhány másodpercig, mert Kristiansen gyorsan egyenlít. 3-3.
4. perc: Sallai egyenlít. 2-2. Housheer passza nem ér célt.
3. perc: Ismét van Wetering eredményes. 2-0. Pődör Rebeka szépít. 2-1. Jörgensen lövése pontatlan.
2. perc: Ivancok-Soltic lövését védi Sako. Bo van Wetering szerzi az első gólt. 1-0. Sallai kísérletét is hárítja a győri kapus.
1. perc: Zöld-fehérben a győriek, fehér mezben a szombathelyiek. A meccset a vendégek kezdik. Az ETO kapujában Sako, mezőnyben Jörgensen, Dulfer (akit Kristinasen vált támadásban), Housheer, Lagerquist, van Wetering és Varga D.
ELŐZETES
A Győri Audi ETO KC hibátlan felkészülési időszakot követően kezdi az új idényt. Az Audi Arénában kedden 18 órakor az előző idényt a középmezőnyben záró Szombathelyi KKA-t fogadja Per Johansson együttese.
Kisebb sérülése után visszatért Bruna de Paula, azonban Fodor Csenge, Kari Brattset Dale és Emilie Hovden ezúttal kimaradt a keretből. Per Johansson három fiatalt nevezett a találkozóra Varga Dalma, Zákányi Janka és Lukács Boglárka személyében. Utóbbi Hatadou Sako váltótársa a kapuban, Szemerey Zsófi még nem léphet pályára a sérülése miatt.