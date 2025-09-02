Győri Audi ETO KC - Szombathelyi KKA – ÉLŐ

K&H Női Liga kézilabda NB I., 1. forduló

Győri Audi ETO KC - Szombathelyi KKA

Győr, Audi Aréna. Játékvezető: Dáné Rita, Marton Zsófia

PERCRŐL PERCRE

25. perc: Pődör értékesíti ismét a vendégek hétméteresét, amit a győri szurkolók tiltakozása ellenére ítélt meg a játékvezető. 16-8. Győri időkérés.

24. perc: Pásztor a földön ülve passzol rosszul. Linn Blohm szerzi az első gólját a túloldalon. 15-7. Aztán egy győri labdaszerzés után Hagman szerez ziccergólt. Ez az első találata győri színekben. 16-7.

23. perc: De Paula ezúttal kapu fölé pattintja a labdát.

22. perc: Ivancok-Soltic lövését védi Sako.

21. perc: Pődör Rebeka a hetesgóljával 9 percnyi gólcsendet tör meg. 13-7. De Paula kígyómozgással hozza helyzetbe magát, aztán a léc alá pattint. 14-7.

20. perc: Dulfer kapja az indítást a győri labdaszerzés után, és lő a kapuba. 13-6. Nyolc és fél perce gólképtelen a Szombathely: jön egy újabb időkérés a vendégek részéről. Belülvédekezést látnak a játékvezetők de Paulánál: hetest lőhetnek a vendégek.

19. perc: Ismét Sako véd, Pődör lövésénél most nem volt olyan nehéz dolga. Hétméteres a túloldalon. Housheer áll oda, és váltja gólra a büntetőt. 12-6.

18. perc: De Paula is pályán van. Kristiansen eredményes. 11-6.

17. perc: Sako lehúzta a rolót: Kiprijanovska lövését védi.

16. perc: Sako védi Ivancok-Soltic lövését. Aztán az ETO kapusa intéz egy pályatakarítást a győri térfélen, mert ő mindenre figyel. Felső kapufás gól Housheertől. 10-6.

15. perc: Újabb Sako-bravúr, ezúttal Pődör lövését spárgázza ki. Lagerquist eredményes a túloldalon. 9-6.

14. perc: Ivancok-Soltic lövése elszáll a kapu fölött. Jörgensen lövését hárítja Mendes.

13. perc: Kiperdül a labda Ivancok-Soltic kezéből Kiprijanovska magas passza után. Megint van Wetering a gólszerző, már ötnél jár. 8-6. Szombathelyi időkéréssel reagál Gyurka János a kétgólos győri vezetésre.

12. perc: Kiprijanovska betalál, újra döntetlen. 6-6. Van Weteringnek most sikerül az ejtés. 7-6.

11. perc: Pődör Rebeka egyenlít. 5-5. Gyors győri gól a válasz, Kristiansen másodszer eredményes. 6-5.