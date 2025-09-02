Audi ETO: győzelem a nyitányon - fotók

Gyors tempóval kezdte a találkozót az Audi ETO, de a vasiak kitartóan zárkóztak. A mérkőzés elején hosszú percekre befagyott az eredményjelző, a gólcsendet van Wetering szélről érkező találata törte meg, de a csapat a hullámzó teljesítményének köszönhetően nem tudta lerázni magáról a szombathelyi együttest. A félidő derekára rendezettebbé a zöld-fehérek játéka, ennek köszönhetően a huszadik percre már hét gólnyira távolodtak el a vendégektől. A félidő hajrájában öt percig nem esett gól a vendégek hálójába, a gólcsendet azonban nem használták ki a vasiak. A csapatok 18-10-es eredménynél vonultak a pihenőre.

A fordulás után nem változott a játék képe, a szombathelyiek nem jelentettek nagyobb veszélyt a vendéglátók kapujára. A győri közönség nemtetszését fejezte ki egy van Weteringgel szemben elkövetett szabálytalanság miatt, de a mérkőzésvezetők sípja néma maradt. Ez még hangosabb szurkolásra ösztönözte a zöld-fehér tábort. Lukács Boglárkának kevesebb dolga akadt a kapuban, neki és a kiválóan működő védelemnek köszönhetően nyolc perc telt el szombathelyi találat nélkül. Van Wetering ekkorra már a nyolcadik gólját lőtte Mendes hálójába, a győriek ledolgozhatatlan előnyre tettek szert. A találkozó 50. percére 17 gólos különbséget dolgoztak ki a zöld-fehérek. Csereként de Paula dinamikusan szállt be a mérkőzésbe, az utolsó győri találat is az ő nevéhez fűződik, ezzel az Audi ETO magabiztosan, 37-20-ra győzte le ellenfelét.