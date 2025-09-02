szeptember 2., kedd

Kézilabda

1 órája

Audi ETO: győzelem a nyitányon - fotók

Május végén csendült fel utoljára a Thunderstruck az Audi Arénában. Hosszú szünet, majd hibátlan felkészülés után lépett pályára a Győri Audi ETO KC. Az NB I nyitófordulójában a győriek legyőzték a Szombathelyi KKA együttesét.

Kisalföld.hu

Az előző idényt a középmezőnyben záró Szombathelyi KKA volt a Győri Audi ETO KC vendége a K&H Liga első fordulójában kedden. A győriek fontos változásról számoltak be a mérkőzést megelőzően: Kari Brattset Dale mellett Anna Lagerquist látja el a csapatkapitányi poszot, már az utóbbi állt oda a kezdőceremónia utáni fotóhoz. A hagyományoknak megfelelően köszöntötték a csapat új igazolásait: Helena Elvert, Natalie Hagmant, Tjasa Stankot és Szemerey Zsófit.

Audi ETO
A Győri Audi ETO KC győzelemmel kezdte az idényt. 
Fotó: Csapó Balázs

Győri Audi ETO KC - Szombathelyi KKA 37-20 (18-10)
Győr, K&H Liga, 1. forduló. Játékvezető: Dáné Rita, Marton Zsófia. 2360 néző

Győri Audi ETO KC: Sako - Varga D. 1, Housheer 6/3, Lagerquist 1, Dulfer 1, Jörgensen 1, van Wetering 8. Cs.: Lukács (kapus) Kritiansen 5, de Paula 6, Blohm 1,  Hagman 1, Zákányi, Breistöl 1. Vezetőedző: Per Johansson

Szombathelyi KKA: De Almeida - Szemes 1, Kiprijanovska 1, Pődör R. 10/4, Pásztor 2, Ivancok-Soltic 2/1, Sallai 2. Cs.: Simic, Korsós (kapus), Smetkova 2, Djatevska, Varga N., De Souza, Szeberényi. Vezetőedző: Gyurka János

Hétméteresek: 5/4, ill. 5/5 Kiállítás: 2, ill. 4 perc

Győri Audi ETO KC - Szombathelyi KKA kézilabda mérkőzés

Fotók: Csapó Balázs

Gyors tempóval kezdte a találkozót az Audi ETO, de a vasiak kitartóan zárkóztak. A mérkőzés elején hosszú percekre befagyott az eredményjelző, a gólcsendet van Wetering szélről érkező találata törte meg, de a csapat a hullámzó teljesítményének köszönhetően nem tudta lerázni magáról a szombathelyi együttest. A félidő derekára rendezettebbé a zöld-fehérek játéka, ennek köszönhetően a huszadik percre már hét gólnyira távolodtak el a vendégektől. A félidő hajrájában öt percig nem esett gól a vendégek hálójába, a gólcsendet azonban nem használták ki a vasiak. A csapatok 18-10-es eredménynél vonultak a pihenőre.

A fordulás után nem változott a játék képe, a szombathelyiek nem jelentettek nagyobb veszélyt a vendéglátók kapujára. A győri közönség nemtetszését fejezte ki egy van Weteringgel szemben elkövetett szabálytalanság miatt, de a mérkőzésvezetők sípja néma maradt. Ez még hangosabb szurkolásra ösztönözte a zöld-fehér tábort. Lukács Boglárkának kevesebb dolga akadt a kapuban, neki és a kiválóan működő védelemnek köszönhetően nyolc perc telt el szombathelyi találat nélkül. Van Wetering ekkorra már a nyolcadik gólját lőtte Mendes hálójába, a győriek ledolgozhatatlan előnyre tettek szert. A találkozó 50. percére 17 gólos különbséget dolgoztak ki a zöld-fehérek. Csereként de Paula dinamikusan szállt be a mérkőzésbe, az utolsó győri találat is az ő nevéhez fűződik, ezzel az Audi ETO magabiztosan, 37-20-ra győzte le ellenfelét.

 

