Kézlabda

59 perce

A kultúra együtt jár a kézilabdával

Címkék#Fata Edina#Győri Audi ETO KC#Győri Nemzeti Színház#színpad#kultúra

Győrben mindig pezsgő kulturális- és sportélet volt. Épp ezért döntött úgy az Audi ETO és a Győri Nemzeti Színház, hogy együttműködésbe kezd.

Kisalföld.hu

Az összefogás célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a kézilabda iránt rajongókat és a színház szerelmeseit - tette közzé hivatalos oldalán az Audi ETO.

Audi ETO
Példaértékű összefogás: az Audi ETO együttműködik a Győri Nemzeti Színházzal.
Fotó: Győri Audi ETO KC

„A Győri Audi ETO KC mindig is több volt, mint kézilabdacsapat; közösséget épít, értéket közvetít és példát mutat. Éppen ezért külön öröm számunkra, hogy mostantól a Győri Nemzeti Színházzal közösen tevékenykedhetünk azon, hogy a sport és a kultúra egymást erősítse városunkban" 

– emelte ki Fata Edina, a Győri ETO Kft. ügyvezetője és hozzátette: 

a kézilabdapályán és a színpadon egyaránt ugyanaz a szenvedély, elkötelezettség és közösségi élmény hajtja az embereket legyen szó gólörömről vagy vastapsról. A most induló együttműködés hidat teremt a két világ között, és hiszem, hogy mind a szurkolók, mind a nézők gazdagodhatnak általa.

Az Audi ETO közös programokat szervez a színházzal

Az együttműködés lényege, hogy a kulturális intézmény és a sportegyesület támogassa egymás programjait és olyan új programokat teremtsen, amely összeköti a kézilabdáért és a színházért rajongókat.

Bakos-Kiss Gábor, a Győri Nemzeti Színház igazgatója szerint a művészet és a sport is képes hidakat építeni:

"A Győri Audi ETO KC és a Győri Nemzeti Színház egyaránt a legmagasabb szintű teljesítményre törekszik nap mint nap. Ez az együttműködés új fejezetet nyit, amelyben a sport és a művészet szinergiája tovább erősíti szeretett városunkat.”
 

