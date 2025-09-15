További két évig marad zöld-fehérben a holland kézilabdázó

A következő két évadban a Győri Audi ETO KC kötelékében marad Kelly Dulfer.

Kelly Dulfer hosszabbított, további két évig marad az Audi ETO kötelékében.

Fotó: Peka Roland

A játékos személyisége, a játék iránti alázata és sokrétű tudása teljes mértékben illeszkedik a klub értékrendjéhez

- áll a zöld-fehérek közösségi oldalára feltöltött posztban.

Kelly Dulfer, a holland válogatottal világbajnok, a zöld-fehérekkel Bajnokok Ligája-győztes és magyar bajnok, 31 éves balátlövő két évvel meghosszabbította a szerződését, így 2028 nyárig biztosan marad Győrben.

Dulfer 2023-ban érkezett az Audi ETO-hoz, ahol azonnal vezérszerepet vállalt.

„Csapatunk következő évadaira vonatkozó játékos stratégiánk kialakítása természetesen nem egyszemélyes munka, hanem Per Johansson vezetőedző szakmai vezérletével és javaslatai mentén meghozott döntések eredménye. Külön öröm számomra egy ilyen kiváló személyiségű és kvalitású játékos szerződésének meghosszabbítása, mint Kelly; nem is volt kérdés, mindannyian azt szerettük volna, ha továbbra is itt folytatná pályafutását. Játékosként nyújtott teljesítménye mellett emberileg is tökéletesen illeszkedik a klub értékrendjéhez, csapatunk védelmében igazi vezér lett az elmúlt években

– nyilatkozta a hosszabbítás kapcsán Fata Edina, a Győri ETO Kft. ügyvezetője és hozzátette:

Örömmel tölt el bennünket, hogy a következő két idényben velünk marad; tapasztalatával, küzdőszellemével kulcsszerepben számítunk rá a jövő sikereit illetően.

Az Audi ETO játékosa örömmel írta alá a hosszabbításról szóló kontraktust

„Büszke vagyok, hogy ennek a klubnak a tagja lehetek, és hogy továbbra is Győrben folytathatom a pályafutásomat"

– nyilatkozta Kelly Dulfer, majd kiemelte:

"Az ETO-ban mindent megtaláltam, ami nekem fontos; nagyszerű csapat, ambiciózus célok és fantasztikus szurkolók. Az itt eltöltött idő alatt rengeteget fejlődtem, és érzem, hogy még sok közös sikert élhetünk át együtt. Izgatottan várom a következő éveket, és mindent megteszek, hogy továbbra is hozzátegyek a csapat eredményeihez.”

﻿A több mint háromszázszoros válogatott Dulfer eddig

41 gólt szerzett Győrben,

45 tétmérkőzésen lépett pályára ETO-mezben,

amelyeken kulcsszerepet vállalt a Bajnokok Ligája-győzelemben és a magyar bajnoki cím megszerzésében. (Forrás: gyorietokc.hu)

