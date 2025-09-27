„Kerekít" az Audi ETO a montenegróiakkal

A Bajnokok Ligája harmadik fordulójában a Buducnost Podgorica ellen játszanak a győri zöld-fehérek. A címvédő Győri Audi ETO KC kiváló formában kezdte az idényt, eddig hibátlan teljesítményt mutatott. A felek eddigi mérlegének nyelve a győriek felé billen, ennek ellenére Per Johansson nehéz mérkőzésre számít.

Az Audi ETO ellenfele szombaton a Buducnost Podgorica lesz.

Fotó: Molcsányi Máté

A nagy múltú balkáni együttes ezzel szemben eddig nyeretlen: a DVSC Schaefflerrel és a Storhamarral szemben is alulmaradt a csoportkör első fordulóiban. Ráadásul a kispadon is jelentős változás történt, a klub menesztette Bojana Popovicot. A korábbi világklasszis utódja Zoran Abramovic, aki a zöld-fehérek elleni mérkőzésen mutatkozhat be.

Az Audi ETO és a Buducnost legutóbb osztozkodott a pontokon

A podgoricaiak kedvezőtlen körülményei ellenére Per Johansson úgy véli, izzasztó meccsben lesz részük.

A Buducnostról tudjuk, milyen kemény ellenfél: tavaly kifejezetten nehéz meccset játszottunk ellene, kellett hozzá a szerencse is, hogy sikerült egy pontot szerezni ellenük. Természetesen revansot akarunk venni, a két pontért megyünk és sokkal jobb teljesítményt szeretnénk nyújtani, mint az előző idényben. Tudjuk azonban, hogy ez nagyon nehéz lesz, még ha legutóbb a nagy különbséggel ki is kaptak a Storhamartól, tisztában vagyunk vele, hogy hazai pályán mindig erősek

- nyilatkozta a klub oldalán a győri vezetőedző.