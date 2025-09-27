szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

11°
+22
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

46 perce

„Kerekít" az Audi ETO a montenegróiakkal

Címkék#Per Johansson#Buducsnoszt Podgorica#Bajnokok Ligája#meccs

Harmincadszor találkozik a győri női kézilabdaklub a Buducnost Podgorica együttesével. Az Audi ETO szombaton játszik a montenegrói együttessel.

Kisalföld.hu

A Bajnokok Ligája harmadik fordulójában a Buducnost Podgorica ellen játszanak a győri zöld-fehérek. A címvédő Győri Audi ETO KC kiváló formában kezdte az idényt, eddig hibátlan teljesítményt mutatott. A felek eddigi mérlegének nyelve a győriek felé billen, ennek ellenére Per Johansson nehéz mérkőzésre számít.

Audi ETO KC
Az Audi ETO ellenfele szombaton a Buducnost Podgorica lesz.
Fotó: Molcsányi Máté

A nagy múltú balkáni együttes ezzel szemben eddig nyeretlen: a DVSC Schaefflerrel és a Storhamarral szemben is alulmaradt a csoportkör első fordulóiban. Ráadásul a kispadon is jelentős változás történt, a klub menesztette Bojana Popovicot. A korábbi világklasszis utódja Zoran Abramovic, aki a zöld-fehérek elleni mérkőzésen mutatkozhat be. 

Az Audi ETO és a Buducnost legutóbb osztozkodott a pontokon

A podgoricaiak kedvezőtlen körülményei ellenére Per Johansson úgy véli, izzasztó meccsben lesz részük. 

A Buducnostról tudjuk, milyen kemény ellenfél: tavaly kifejezetten nehéz meccset játszottunk ellene, kellett hozzá a szerencse is, hogy sikerült egy pontot szerezni ellenük. Természetesen revansot akarunk venni, a két pontért megyünk és sokkal jobb teljesítményt szeretnénk nyújtani, mint az előző idényben. Tudjuk azonban, hogy ez nagyon nehéz lesz, még ha legutóbb a nagy különbséggel ki is kaptak a Storhamartól, tisztában vagyunk vele, hogy hazai pályán mindig erősek

- nyilatkozta a klub oldalán a győri vezetőedző.

A találkozó szombaton 18 órakor kezdődik, a mérkőzést a Sport1 csatorna élőben közvetíti. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu