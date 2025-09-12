Tízszer már legyőzték riválisukat, de óvatosnak kell lenniük - a hét meccse előtt az Audi ETO

Az összecsapást a nemzetközi szövetség, vagyis az EHF a hét mérkőzéseként harangozta be, ami nem véletlen, még azzal együtt sem, hogy a két csapat eddig lejátszott tíz összecsapáson mindig az Audi ETO győzött.

Per Johansson, az Audi ETO vezetőedzője csapatával újra legyőzné a dán riválist, de tudja, „százszor” nem nyerhetnek.

Fotó: Kisalföld

Nem véletlen tehát, hogy a győriek svéd vezetőedzője is óvatosan fogalmazott klubja honlapján a rangadó esélyeit illetően:

„Úgy gondolom, az Esbjerg velünk együtt a legnagyobb esélyese az idei Bajnokok Ligájának. Tudom, hogy nagyon bő kerettel rendelkeznek, kiváló játékosaik vannak. Náluk játszik Henny Reistad, aki Bruna de Paula után a világ legjobb játékosa, Nora Mörk visszatért, és más posztokon is remek kézilabdázókkal erősítettek; egyértelmű, hogy a trófeáért mennek. Persze eddig még nem kaptunk ki tőlük, tíz mérkőzést is megnyertünk ellenük, de nem fogunk százszor egymás után győzni, előbb-utóbb jön majd egy vereség. Természetesen mindent megteszünk, hogy ezt ezúttal is elkerüljük. Igazi ki-ki mérkőzés vár ránk, de hatalmas pluszt jelenthet, hogy a saját szurkolóink előtt lépünk pályára” – mondta Per Johansson.

Szemerey Zsófi a válogatottban is első számú kapus akarok lenni.

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Megmutatták mire képes az Audi ETO

A találkozó kapcsán az EHF a győriek visszatérő kapusával Szemerey Zsófival készített interjút. Ebben a válogatott játékos többek közt arról beszél, hogy nagyon várja az első hazai BL-találkozót, hiszen a szurkolók előtt szeretnék megmutatni erejüket és képességeiket.

Óvatosnak kell lennünk az Esbjerggel, amely elvesztette a nyitómeccsét a sorozatban, és pontokat akar majd szerezni Győrben. Ezért alaposan fel kell készülnünk, és a legjobb játékunkat kell nyújtanunk, ami segíthet legyőzni ezt az ellenfelet.

– mondta.

A múlt heti, Dortmund elleni 43–30-as győzelemről úgy nyilatkozott, hogy az első húsz perc nehéz volt, de a csapat végül megmutatta, mire képes ebben az idényben. Szemerey beszélt a Metzben töltött szezonjáról is. Bár kevés lehetőséget kapott a pályán, a külföldi élet, az új nyelv tanulása és a csapat mind hozzájárultak ahhoz, hogy értékes tapasztalatokat szerezzen: „Ez volt az első külföldi élményem, és összességében nagyon jó tapasztalat volt” – fogalmazott.

A hazatérés mellett azért döntött, mert több játéklehetőségre vágyik, és célja, hogy a válogatott első számú kapusa legyen. Amikor megtudta, hogy az ETO visszavárja, nem habozott igent mondani.

„Ez az a klub, ahol rengeteget tanultam, miután tizennégy évesen az akadémiájára kerültem” – tette hozzá. Szemerey emlékei a korábbi győri időszakról nosztalgikusak: legutóbb 18 évesen viselte a csapat mezét, és főként a kispadon ült a kiváló kapusok mellett, akiktől rengeteget tanult. A klub azóta sokat fejlődött. A régi csarnokot ma a modern Audi Aréna váltotta fel, ugyanakkor a csapathoz kötődő emberek nagy része maradt, így öröm volt újra találkozni velük.

A szezonra kitűzött céljai között szerepel, hogy többet játsszon, mint az előző idényben, és megmutassa képességeit nemcsak a hétmétereseknél.

„Három kapusunk van, de Sandra Toft most várandós. Hatadou Sakóval pedig nagyon eltér a játékstílusunk: ő alacsonyabb, és szeret sokat ugrani, míg én magasabb vagyok, és másként védek. Így az edzők a helyzetnek megfelelően választhatnak közülünk, és szerintem ez csak a csapat hasznára válhat.”