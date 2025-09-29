szeptember 29., hétfő

Kézilabda

2 órája

A futásban találta meg magát az Audi ETO korábbi játékosa, álomszép helyen teljesítette a félmaratont

Címkék#Orbán Adrienn#La Concha#félmaraton#Audi ETO

Kisalföld.hu

Az Audi ETO saját nevelésű játékosa nyolc évet töltött Győrben. Bár profi karrierje véget ért, Orbán Adrienn nem fordított hátat a mozgásnak, csupán más sportágban lelte meg az örömét.

Audi ETO Orbán
Orbán Adrienn, az Audi ETO kézilabdázója futással kapcsolódik ki.
Fotó: Mediaworks Archív

A háromszoros Bajnokok Ligája-győztes jobbszélső 2021-ben jelentette be visszavonulását. A kézilabdázó azóta a futással kapcsolódik ki, 2024. októberében a maratont is teljesítette.

Ámulatba ejtő helyszínen futott félmaratont az Audi ETO korábbi játékosa

Orbán Adrienn a hétvégén újra rajthoz állt, ezúttal a Sierra Blanca Estates Marbella Half Marathonon. Az andalúziai futóverseny nem csak a mediterrán környezet miatt különleges: a futók végig a tengerparton haladnak és a háttérben húzódó La Concha-hegy impozáns látványa kíséri végig a versenyzőket 21 kilométeren át.

Nem az itthon megszokott futópálya: a hegy lábánál, tengerparton halad a Marbella félmaraton mezőnye.
Forrás: finishers.com

 A kézilabdázó bevallása szerint a 2 óra 4 perces idővel nem élete legjobb maratonját futotta, mégis nagyon büszke teljesítményére. Hozzátesszük, joggal, ugyanis a félmaratonra mindössze a Föld felnőtt lakosságának mindössze 1%-a vállalkozik.

