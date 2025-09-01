szeptember 1., hétfő

Kézilabda

2 órája

Szülés után visszatért az Audi ETO korábbi kiválósága

Májusban adott életet első gyermekének Nora Mörk. Az Audi ETO korábbi kézilabdázója már visszatért a szülési szabadságról, az Esbjerg színeiben pályára is lépett.

Kisalföld.hu

A Győri Audi ETO KC korábbi játékosának sikereit hosszasan lehet sorolni: olimpiai bajnok, kétszeres világbajnok, négyszeres Európa-bajnok, kétszeres olimpiai bronzérmes, hatszoros Bajnokok Ligája-győztes.

Audi ETO Mörk Esbjerg
Az Audi ETO korábbi kézilabdázója újra pályára lépett
Forrás: eurohandball.com

Nora Mörk a magánéletben is révbe ért: május 7-én életet adott kislányának, aki a Tyra nevet kapta. A szülési szabadság véget ért, a kézilabdázó már pályára lépett az Esbjerg színeiben. A Silkeborg elleni mérkőzés végeredménye 36-36 lett, Mörk a meccs második legjobbja volt, hat gólt dobott.

 

