Szülés után visszatért az Audi ETO korábbi kiválósága

A Győri Audi ETO KC korábbi játékosának sikereit hosszasan lehet sorolni: olimpiai bajnok, kétszeres világbajnok, négyszeres Európa-bajnok, kétszeres olimpiai bronzérmes, hatszoros Bajnokok Ligája-győztes.

Forrás: eurohandball.com

Nora Mörk a magánéletben is révbe ért: május 7-én életet adott kislányának, aki a Tyra nevet kapta. A szülési szabadság véget ért, a kézilabdázó már pályára lépett az Esbjerg színeiben. A Silkeborg elleni mérkőzés végeredménye 36-36 lett, Mörk a meccs második legjobbja volt, hat gólt dobott.