Kézilabda

1 órája

Visszautasítja az MKC a rasszista megbélyegzést

Címkék#szektor#Mosonmagyaróvári KC#Audi ETO#szövetség

Reagált az MKC a Magyar Kézilabda Szövetség döntésére. A Mosonmagyaróvári KC szurkolói a szeptember 10-i, az Audi ETO-val játszott mérkőzésen rasszista bekiabálásokkal sértegették a vendégegyüttes játékosait, emiatt szabtak ki büntetést a Lajta-parti klubra.

Kisalföld.hu

Ahogyan arról már korábban hírt adtunk, az Audi ETO játékosait ért rasszista magatartás miatt fegyelmi eljárás indult az MKC-val szemben.

Audi ETO
Az Audi ETO játékosait az MKC elleni mérkőzésen érték atrocitások. Forrás: Facebook/Mosonmagyaróvári KC

A kézilabda szövetség döntése értelmében az óvári klubnak 400 ezer forint büntetést kell fizetnie, valamint a következő NB I-es mérkőzésen le kell, hogy zárja a B-közép szurkolói szektort.

Az MKC közlése szerint részletesen utána jártak a történteknek, majd bizottsági ülésen egyeztette az ügyben. Az október 1-jei, az Alba Fehérvár KC elleni bajnoki mérkőzésen az állóhelyes szektort lezárják, az oda szóló bérletek nem lesznek érvényesek azon a találkozón.

Elnézést kértek az Audi ETO játékosaitól

„A Mosonmagyaróvári Kézilabda Club mindig is befogadó, nyitott közösségként működött, és ez a jövőben sem változik. A lelátókon mindenkit szívesen látunk, aki a sportszerűség és tisztelet jegyében szurkol. Ugyanakkor nem tűrjük el, hogy egy-két személy viselkedése árnyékot vessen a teljes szurkolói közösségre. Ezért ezúton is felhívjuk minden az UFM Arénába látogató figyelmét, hogy tartózkodjon minden olyan megnyilvánulástól, amely nem méltó klubunkhoz!
Egyúttal határozottan visszautasítunk minden olyan állítást, amely megalapozatlanul rasszistának bélyegzi meg a Mosonmagyaróvári KC közösségét. Klubunk elítéli a rasszizmus minden formáját, és továbbra is elkötelezett a tisztelet, az egyenlőség és a fair play mellett – a pályán és azon kívül is.
Köszönjük szurkolóinknak a támogatást, és bízunk benne, hogy közösen, egymást tisztelve építjük tovább klubunk jövőjét.”
 

 

