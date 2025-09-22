Döntött a szövetség: komoly büntetést kapott az MKC

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, az Mosonmagyaróvári KC drukkolói emberi méltóságukban sértették meg az Audi ETO színes bőrű játékosait.

Többek közt Bruna de Paulát sértegették Mosonmagyaróváron, az Audi ETO-t megdöbbentették a történtek.

Fotó: Molcsányi Máté

Az eset lavinát indított el, az ügyben elsőként a zöld-fehérek szólaltak meg, majd az érintett kézilabdázók is kinyilvánították véleményüket a közösségi oldalaikon közzétett poszt formájában.

Az MKC elnézést kért a szurkolók magatartása miatt. Az atrocitás tényét a mérkőzés jegyzőkönyvében is rögzítették, a Magyar Kézilabda Szövetség pedig fegyelmi eljárást indított a Motherson Mosonmagyaróvári KC-val és annak szimpatizánsaival szemben.

Az MKC fizet az Audi ETO játékosait sértő magatartás miatt

A szövetség Etikai és Fegyelmi Bizottsága a mosonmagyaróvári klubot 400 ezer forint pénzbüntetés befizetésére kötelezi. Az MKC a következő NB I-es mérkőzésén le kell, hogy zárja a B-közép szurkoló szektort és a következő két bajnoki meccsére saját költségén szövetségi ellenőrt kell fogadnia.

Az MKSZ ítélete jogerős, az ellen az óváriak nem nyújthatnak be fellebbezést. A szövetség közlése szerint a Mosonmagyaróvári KC elfogadta a döntést.