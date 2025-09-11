szeptember 11., csütörtök

Kézilabda

22 perce

Így reagáltak az Audi ETO játékosai az őket ért rasszista támadásra

Címkék#Audi ETO KC#Bruna De Paula#Hatadou Sako

Szerda este magabiztosan győzött a címvédő a női kézilabda NB I-ben. A Győri Audi ETO mosonmagyaróvári vendégjátéka mégsem erről marad emlékezetes.

Kisalföld.hu

Mint arról beszámoltunk, az Audi ETO 37–27-re győzött a Motherson Mosonmagyaróvár vendégeként a női kézilabda NB I megyei rangadóján. A találkozónak lett utóélete, hiszen a mérkőzés alatt több rasszista inzultus is érte a győriek játékosait, különösen Hatadou Sako és Bruna De Paula személyét érték szóbeli támadások.

Audi ETO Bruna De Paula
Az Audi ETO brazilját, Bruna De Paulát is érte szóbeli támadás.
Fotó: Zengő Ferenc/MKCSE

A találkozót követően mindkét klub a közösségi oldalán ítélte el a hazai drukkerek egy csoportjának sportpályára nem illő magatartását, de az érintett játékosok is kitették a közösségi oldalukra a véleményüket.

Az Audi ETO játékosainak reakciói

A francia kapus, Sako az alábbi bejegyzést tette közzé közöségi oldalán:

 

Mint írja: "Köszönjük a játékot! De mi nem vagyunk majmok és nincs áruló a csapatunkban. A rasszizmusnak nincs helye a pályán és sehol máshol sem!"

Bruna De Paula sem hagyta szó nélkül az esetet:

 

A brazil így fogalmazott: "A mai mérkőzés után csapatunkat rasszista inzultus és szidalmazás érte az ellenfél szurkolóitól. Elfogadhatatlan, hogy 21. századi sportolóként ilyennel kell szembesülnünk. A rasszizmus bűn és a tiszteletlenségnek nincs helye sem a sportban, sem máshol. Együttesen kiállunk, felemeljük a fejünket és büszkék vagyunk a történetünkre, a színeinkre és mindenre, amit képviselünk."

A norvég TV2-nek Emilie Hovden SMS-ben reagált az eseményre: "Rasszista dolgokat kiabáltak a meccs alatt és után. A bőrszínük miatt támadták őket, többek között azt kiabálták, hogy majmok, és majommozdulatokat, illetve -hangokat csináltak néhány lánynak. Ez egyszerűen hihetetlenül szomorú és szánalmas, és sehol sincs helye ilyesminek."

 

