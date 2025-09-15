Elítéli a szövetség a rasszizmust, fegyelmi eljárást indítottak a Mosonmagyaróváron történtek miatt

Az MKC szurkolói rasszista bekiabálásokkal és emberi méltóságukban sértő megnyilvánulásokkal illették a Győri Audi ETO KC játékosait.

Megalázták az Audi ETO játékosait, reagált a szövetség. Fotó: MKSZ

A nézőtérről Hatadou Sakot, Bruna de Paulát és Fodor Csengét is sértegető szurkolók miatt a mosonmagyaróvári kézilabdaklub elnézést kért és jelezte: határozottan elhatárolódik minden olyan megnyilvánulástól, amely a far play szellemiségével ellentétes.

Az Audi ETO játékosai joggal háborodtak fel

A mérkőzést követően az Audi ETO francia kapusa, Sako és a brazil átlövő, de Paula is közösségi oldalán reagált a drukkerek egyszerre megmagyarázhatatlan és minősíthetetlen magatartására.

Az esettel kapcsolatban megkerestük a Magyar Kézilabda Szövetséget, amely a következő tájékoztatást adta:

A Magyar Kézilabda Szövetség kiáll a tiszta játék és a sportszerűség elvei mellett, és mivel a rasszizmus eddig idegen volt a sportágtól, az MKSZ mindent megtesz annak érdekében, hogy továbbra is megóvja tőle a kézilabdát. Az esetet a Szövetség Etikai- és Fegyelmi Bizottsága a versenybírói jelentés alapján fegyelmi eljárás keretében vizsgálja.

A szövetség a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleménnyel egy időben a Facebook-oldalára is posztolt az esettel kapcsolatban.