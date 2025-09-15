szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

25°
+22
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

21 perce

Elítéli a szövetség a rasszizmust, fegyelmi eljárást indítottak a Mosonmagyaróváron történtek miatt

Címkék#Magyar Kézilabda Szövetség#Fodor Csenge#Bruna de Paula#MKSZ#Győri Audi ETO KC#rasszizmus

A Magyar Kézilabda Szövetség fegyelmi eljárást indított a Motherson Mosonmagyaróvári KC-val és annak szurkolóival szemben. A Lajta-parti klub szeptember 10-én az Audi ETO-t fogadta, a mérkőzés viszont nem a győri győzelem miatt vált emlékezetessé.

Kisalföld.hu

Az MKC szurkolói rasszista bekiabálásokkal és emberi méltóságukban sértő megnyilvánulásokkal illették a Győri Audi ETO KC játékosait.

Audi ETO MKSZ
Megalázták az Audi ETO játékosait, reagált a szövetség. Fotó: MKSZ

A nézőtérről Hatadou Sakot, Bruna de Paulát és Fodor Csengét is sértegető szurkolók miatt a mosonmagyaróvári kézilabdaklub elnézést kért és jelezte: határozottan elhatárolódik minden olyan megnyilvánulástól, amely a far play szellemiségével ellentétes. 

Az Audi ETO játékosai joggal háborodtak fel

A mérkőzést követően az Audi ETO francia kapusa, Sako és a brazil átlövő, de Paula is közösségi oldalán reagált a drukkerek egyszerre megmagyarázhatatlan és minősíthetetlen magatartására. 

Az esettel kapcsolatban megkerestük a Magyar Kézilabda Szövetséget, amely a következő tájékoztatást adta:

 A Magyar Kézilabda Szövetség kiáll a tiszta játék és a sportszerűség elvei mellett, és mivel a rasszizmus eddig idegen volt a sportágtól, az MKSZ mindent megtesz annak érdekében, hogy továbbra is megóvja tőle a kézilabdát. Az esetet a Szövetség Etikai- és Fegyelmi Bizottsága a versenybírói jelentés alapján fegyelmi eljárás keretében vizsgálja.

A szövetség a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleménnyel egy időben a Facebook-oldalára is posztolt az esettel kapcsolatban.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu