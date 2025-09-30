Az Audi ETO idén is fontos ügyre hívja fel a figyelmet

A klub a hivatalos oldalán tette közzé, hogy újra csatlakoznak azok közé, akik hirdetik a szűrővizsgálatok fontosságát. A Győri Audi ETO KC játékosai a tudatosságot a mezükön viselt rózsaszín szalaggal hirdetik.

Jó ügy mellé áll az Audi ETO.

Forrás: gyorietokc.hu

A jelképet 1991 óta használják világszerte. Az Audi ETO ezúttal a szurkolókat is bevonja az akcióba: limitált példányszámban az ETO KC Shopban is elérhető lesz a különleges póló, amelynek bevételét a klub az Esély a Gyógyulásra Rákbetegek Győri Egyesületének ajánlja fel.