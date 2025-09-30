1 órája
Az Audi ETO idén is fontos ügyre hívja fel a figyelmet
Az október 1-je a mellrák elleni küzdelem hónapja. Az Audi ETO ebben az évben is csatlakozik a rózsaszín október mozgalomhoz, amely a mellrák elleni küzdelemre hívja fel a figyelmet.
A klub a hivatalos oldalán tette közzé, hogy újra csatlakoznak azok közé, akik hirdetik a szűrővizsgálatok fontosságát. A Győri Audi ETO KC játékosai a tudatosságot a mezükön viselt rózsaszín szalaggal hirdetik.
A jelképet 1991 óta használják világszerte. Az Audi ETO ezúttal a szurkolókat is bevonja az akcióba: limitált példányszámban az ETO KC Shopban is elérhető lesz a különleges póló, amelynek bevételét a klub az Esély a Gyógyulásra Rákbetegek Győri Egyesületének ajánlja fel.
A szűrővizsgálatok azért is fontosak, mert minden 11. nő emlőjében fejlődik ki daganat. Magyarországon évente 7000 emlődaganatot diagnosztizálnak a betegséggel. A veszélyeztetett életkor (40-65 év) mellett a kialakulás kockázatát növeli a helytelen életmód, illetve a pozitív családi anamnézis, a korai (12 éves kor előtt kezdődő) menstruáció, a késői menopauza, az elhízás, a fizikai aktivitás hiánya, a dohányzás és a túlzott alkoholfogyasztás. A szűrővizsgálatok segíthetnek a betegség korai felismerésében, de fontos az önvizsgálat is, amelynek lépéseit ide kattintva találja.