Él a zene – magyar dalok szólnak az Audi ETO mérkőzésén
A Fülesbagoly Alapítvány kezdeményezésére szeptember 20-án több mint kétezer üzletben, szállodában, étteremben és benzinutakon a magyar könnyűzenét népszerűsítették. Ebben az évben sportklubok álltak a kezdeményezés mellé, így az Audi ETO mérkőzésén is magyar dalok fognak szólni.
A női kézilabda válogatott hétvégi mérkőzésén a svéd himnuszon kívül kizárólag hazai zenéket játszottak a tatabányai Multifunkciós Csarnokban. Az Él a Zene! kezdeményezés nagykövetei idén kiemelt sportolók, többek közt a válogatott Simon Petra, Európa legjobb fiatal kézilabdázója. Az Audi ETO úgy döntött, csatlakozik a programhoz és a szerdai, Kisvárda elleni bajnokin csak magyar slágerek szólnak.
A zöld-fehérek már összeállítottak egy lejátszási listát a játékosok kedvenceivel, de a szurkolókat is arra buzdítják a Facebookon közzétett posztjukban, hogy kommentben osszák meg velük, melyik magyar kedvencüket hallanák a mérkőzésen.