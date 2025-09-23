Él a zene – magyar dalok szólnak az Audi ETO mérkőzésén

A női kézilabda válogatott hétvégi mérkőzésén a svéd himnuszon kívül kizárólag hazai zenéket játszottak a tatabányai Multifunkciós Csarnokban. Az Él a Zene! kezdeményezés nagykövetei idén kiemelt sportolók, többek közt a válogatott Simon Petra, Európa legjobb fiatal kézilabdázója. Az Audi ETO úgy döntött, csatlakozik a programhoz és a szerdai, Kisvárda elleni bajnokin csak magyar slágerek szólnak.

Az Audi ETO mérkőzésén csak magyar dalok szólnak.

Fotó: Molcsányi Máté

A zöld-fehérek már összeállítottak egy lejátszási listát a játékosok kedvenceivel, de a szurkolókat is arra buzdítják a Facebookon közzétett posztjukban, hogy kommentben osszák meg velük, melyik magyar kedvencüket hallanák a mérkőzésen.