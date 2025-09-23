szeptember 23., kedd

Kézilabda

40 perce

Él a zene – magyar dalok szólnak az Audi ETO mérkőzésén

Címkék#Kisvárda#Simon Petra#Él a zene#kézilabda#Audi ETO

A Fülesbagoly Alapítvány kezdeményezésére szeptember 20-án több mint kétezer üzletben, szállodában, étteremben és benzinutakon a magyar könnyűzenét népszerűsítették. Ebben az évben sportklubok álltak a kezdeményezés mellé, így az Audi ETO mérkőzésén is magyar dalok fognak szólni.

Kisalföld.hu

A női kézilabda válogatott hétvégi mérkőzésén a svéd himnuszon kívül kizárólag hazai zenéket játszottak a tatabányai Multifunkciós Csarnokban. Az Él a Zene! kezdeményezés nagykövetei idén kiemelt sportolók, többek közt a válogatott Simon Petra, Európa legjobb fiatal kézilabdázója. Az Audi ETO úgy döntött, csatlakozik a programhoz és a szerdai, Kisvárda elleni bajnokin csak magyar slágerek szólnak.

Audi ETO KC
Az Audi ETO mérkőzésén csak magyar dalok szólnak.
Fotó: Molcsányi Máté

A zöld-fehérek már összeállítottak egy lejátszási listát a játékosok kedvenceivel, de a szurkolókat is arra buzdítják a Facebookon közzétett posztjukban, hogy kommentben osszák meg velük, melyik magyar kedvencüket hallanák a mérkőzésen.

 

