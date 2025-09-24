Kézilabda K&H Női Liga, 3. forduló

Győri Audi ETO KC - Kisvárda Master Good SE 35-19 (20-9)

Győr, Audi Aréna. Játékvezető: Hajdu-Hársfalvi Zsófia, Mórocz Réka

PERCRŐL PERCRE

60. perc: Elver passza oda megy, ahol nincs győri játékos. Aztán Rosokha lövését védi Szemerey, és még a mérkőzés vége előtt célba veszi a saját kapuja előteréből a túlsó kaput. Christe védi a távoli próbálkozást. Köszönjük a figyelmüket!

59. perc: Kapufát talál Elver. Czenki kap lehetőséget, hogy hétméteresből gólt szerezzen. Szemerey másképp gondolja, és lábbal védi a büntetőt.

58. perc: Elver lövését nem tudja védeni a kapus. 35-18. A kisvárdai találat szerzője Rosokha. 35-19.

57. perc: Szemerey lábbal védi Czenki Petra lövését. Rédecsi is játéklehetőséget kap a hazaiaknál.

56. perc: Hagman már a hetedik találatát jegyzi. 34-18.

55. perc: Karnik labdavesztése után Zákányi kerül ziccerbe, de véd. 33-18.

54. perc: Rosokha passzol rosszul, aztán a győrieknél Kriston Kíra sem pontos. Poczetnyik lövését védi Szemerey. Hagman már hat gólnál jár. 33-18.

53. pec: Gém Léna kapufája után Lagerquist szerzi meg az első gólját lerohanásból. 32-18.

52. perc: Lerohanásgól Hagmantól. 31-18.

51. perc: Szemrey ismét véd, Rosohka lőtt kapura. Hagmané a harmincadik győri találat. 30-18.

50. perc: Karnik lövését Szemerey könnyedén védi. Zákányi Janka ejtését hárítja Christe.

49. perc: Újabb szélsőgól Karé Kamillától. 29-18. Elver próbálkozik ismét gólszerzéssel, de ezúttal is véd a vendégek kapusa.

48. perc: Markovic passza nem jó. Elver először a kapufát találja el, majd a kipattanó után Christe védi a lövését.

47. perc: Kristiansen gólt dob, immár az ötödiket. 29-17. Novak gyenge kísérletét védi Szemerey, aztán Hagman próbálkozik cunderrel a lerohanás végén, de Christe ki tudja spárgázni a labdát. Kisvárdai időkérés.

46. perc: Elver növeli a góljai számát négyre. 28-17. Poczetnyik ejti ki a labdát a kezéből.

45. perc: Christe első védése: Elver lövését hárítja a kisvárdai kapus. Szemerey lábbal hárítja Markovic hétméteresét. Per Johansson időt kér.