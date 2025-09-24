2 órája
Győri Audi ETO KC - Kisvárda Master Good SE 35-19
Mind a tizennégy játékos visszatért Győrbe a válogatott szereplések után. A Győri Audi ETO KC szerdán bajnoki mérkőzésen fogadja a Kisvárda együttesét. A mérkőzést cikkünkben követheti.
Kézilabda K&H Női Liga, 3. forduló
Győri Audi ETO KC - Kisvárda Master Good SE 35-19 (20-9)
Győr, Audi Aréna. Játékvezető: Hajdu-Hársfalvi Zsófia, Mórocz Réka
PERCRŐL PERCRE
60. perc: Elver passza oda megy, ahol nincs győri játékos. Aztán Rosokha lövését védi Szemerey, és még a mérkőzés vége előtt célba veszi a saját kapuja előteréből a túlsó kaput. Christe védi a távoli próbálkozást. Köszönjük a figyelmüket!
59. perc: Kapufát talál Elver. Czenki kap lehetőséget, hogy hétméteresből gólt szerezzen. Szemerey másképp gondolja, és lábbal védi a büntetőt.
58. perc: Elver lövését nem tudja védeni a kapus. 35-18. A kisvárdai találat szerzője Rosokha. 35-19.
57. perc: Szemerey lábbal védi Czenki Petra lövését. Rédecsi is játéklehetőséget kap a hazaiaknál.
56. perc: Hagman már a hetedik találatát jegyzi. 34-18.
55. perc: Karnik labdavesztése után Zákányi kerül ziccerbe, de véd. 33-18.
54. perc: Rosokha passzol rosszul, aztán a győrieknél Kriston Kíra sem pontos. Poczetnyik lövését védi Szemerey. Hagman már hat gólnál jár. 33-18.
53. pec: Gém Léna kapufája után Lagerquist szerzi meg az első gólját lerohanásból. 32-18.
52. perc: Lerohanásgól Hagmantól. 31-18.
51. perc: Szemrey ismét véd, Rosohka lőtt kapura. Hagmané a harmincadik győri találat. 30-18.
50. perc: Karnik lövését Szemerey könnyedén védi. Zákányi Janka ejtését hárítja Christe.
49. perc: Újabb szélsőgól Karé Kamillától. 29-18. Elver próbálkozik ismét gólszerzéssel, de ezúttal is véd a vendégek kapusa.
48. perc: Markovic passza nem jó. Elver először a kapufát találja el, majd a kipattanó után Christe védi a lövését.
47. perc: Kristiansen gólt dob, immár az ötödiket. 29-17. Novak gyenge kísérletét védi Szemerey, aztán Hagman próbálkozik cunderrel a lerohanás végén, de Christe ki tudja spárgázni a labdát. Kisvárdai időkérés.
46. perc: Elver növeli a góljai számát négyre. 28-17. Poczetnyik ejti ki a labdát a kezéből.
45. perc: Christe első védése: Elver lövését hárítja a kisvárdai kapus. Szemerey lábbal hárítja Markovic hétméteresét. Per Johansson időt kér.
44. perc: Poczetnyik labdát szerez. Szemerey védi Poczetnyik távoli lövését.
43. perc: Kristiansen lő a jobb alsóba. 27-16. Bal szélről szerez gólt Karé Kamilla, először talál a kapba a meccsen. 27-17.
42. perc: Újabb hétméteres a vendégek javára. Ehhez is Poczetnyik áll oda, és az ejtést választja. Szemerey erre nem számít. 26-16.
41. perc: De Paula kapufája után Szabó L. eredményes. 26-15. De Paula lövése aztán nem talál kaput.
40. perc: A felső lécre ejti a labdát Blohm. Poczetnyik az ötödik gólját lövi. 26-14.
39. perc: Átlövésgóllal avatja fel a frissen kapuba beállt Christe Dalmát Kristine Breistöl. 26-12. Hétméteresből szerez gólt Poczetnyik. 26-13. Lagerquistet pedig kiállítják két percre.
38. perc: Hagman ismét lerohanásból eredményes. 25-11. Markovic megszerzi az első gólját. 25-12.
37. perc: Pásztor védi bravúrral de Paula lövését. Poczetnyik lövését védi Pásztor.
36. perc: Első gólját lövi Gém Léna. 24-11. Passzívig támad a hazai együttes.
35. perc: Gyorsan jár a labda a kisvárdai labdaveszítés után a győri kezeken, végül ismét Hagman talál a kapuba. 24-10.
34. perc: Szemerey hárítja Markovic kísérletét. De Paula a második gólját szerzi. 23-10.
33. perc: Kristiansen találja el a kapufát. Megindul Hagman, és megszerzi az első gólját. 22-10. Nemcsak ő érkezett új játékosként a győri csapatba a félidőben, hanem a másik szélen Zákányi is, valamint középen Lagerquist.
32. perc: Kristiansen lövi a második félidő első gólját. 21-9. Novak pedig a második félidő első kisvárdai gólját. 21-10.
31. perc: Szemerey védi Markovic lövését.
1437 a hivatalos nézőszám.
30. perc: Szemery védi Karnik kísérletét. Fodor kap tisztán labdát a bal szélen. 20-9. Vége az első félidőnek.
29. perc: Elver lövését védi Pásztor, majd Győri V. lő az üres győri kapuba. 18-9. Elver a harmadik gólját lövi. 19-9.
28. perc: Poczetnyik Lucát kell ápolni. Közben a játékvezetők videóznak. A vizsgálat eredménye: Bohm kiáll két percre. Rosokha gyorsan kihasználja az emberelőnyt. 18-8.
27. perc: Kriston Kíra a pályán a győrieknél. Épp mellette tud bemenni Poczetnyik, és szerez gólt. 18-7. Hovden lövésé védi Pásztor. Szemerey is bemutat egy védést Karnik lövése után, de aztán rosszul indít.
26. perc: Jörgensen eredményes ismét. 18-6.
25. perc: Hosszú várdai támadás végén Markovic lő 9 méterről, szemből. Szemerey védi. Jörgensen találja el a kapufát a gyors győri akció végén. Karnik Szaina az első gólját szerzi. 18-6.
24. perc: Jörgensen lövése Pásztor lábai között pattan be a kapuba. 17-5.
23. perc: Szemerey védi Poczetnyik lövését a bal alsó elől.
22. perc: Újabb győri labdaszerzés, újabb győri gól: Hovdennek ez volt az ötödik találata. 15-5. Kristiansen is szerez egy lerohanásgólt. 16-5.
21. perc: Jörgensen lövése csemege Pásztor számára.
20. perc: Üres kapus gól Gyimesi Kittitől. 13-4. Elver eredményes ismét. 14-4. Újabb várdai gól, ezúttal Poczetnyik lő a hálóba. 14-5.
19. perc: Két percre kiküldik a játékvezetők Jörgensent. Győri labdaszerzés után most nincs gyors akció. Most egyébként Breistöl csak védekezésben van benn, Fodor pedig támad. Kristiansen lövését védi Pásztor.
18. perc: Győri Viktória találatára Elver felel góllal. 13-3.
17. perc: Fodor növeli tízre a különbséget. 12-2.
16. perc: Szemerey kivédi Poczetnyik lövését. Most az ETO kér időt. Jörgensen kezéből kiperdül a labda. Nemcsak ő, Elver is új ember a pályán a győrieknél.
15. perc: Szabó L. lövése nem okoz gondot Szemereynek. Breistöl lő a túloldalon, Pásztor véd.
14. perc: Ismét nem jut el a labda a kisvárdai balszélsőig. De Paula passza nem jó, aztán Csáki próbál egy nem túl jó indítás után "gólt ütni", de Szemerey számít erre. Blohm lő aztán a hálóba. 11-2.
13. perc: Szemerey indítása a kisvárdaiaké. Megszerzi második gólját a vendég együttes, Rosokha révén. Azonnal jön rá a válasz Hovdentől. 10-2.
12. perc: Blohm is az ejtést választja, hogy gólt szerezzen. 9-1. Poczetnyik passza nem jó a társnak, de Paula iramodik meg a kisvárdai kapu irányába, majd kap remek labdát Szemereytől, ám a ziccer ezúttal kimarad. Újabb kisvárdai időkérés. Poczetnyik bejátszása nem jut el a beállóig.
11. perc: De Paula labdaszerzése utn Hovden ejt a kapuba. 8-1. Talpról lő kapu mellé Rosokha.
10. perc: Novak szabályalankodik támadáskor, Hovden szerez újabb gólt. 7-1.
9. perc: Fodor labdát szerez, de ezúttal nem ő fejezi be az akciót, hanem a másik szélső, Hovden. 5-1. Időt kér a Kisvárda. Szemerey védi Mérai Maja lövését. De Paula eredményes a gyors győri akció végén. 6-1.
8. perc: Letelik a győri emberelőny, Csáki Lilla épp visszatér a pályára, de nem tudja megakadályozni Fodort abban, hogy újabb lerohanásgólt szerezzen. 4-1.
7. perc: Sárga lap Breistölnek. Szemerey védi Novak lövését.
6. perc: Markovic lövését védi ismét Szemerey. Aztán de Paula lövése elakad egy védőben.
5. perc: Markovic lövését védi Szemerey, aztán Fodoré az indítás és a gól. Két percre kiállítják Rosokhát. 3-1.
4. perc: Pásztor védi Breistöl lövését. Támadóhiba a vendégeknél. Aztán ismét védi Pásztor Bettina Breistöl próbálkozását.
3. perc: Fodor Csenge révén ismét vezet az ETO. 2-1. Rossz Rosokha passza a bal szélsőnek.
2. perc: Hétméteresből egyenlít Poczetnyik. 1-1.
1. perc: Feketében a vendégek, zöld-fehérben a hazaiak. A győri kapuban Szemerey kezd, mezőnyben Breistöl, Blohm, Hovden, de Paula, Fodor és Kristiansen. A vendégeknél Pásztor a kapuban, a mezőnyben Csáki, Szabó L., Rosokha, Novak, Markovic és Mérai. Védekezésben Gyimesi váltja Markovicot. Kristiansen lövi az első gólt. 1-0.
ELŐZETES
Igazán szerencsés helyzetben vannak a Győri Audi ETO KC rajongói, ugyanis az előttünk álló egy bő hónapban hat alkalommal hazai pályán szurkolhatnak kedvenceiknek. Per Johansson együttese a K&H Női Kézilabda Liga 3. fordulójában a Kisvárda Master Good SE együttesét látja vendégül.
A zöld-fehérek játékosai a válogatott szünetben hét különböző nemzet címeres mezét öltötték magukra, majd rövid pihenő után újra az Audi-arénában folytatták a felkészülést.
Az Audi ETO szabolcsi együttessel játszik
A Kisvárda elleni mérkőzés a győri vezetőedző szerint fontos állomás, hiszen a hét végén már a Bajnokok Ligája csoportkörében kell bizonyítaniuk:
A Kisvárda elleni mérkőzés jó lehetőség a felkészülésre a következő igazán kemény találkozóig, a podgoricai idegenbeli meccsig, ugyanakkor ahogy szoktuk, most is lesz rotálás a csapatban. Fontos, hogy megadjuk az ellenfélnek a tiszteletet, ugyanakkor ezt a találkozót arra is fel kell használnunk, hogy felkészüljünk a Bajnokok Ligájára
- nyilatkozta Per Johansson a klub holnapján.
Míg az ETO hibátlanul kezdte az idényt, a vendégek a Váctól elszenvedett egygólos vereséggel kezdték az évadot, majd a következő fordulóban az FTC-Rail Cargo együttesével szemben is alulmaradtak 13 góllal. Józsa Krisztián, a vendégek vezetőedzője nem kételkedik a mérkőzés kimenetelében, bevallása szerint ők is gyakorlása fogják használni a számukra kulcsfontosságú mérkőzések előtt.
Az Audi-arénában ezúttal csak magyar zenék szólnak, ugyanis a győri klub is csatlakozott az „Él a zene" kezdeményezéshez, amely a hazai dalokat hivatott népszerűsíteni.
