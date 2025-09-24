Kézilabda K&H Női Liga, 3. forduló

Győri Audi ETO KC - Kisvárda Master Good SE - ÉLŐ

Győr, Audi Aréna. Játékvezető: Hajdu-Hársfalvi Zsófia, Mórocz Réka

PERCRŐL PERCRE

16. perc: Szemerey kivédi Poczetnyik lövését. Most az ETO kér időt.

15. perc: Szabó L. lövése nem okoz gondot Szemereynek. Breistöl lő a túloldalon, Pásztor véd.

14. perc: Ismét nem jut el a labda a kisvárdai balszélsőig. De Paula passza nem jó, aztán Csáki próbál egy nem túl jó indítás után "gólt ütni", de Szemerey számít erre. Blohm lő aztán a hálóba. 11-2.

13. perc: Szemerey indítása a kisvárdaiaké. Megszerzi második gólját a vendég együttes, Rosokha révén. Azonnal jön rá a válasz Hovdentől. 10-2.

12. perc: Blohm is az ejtést választja, hogy gólt szerezzen. 9-1. Poczetnyik passza nem jó a társnak, de Paula iramodik meg a kisvárdai kapu irányába, majd kap remek labdát Szemereytől, ám a ziccer ezúttal kimarad. Újabb kisvárdai időkérés. Poczetnyik bejátszása nem jut el a beállóig.

11. perc: De Paula labdaszerzése utn Hovden ejt a kapuba. 8-1. Talpról lő kapu mellé Rosokha.

10. perc: Novak szabályalankodik támadáskor, Hovden szerez újabb gólt. 7-1.

9. perc: Fodor labdát szerez, de ezúttal nem ő fejezi be az akciót, hanem a másik szélső, Hovden. 5-1. Időt kér a Kisvárda. Szemerey védi Mérai Maja lövését. De Paula eredményes a gyors győri akció végén. 6-1.

8. perc: Letelik a győri emberelőny, Csáki Lilla épp visszatér a pályára, de nem tudja megakadályozni Fodort abban, hogy újabb lerohanásgólt szerezzen. 4-1.

7. perc: Sárga lap Breistölnek. Szemerey védi Novak lövését.

6. perc: Markovic lövését védi ismét Szemerey. Aztán de Paula lövése elakad egy védőben.

5. perc: Markovic lövését védi Szemerey, aztán Fodoré az indítás és a gól. Két percre kiállítják Rosokhát. 3-1.

4. perc: Pásztor védi Breistöl lövését. Támadóhiba a vendégeknél. Aztán ismét védi Pásztor Bettina Breistöl próbálkozását.

3. perc: Fodor Csenge révén ismét vezet az ETO. 2-1. Rossz Rosokha passza a bal szélsőnek.

2. perc: Hétméteresből egyenlít Poczetnyik. 1-1.