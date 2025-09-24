szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

16°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

50 perce

Győri Audi ETO KC - Kisvárda Master Good SE – ÉLŐ

Címkék#Kisvárda Master Good SE#Győri Audi ETO KC#meccs#élő

Mind a tizennégy játékos visszatért Győrbe a válogatott szereplések után. A Győri Audi ETO KC szerdán bajnoki mérkőzésen fogadja a Kisvárda együttesét. A mérkőzést cikkünkben követheti.

Kisalföld.hu

Kézilabda K&H Női Liga, 3. forduló

Győri Audi ETO KC - Kisvárda Master Good SE - ÉLŐ

Győr, Audi Aréna. Játékvezető: Hajdu-Hársfalvi Zsófia, Mórocz Réka

PERCRŐL PERCRE   

16. perc: Szemerey kivédi Poczetnyik lövését. Most az ETO kér időt.

15. perc: Szabó L. lövése nem okoz gondot Szemereynek. Breistöl lő a túloldalon, Pásztor véd. 

14. perc: Ismét nem jut el a labda a kisvárdai balszélsőig. De Paula passza nem jó, aztán Csáki próbál egy nem túl jó indítás után "gólt ütni", de Szemerey számít erre. Blohm lő aztán a hálóba. 11-2.

13. perc: Szemerey indítása a kisvárdaiaké. Megszerzi második gólját a vendég együttes, Rosokha révén. Azonnal jön rá a válasz Hovdentől. 10-2.

12. perc: Blohm is az ejtést választja, hogy gólt szerezzen. 9-1. Poczetnyik passza nem jó a társnak, de Paula iramodik meg a kisvárdai kapu irányába, majd kap remek labdát Szemereytől, ám a ziccer ezúttal kimarad. Újabb kisvárdai időkérés. Poczetnyik bejátszása nem jut el a beállóig.

11. perc: De Paula labdaszerzése utn Hovden ejt a kapuba. 8-1. Talpról lő kapu mellé Rosokha. 

10. perc: Novak szabályalankodik támadáskor, Hovden szerez újabb gólt. 7-1.

9. perc: Fodor labdát szerez, de ezúttal nem ő fejezi be az akciót, hanem a másik szélső, Hovden. 5-1. Időt kér a Kisvárda. Szemerey védi Mérai Maja lövését. De Paula eredményes a gyors győri akció végén. 6-1.

8. perc: Letelik a győri emberelőny, Csáki Lilla épp visszatér a pályára, de nem tudja megakadályozni Fodort abban, hogy újabb lerohanásgólt szerezzen. 4-1

7. perc: Sárga lap Breistölnek. Szemerey védi Novak lövését. 

6. perc: Markovic lövését védi ismét Szemerey. Aztán de Paula lövése elakad egy védőben.  

5. perc: Markovic lövését védi Szemerey, aztán Fodoré az indítás és a gól. Két percre kiállítják Rosokhát. 3-1.

4. perc: Pásztor védi Breistöl lövését. Támadóhiba a vendégeknél. Aztán ismét védi Pásztor Bettina Breistöl próbálkozását. 

3. perc: Fodor Csenge révén ismét vezet az ETO. 2-1. Rossz Rosokha passza a bal szélsőnek.

2. perc: Hétméteresből egyenlít Poczetnyik. 1-1.

1. perc: Feketében a vendégek, zöld-fehérben a hazaiak. A győri kapuban Szemerey kezd, mezőnyben Breistöl, Blohm, Hovden, de Paula, Fodor és Kristiansen. A vendégeknél Pásztor a kapuban, a mezőnyben Csáki, Szabó L., Rosokha, Novak, Markovic és Mérai. Védekezésben Gyimesi váltja Markovicot. Kristiansen lövi az első gólt. 1-0.

ELŐZETES

Igazán szerencsés helyzetben vannak a Győri Audi ETO KC rajongói, ugyanis az előttünk álló egy bő hónapban hat alkalommal hazai pályán szurkolhatnak kedvenceiknek. Per Johansson együttese a K&H Női Kézilabda Liga 3. fordulójában a Kisvárda Master Good SE együttesét látja vendégül.

Audi ETO
A Győri Audi ETO KC a Kisvárda együttesét fogadja.
Fotó: Molcsányi Máté

A zöld-fehérek játékosai a válogatott szünetben hét különböző nemzet címeres mezét öltötték magukra, majd rövid pihenő után újra az Audi-arénában folytatták a felkészülést. 

Az Audi ETO szabolcsi együttessel játszik

A Kisvárda elleni mérkőzés a győri vezetőedző szerint fontos állomás, hiszen a hét végén már a Bajnokok Ligája csoportkörében kell bizonyítaniuk:

A Kisvárda elleni mérkőzés jó lehetőség a felkészülésre a következő igazán kemény találkozóig, a podgoricai idegenbeli meccsig, ugyanakkor ahogy szoktuk, most is lesz rotálás a csapatban. Fontos, hogy megadjuk az ellenfélnek a tiszteletet, ugyanakkor ezt a találkozót arra is fel kell használnunk, hogy felkészüljünk a Bajnokok Ligájára

- nyilatkozta Per Johansson a klub holnapján.

Míg az ETO hibátlanul kezdte az idényt, a vendégek a Váctól elszenvedett egygólos vereséggel kezdték az évadot, majd a következő fordulóban az FTC-Rail Cargo együttesével szemben is alulmaradtak 13 góllal. Józsa Krisztián, a vendégek vezetőedzője nem kételkedik a mérkőzés kimenetelében, bevallása szerint ők is gyakorlása fogják használni a számukra kulcsfontosságú mérkőzések előtt.

Az Audi-arénában ezúttal csak magyar zenék szólnak, ugyanis a győri klub is csatlakozott az „Él a zene" kezdeményezéshez, amely a hazai dalokat hivatott népszerűsíteni.

A találkozó 18 órakor kezdődik, közvetítés hamarosan...

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu