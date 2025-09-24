50 perce
Mind a tizennégy játékos visszatért Győrbe a válogatott szereplések után. A Győri Audi ETO KC szerdán bajnoki mérkőzésen fogadja a Kisvárda együttesét. A mérkőzést cikkünkben követheti.
Kézilabda K&H Női Liga, 3. forduló
Győri Audi ETO KC - Kisvárda Master Good SE - ÉLŐ
Győr, Audi Aréna. Játékvezető: Hajdu-Hársfalvi Zsófia, Mórocz Réka
PERCRŐL PERCRE
16. perc: Szemerey kivédi Poczetnyik lövését. Most az ETO kér időt.
15. perc: Szabó L. lövése nem okoz gondot Szemereynek. Breistöl lő a túloldalon, Pásztor véd.
14. perc: Ismét nem jut el a labda a kisvárdai balszélsőig. De Paula passza nem jó, aztán Csáki próbál egy nem túl jó indítás után "gólt ütni", de Szemerey számít erre. Blohm lő aztán a hálóba. 11-2.
13. perc: Szemerey indítása a kisvárdaiaké. Megszerzi második gólját a vendég együttes, Rosokha révén. Azonnal jön rá a válasz Hovdentől. 10-2.
12. perc: Blohm is az ejtést választja, hogy gólt szerezzen. 9-1. Poczetnyik passza nem jó a társnak, de Paula iramodik meg a kisvárdai kapu irányába, majd kap remek labdát Szemereytől, ám a ziccer ezúttal kimarad. Újabb kisvárdai időkérés. Poczetnyik bejátszása nem jut el a beállóig.
11. perc: De Paula labdaszerzése utn Hovden ejt a kapuba. 8-1. Talpról lő kapu mellé Rosokha.
10. perc: Novak szabályalankodik támadáskor, Hovden szerez újabb gólt. 7-1.
9. perc: Fodor labdát szerez, de ezúttal nem ő fejezi be az akciót, hanem a másik szélső, Hovden. 5-1. Időt kér a Kisvárda. Szemerey védi Mérai Maja lövését. De Paula eredményes a gyors győri akció végén. 6-1.
8. perc: Letelik a győri emberelőny, Csáki Lilla épp visszatér a pályára, de nem tudja megakadályozni Fodort abban, hogy újabb lerohanásgólt szerezzen. 4-1.
7. perc: Sárga lap Breistölnek. Szemerey védi Novak lövését.
6. perc: Markovic lövését védi ismét Szemerey. Aztán de Paula lövése elakad egy védőben.
5. perc: Markovic lövését védi Szemerey, aztán Fodoré az indítás és a gól. Két percre kiállítják Rosokhát. 3-1.
4. perc: Pásztor védi Breistöl lövését. Támadóhiba a vendégeknél. Aztán ismét védi Pásztor Bettina Breistöl próbálkozását.
3. perc: Fodor Csenge révén ismét vezet az ETO. 2-1. Rossz Rosokha passza a bal szélsőnek.
2. perc: Hétméteresből egyenlít Poczetnyik. 1-1.
1. perc: Feketében a vendégek, zöld-fehérben a hazaiak. A győri kapuban Szemerey kezd, mezőnyben Breistöl, Blohm, Hovden, de Paula, Fodor és Kristiansen. A vendégeknél Pásztor a kapuban, a mezőnyben Csáki, Szabó L., Rosokha, Novak, Markovic és Mérai. Védekezésben Gyimesi váltja Markovicot. Kristiansen lövi az első gólt. 1-0.
ELŐZETES
Igazán szerencsés helyzetben vannak a Győri Audi ETO KC rajongói, ugyanis az előttünk álló egy bő hónapban hat alkalommal hazai pályán szurkolhatnak kedvenceiknek. Per Johansson együttese a K&H Női Kézilabda Liga 3. fordulójában a Kisvárda Master Good SE együttesét látja vendégül.
A zöld-fehérek játékosai a válogatott szünetben hét különböző nemzet címeres mezét öltötték magukra, majd rövid pihenő után újra az Audi-arénában folytatták a felkészülést.
Az Audi ETO szabolcsi együttessel játszik
A Kisvárda elleni mérkőzés a győri vezetőedző szerint fontos állomás, hiszen a hét végén már a Bajnokok Ligája csoportkörében kell bizonyítaniuk:
A Kisvárda elleni mérkőzés jó lehetőség a felkészülésre a következő igazán kemény találkozóig, a podgoricai idegenbeli meccsig, ugyanakkor ahogy szoktuk, most is lesz rotálás a csapatban. Fontos, hogy megadjuk az ellenfélnek a tiszteletet, ugyanakkor ezt a találkozót arra is fel kell használnunk, hogy felkészüljünk a Bajnokok Ligájára
- nyilatkozta Per Johansson a klub holnapján.
Míg az ETO hibátlanul kezdte az idényt, a vendégek a Váctól elszenvedett egygólos vereséggel kezdték az évadot, majd a következő fordulóban az FTC-Rail Cargo együttesével szemben is alulmaradtak 13 góllal. Józsa Krisztián, a vendégek vezetőedzője nem kételkedik a mérkőzés kimenetelében, bevallása szerint ők is gyakorlása fogják használni a számukra kulcsfontosságú mérkőzések előtt.
Az Audi-arénában ezúttal csak magyar zenék szólnak, ugyanis a győri klub is csatlakozott az „Él a zene" kezdeményezéshez, amely a hazai dalokat hivatott népszerűsíteni.
A találkozó 18 órakor kezdődik, közvetítés hamarosan...