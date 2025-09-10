Rasszista megnyilvánulások az MKC lelátóján - emberi méltóságukban sértették az Audi ETO játékosait

Majomként ugráltak és mutogattak az MKC drukkerei Bruna de Paulára és Hatadou Sakora, de az Audi ETO KC szélsőjét, Fodor Csengét is sértő megjegyzésekkel illették a szerda esti mérkőzésen. A szurkolók rasszista megnyilvánulásai úgy tudjuk, a hivatalos jegyzőkönyvbe is bekerültek.

De Paula a mérkőzés egyik legjobbja volt, a mérkőzés végén rasszista megjegyzésekkel illették az Audi ETO játékosát.

Fotó: Zengő Ferenc/MKCSE

A Győri Audi ETO KC közleményben reagált a történtekre

A mai, Motherson-Mosonmagyaróvár elleni mérkőzésünkön játékosainkat a mosonmagyaróvári szurkolótáborból rasszista és emberi méltóságukban mélyen sértő atrocitások érték. Határozottan elítélünk minden effajta megnyilvánulást, és arra kérjük a csapatokat és szurkolótáboraikat, hogy tartsák be a sportszerű szurkolás írott és íratlan szabályait! Játékosaink mellett pedig egy családként kiállunk!

- írták a Facebookon.

A Motherson Mosonmagyaróvári KC a közösségi oldalára feltöltött közleményben kért elnézést a szurkolók viselkedése miatt:

„Klubunk ezúton is elnézést kér a nézőtérről érkező, megengedhetetlen bekiabálások miatt, és határozottan elhatárolódik minden olyan megnyilvánulástól, amely ellentétes a fair play szellemiségével.

Egyúttal arra kérjük a szurkolókat, hogy a Mosonmagyaróvári Kézilabda Club eredményességének érdekében a jövőben tartózkodjanak minden olyan viselkedéstől, amely tiszteletlen az ellenfél játékosaival vagy sportvezetőivel szemben."

Ilyen megnyilvánulásokra valóban nem volt példa az utóbbi időben. Az esettel kapcsolatosan megkerestük a Magyar Kézilabda Szövetséget, a szervezet hivatalos állásfoglalását közzétesszük.