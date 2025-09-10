szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

19°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

44 perce

Rasszista megnyilvánulások az MKC lelátóján - emberi méltóságukban sértették az Audi ETO játékosait

Címkék#Fodor Csenge#Bruna de Paula#Hatadou Sako#Győri Audi ETO KC#közlemény#MKC

A Bajnokok-Ligája győztes győri együttes legyőzte az MKC-t szerdán. A mosonmagyaróvári szurkolók dühösek voltak a vereség miatt, ezt pedig az Audi ETO játékosain vezették le, rasszista megnyilvánulásokkal sértegették a játékosokat.

Kisalföld.hu
Rasszista megnyilvánulások az MKC lelátóján - emberi méltóságukban sértették az Audi ETO játékosait

Sako volt a mosonmagyaróvári drukkerek egyik célpontja.

Fotó: Zengő Ferenc/MKCSE

Majomként ugráltak és mutogattak az MKC drukkerei Bruna de Paulára és Hatadou Sakora, de az Audi ETO KC szélsőjét, Fodor Csengét is sértő megjegyzésekkel illették a szerda esti mérkőzésen. A szurkolók rasszista megnyilvánulásai úgy tudjuk, a hivatalos jegyzőkönyvbe is bekerültek.

De Paula a mérkőzés egyik legjobbja volt, a mérkőzés végén rasszista megjegyzésekkel illették az Audi ETO játékosát.
Fotó: Zengő Ferenc/MKCSE

A Győri Audi ETO KC közleményben reagált a történtekre

A mai, Motherson-Mosonmagyaróvár elleni mérkőzésünkön játékosainkat a mosonmagyaróvári szurkolótáborból rasszista és emberi méltóságukban mélyen sértő atrocitások érték.

Határozottan elítélünk minden effajta megnyilvánulást, és arra kérjük a csapatokat és szurkolótáboraikat, hogy tartsák be a sportszerű szurkolás írott és íratlan szabályait!

Játékosaink mellett pedig egy családként kiállunk!

- írták a Facebookon. 
A Motherson Mosonmagyaróvári KC a közösségi oldalára feltöltött közleményben kért elnézést a szurkolók viselkedése miatt:

„Klubunk ezúton is elnézést kér a nézőtérről érkező, megengedhetetlen bekiabálások miatt, és határozottan elhatárolódik minden olyan megnyilvánulástól, amely ellentétes a fair play szellemiségével.

Egyúttal arra kérjük a szurkolókat, hogy a Mosonmagyaróvári Kézilabda Club eredményességének érdekében a jövőben tartózkodjanak minden olyan viselkedéstől, amely tiszteletlen az ellenfél játékosaival vagy sportvezetőivel szemben."

Ilyen megnyilvánulásokra valóban nem volt példa az utóbbi időben. Az esettel kapcsolatosan megkerestük a Magyar Kézilabda Szövetséget, a szervezet hivatalos állásfoglalását közzétesszük.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu