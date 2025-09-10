44 perce
Rasszista megnyilvánulások az MKC lelátóján - emberi méltóságukban sértették az Audi ETO játékosait
A Bajnokok-Ligája győztes győri együttes legyőzte az MKC-t szerdán. A mosonmagyaróvári szurkolók dühösek voltak a vereség miatt, ezt pedig az Audi ETO játékosain vezették le, rasszista megnyilvánulásokkal sértegették a játékosokat.
Sako volt a mosonmagyaróvári drukkerek egyik célpontja.
Fotó: Zengő Ferenc/MKCSE
Majomként ugráltak és mutogattak az MKC drukkerei Bruna de Paulára és Hatadou Sakora, de az Audi ETO KC szélsőjét, Fodor Csengét is sértő megjegyzésekkel illették a szerda esti mérkőzésen. A szurkolók rasszista megnyilvánulásai úgy tudjuk, a hivatalos jegyzőkönyvbe is bekerültek.
A Győri Audi ETO KC közleményben reagált a történtekre
A mai, Motherson-Mosonmagyaróvár elleni mérkőzésünkön játékosainkat a mosonmagyaróvári szurkolótáborból rasszista és emberi méltóságukban mélyen sértő atrocitások érték.
Határozottan elítélünk minden effajta megnyilvánulást, és arra kérjük a csapatokat és szurkolótáboraikat, hogy tartsák be a sportszerű szurkolás írott és íratlan szabályait!
Játékosaink mellett pedig egy családként kiállunk!
- írták a Facebookon.
A Motherson Mosonmagyaróvári KC a közösségi oldalára feltöltött közleményben kért elnézést a szurkolók viselkedése miatt:
„Klubunk ezúton is elnézést kér a nézőtérről érkező, megengedhetetlen bekiabálások miatt, és határozottan elhatárolódik minden olyan megnyilvánulástól, amely ellentétes a fair play szellemiségével.
Egyúttal arra kérjük a szurkolókat, hogy a Mosonmagyaróvári Kézilabda Club eredményességének érdekében a jövőben tartózkodjanak minden olyan viselkedéstől, amely tiszteletlen az ellenfél játékosaival vagy sportvezetőivel szemben."
Ilyen megnyilvánulásokra valóban nem volt példa az utóbbi időben. Az esettel kapcsolatosan megkerestük a Magyar Kézilabda Szövetséget, a szervezet hivatalos állásfoglalását közzétesszük.