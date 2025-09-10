Kézilabda K&H Női Liga

Motherson Mosonmagyaróvári KC - Győri Audi ETO KC 27-37 (13-21)

Mosonmagyaróvár, UFM Aréna. Játékvezető: Altmár Kristóf, Horváth Márton

PERCRŐL PERCRE

60. perc: Lábbal védi Arenhart Breistöl lövését. Belemenés Háfránál. Lagerquist beválik a védőjéről, és a kapu jobb oldalába lő. 27-37. A mérkőzés végére visszaállt a tízgólos különbség, ennyivel nyeri végül az ETO a Mosonmagyaróvár elleni megyei rangadót az UFM Arénában. Köszönjük a figyelmüket!

59. perc: Hétméteresből lő a hálóba Hovden. 27-36. Óvári időkérés kicsit több, mint másfél perccel a vége előtt. Lépéshiba Draferovicnál.

58. perc: Tyiskov-Helembai küzd meg a labdáért. Cundergól Dzaferovictól. 27-35.

57. perc: Szélsőgól Falusi-Udvarditól. 26-34. Átlövésgól Breistöltől. 26-35.

56. perc: Elver gólt szerez, az őt két kézzel meglökő Tóth G. pedig kiáll két percre. 25-34.

55. perc: Háfra szépít. 24-33. Hovden rálép a vonalra az ejtésénél. Tóth G. talpról lő a bal alsóba. 25-33.

54. perc: Breistöl lő nagy gólt a bal felsőbe. 23-33.

53. perc: Dzaferovic a kapufát találja el. Lukács Boglárka érkezett közben a győri kapuba. Dzaferovic robban be a védők között, hogy gólt szerezzen. 23-32.

52. perc: Kukely lövését védi Sako. Aztán labdát veszít az ETO. Hazai időkérés, Adzicnak van mondanivalója.

51. perc: Fodor eredményes a szélről. 22-32. Megvan a tíz gól a két csapat között. A győriek számolnak, az óváriak fütyülnek.

50. perc: Ismét nem lövik el passzívból a labdát az óváriak.

49. perc: Breistöl gólt szerez. 22-30. Tatar rálép a hatos vonalára. Jörgensen szerez gyors gólt. 22-31.

48. perc: Háfra kapufája után marad a labda az óváriaknál, aztán támadó szabálytalanságot látnak a játékvezetők a hazaiaknál.

47. perc: Falusi-Udvardi magányosan kap labdát a jobb szélen, gól a vége. 22-28. Blohm beállóból eredményes. 22-29.

46. perc: Jörgensen passza hibásnak bizonyul. Tóth G. akaszt gólt a jobb felsőbe. 21-28. Hagman lövése a szélről a rövid oldali kapufát találja meg.

45. perc: Sako védi ugyan Falusi-Udvardi lövését, de hétméterest ítélnek a játékvezetők a hazaiaknak. Falusi-Udvardi belövi a büntetőt. 20-28.