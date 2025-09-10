1 órája
Motherson Mosonmagyaróvári KC - Győri Audi ETO KC 27-37
A K&H női Kézilabda Liga második fordulójában vármegyei rangadót rendeztek, ahol nem borult a papírforma.
Kézilabda K&H Női Liga
Motherson Mosonmagyaróvári KC - Győri Audi ETO KC 27-37 (13-21)
Mosonmagyaróvár, UFM Aréna. Játékvezető: Altmár Kristóf, Horváth Márton
PERCRŐL PERCRE
60. perc: Lábbal védi Arenhart Breistöl lövését. Belemenés Háfránál. Lagerquist beválik a védőjéről, és a kapu jobb oldalába lő. 27-37. A mérkőzés végére visszaállt a tízgólos különbség, ennyivel nyeri végül az ETO a Mosonmagyaróvár elleni megyei rangadót az UFM Arénában. Köszönjük a figyelmüket!
59. perc: Hétméteresből lő a hálóba Hovden. 27-36. Óvári időkérés kicsit több, mint másfél perccel a vége előtt. Lépéshiba Draferovicnál.
58. perc: Tyiskov-Helembai küzd meg a labdáért. Cundergól Dzaferovictól. 27-35.
57. perc: Szélsőgól Falusi-Udvarditól. 26-34. Átlövésgól Breistöltől. 26-35.
56. perc: Elver gólt szerez, az őt két kézzel meglökő Tóth G. pedig kiáll két percre. 25-34.
55. perc: Háfra szépít. 24-33. Hovden rálép a vonalra az ejtésénél. Tóth G. talpról lő a bal alsóba. 25-33.
54. perc: Breistöl lő nagy gólt a bal felsőbe. 23-33.
53. perc: Dzaferovic a kapufát találja el. Lukács Boglárka érkezett közben a győri kapuba. Dzaferovic robban be a védők között, hogy gólt szerezzen. 23-32.
52. perc: Kukely lövését védi Sako. Aztán labdát veszít az ETO. Hazai időkérés, Adzicnak van mondanivalója.
51. perc: Fodor eredményes a szélről. 22-32. Megvan a tíz gól a két csapat között. A győriek számolnak, az óváriak fütyülnek.
50. perc: Ismét nem lövik el passzívból a labdát az óváriak.
49. perc: Breistöl gólt szerez. 22-30. Tatar rálép a hatos vonalára. Jörgensen szerez gyors gólt. 22-31.
48. perc: Háfra kapufája után marad a labda az óváriaknál, aztán támadó szabálytalanságot látnak a játékvezetők a hazaiaknál.
47. perc: Falusi-Udvardi magányosan kap labdát a jobb szélen, gól a vége. 22-28. Blohm beállóból eredményes. 22-29.
46. perc: Jörgensen passza hibásnak bizonyul. Tóth G. akaszt gólt a jobb felsőbe. 21-28. Hagman lövése a szélről a rövid oldali kapufát találja meg.
45. perc: Sako védi ugyan Falusi-Udvardi lövését, de hétméterest ítélnek a játékvezetők a hazaiaknak. Falusi-Udvardi belövi a büntetőt. 20-28.
44. perc: Passzívig támad, és végül nem lő az MKC. Jörgensen lövését üti a felső lécre Arenhart.
43. perc: Fodor lövésébe beleér Arenhart, de a labda a kapuban köt ki. 19-28.
42. perc: Sako védi Kazai hétméteresét. Per Johansson időt kér.
41. perc: A kapufa tövét találja el Kristiansen. Győri labaszerzés után Hagman szerez gólt lerohanásból. 19-27.
40. perc: Szabálytalanság Wolfsnál.
39. perc: Arenhart védi Blohm kísérletét, aztán Sako védi Tóth G. lövését. Fodor Csenge szerez gólt a túloldalon. 19-26.
38. perc: Housheer erős lövését kiüti Arenhart. Wolfs most túljár Sako eszén. 19-25.
37. perc: Kapufa Jörgensentől. Tóth G. értékesíti az óvári hétméterest. 18-25.
36. perc: Dzaferovic lövésénél Sako tehetetlen. 17-25.
35. perc: Tóth G. passza nem jó, oda az óvári akció. De Paula zárja le gyors góllal a győri támadást. 16-25.
34. perc: Arenhart hárítja de Paula lövését. Housheer növeli a góljai számát. 16-24.
33. perc: De Paula eredményes, aztán Kazai lő gólt az üres győri kapuba. 16-23.
32. perc: Két perc Kristiansennek, Tóth G. büntetőt értékesít. 14-21. Jörgensen góljára Kazai felel góllal. 15-22.
31. perc: Kezdődik a második félidő. Jörgensen passza pontatlan.
30. perc: Támadóhiba Elvernél. Sako el sem tud ugrani Kukely lövése elől. Zákányi a lábához kapja a passzt. Aztán véget ér az első félidő.
29. perc: Breistöl a harmadik gólját szerzi. 12-21. Kukely lő a jobb felsőbe. 13-21.
28. perc: Elveré a 20. győri gól. 11-20. Tóth G. szépít kissé az eredményes. 12-20.
27. perc: Átlövésgól Breistöltől. 11-19. Kapfua Dzaferovictól.
26. perc: Elver próbálkozását Csatlós védi. Kazai eredményes. 11-18.
25. perc: Sako védi Wolfs lövését. Nem először a meccsen.
24. perc: Lagerquistet kiküldik két percre. Kukely lőhet ismét hetest, de ezúttal a kapufát találja el. A kipattanó de Pauláé. Kristiansen váltja gólra a győri emberelőnyt. 10-18.
23. perc: Hazai hétméteres: Kukely belövi. 10-16. Breistöl lő a bal alsóba. 10-17.
22. perc: Hovden a jobb szélről a felső lécet találja el.
21. perc: Passzívban az óváriak, aztán Dzaferovictól elcseni a labdát de Paula, és gólt szerez. 9-16. Dzaferovic lövése nem jó.
20. perc: Dulfer kerül padlóra egy ütközés után. Két perc Kazainak. Hétméterest értékesít Housheer. 9-15.
19. perc: Dzaferovic lövésév blokkolják a győriek. Aztán Kukely gólt szerez, majd jön a gyors válasz de Paulától. 9-14.
18. perc: Belemenés Housheernél. Sako védi Falusi-Udvardi lövését.
17. perc: Hosszan támad az MKC, de végül Kukely hibázik.
16. perc: Kukely passza nem jó. De Paula lövését védi Csatlós Csenge.
15. perc: Kukely Anna is megszerzi az első gólját. 8-12. Zákányi Janka a bal szélről a rövid oldalra szerez gólt. 8-13.
14. perc: Kazai először talál a kapuba. 7-11. Tyiskov-Helembai szabálytalansága kiállítást és hétméterest ér. Housheer értékesíti a büntetőt. 7-12.
13. perc: Dzeferovic lő futtából a léc alá. 6-10. Fodor Csenge gyorsan felel rá góllal. 6-11. Fodort aztán kiállítják két percre.
12. perc: Wolfs ellen fújnak támadóhibát. Elver eredményes a rendezetlen óvári védelemmel szemben. 5-10. Óvári időkérés.
11. perc: Ismét Sako nyer párbajt Wolfsszal szemben. Elver a kapufát találja el. Wolfs benyúl a kipattanóért, de szabálytalanul teszi: támadhat tovább az ETO. Housheer talál lövő pozíciót. 5-9.
10. perc: Háfra labdát veszít, Hagman lefordulásból szerez gólt. 5-8.
9. perc: Elver balról lő gólt. 5-7. Wolfs próbálkozását lábbal védi Sako. Marad a hazaiaknál a labda.
8. perc: Nagyon gyorsan jön a hazai válasz, Tóth G. éles szögből talál Sako kapujába. 5-5. Győri időkérés. De Paula cselez és gólt szerez. 5-6. Dzaferovic passza kimegy a pályáról.
7. perc: Falusi-Udvardi hétméteresével újra egyenlő az állás. 3-3. Housheer átlövésgóljára Tóth G. átlövésből válaszol. 4-4. Hagman betalál a jobb szélről. 4-5.
6. perc: Labdát veszít Dzaferovic. Elver ívelése kapu fölé száll. Arenhart rosszl passzol, az ETO pedig azonnal góllal bünteti a hibát. Dulfer a gólszerző. 2-3.
5. perc: Újabb győri hetes, megint Housheer áll oda, ezt most a bal alsóba pattintja. 2-2.
4. perc: Háfra góljával megint vezet az MKC. 2-1.
3. perc: De Paula lövése elszáll a kapu fölött. Háfra passzát sáncolják a győriek. Arenhart hiába védi Dulfer lövését, hétméterest dobhat az ETO. Housheer belövi. 1-1.
2. perc: Wolfs beállóból lövi az első gólt. 1-0.
1. perc: Sötétkékben az óváriak, fehér-zöldben a győriek. A mérkőzést az MKC kezdi. Dulfer labdát szerez, de azonnal visszakerül a labda a hazaiakhoz.
ELŐZETES
Nem is olyan régen, augusztusban még felkészülésen csapott össze a két Győr-Moson-Sopron vármegyei együttes, szerdán pedig már bajnoki pontokért csap össze a Motherson Mosonmagyaróvári KC és a Győri Audi ETO KC.
A vendéglátók vereséggel kezdték az idényt, ami javarészt annak is köszönhető, hogy több kulcsjátékos is sérüléssel küzd. Laetitia Quist, Melanie Halter és Stranigg Zsófia sem bevethető, ahogy a hétfői edzésen térdsérülést szenvedett Bevelyn Eghianruwa sem. Tóth Eszter sem játszhat még ujjtörés miatt, a csapatkapitányra legelőbb a jövő héten számíthat Dragan Adzic.
Nagyon várom már ezt a meccset, Európa legjobb csapatát látjuk vendégül, amely ráadásul kirobbanó formában van, mi azonban hatvan percen keresztül a tőlünk telhető maximumot fogjuk hozni
- nyilatkozta az MKC vezetőedzője a mérkőzés előtt.
Az Audi ETO az MKC ellenfele
Per Johansson csapatával úgy készül a találkozóra, mintha BL-meccsre mennének:
„A Mosonmagyaróvár elleni mindig kulcsfontosságú idegenbeli mérkőzése lesz a csapatnak, amelyet nagy tisztelettel kell kezelni. És hogy ennek mi az oka? Az, hogy abban az évben, amikor Győrbe érkeztem, ott veszítettük el a bajnokságot."
A mérkőzés 18.15-kor kezdődik az UFM Arénában, online közvetítés hamarosan!