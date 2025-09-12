szeptember 12., péntek

Kézilabda

1 órája

Telt ház előtt fogadja a Ferencvárost az Audi ETO

Bár még egy hónap van hátra, de már telt házas a zöld-fehér rangadó. Az Audi ETO október 11-én fogadja az FTC-Rail Cargo együttesét, aki nem volt elég gyors, csak a televízióból követheti a meccset.

Kisalföld.hu

A Győri Audi ETO KC a Facebook-oldalára feltöltött posztban tudatta pénteken: minden hazai jegy elkelt a bajnoki szezon legjobban várt mérkőzésére.

Audi ETO
Az Audi ETO telt ház előtt fogadja a ferencvárosiakat
Fotó: Peka Roland

Az FTC-Rail Cargo Hungaria ellen október 11-én 18 órakor lép pályára Per Johansson együttese. A felek legutóbbi találkozója nem csak az eredmény miatt volt emlékezetes: a 32-24-re végződő mérkőzésért kapott pontokkal biztossá vált a győriek bajnoki címe.

