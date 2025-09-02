Elképesztően bájos fotókra bukkantunk: így nézett ki gyerekként az Audi ETO új játékosa

Az Odensétől érkezett Helena Elver, aki kétéves szerződést írt alá a Győri Audi ETO KC-nál. Az olimpiai- és világbajnok bronzérmes, Európa-bajnoki ezüstérmes dán válogatott kézilabdázó nagyon jól érzi magát a kisalföldi megyeszékhelyen, úgy érzi, különleges klubnál, profik között szerepelhet.

A Győri Audi ETO KC egyik nyári szerzeménye, Helena Elver egyre jobban beilleszkedik Győrben.

Fotó: Peka Roland/Audi ETO

Az Audi ETO játékosát sokan követik a közösségi médiában

Helena Elver nagyon népszerű a kézilabdarajongók körében, az Instagram-oldalát közel harmincezren követik. Itt és a TikTok-csatornáján is rendszeresen oszt meg tartalmakat, de több rajongói oldal is létezik a közösségi platformokon. Így bukkantunk arra a videós tartalomra is, amiben az irányító gyerek- és serdülő korában készült fotói jelennek meg egy lágy Lana del Rey számmal aláfestve.