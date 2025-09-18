Többet vár magától az Audi ETO dán kézilabdázója

Az Europamester készített interjút a válogatott összetartásra hazaérkező Helena Elverrel. A Győri Audi ETO KC játékosa elárulta: nem ment minden zökkenőmentesen számára a klubváltás óta.

Nem teljesen elégedett a saját teljesítményével Helena Elver, az Audi ETO új irányítója.

Fotó: Molcsányi Máté

Természetesen frusztrált vagyok, mert fájdalmaim voltak és nem éreztem azt a ritmust, amit szerettem volna. Nem vagyok még azon a játékszinten, ahol szeretnék lenni. Tényleg nagyon jól érzem magam Győrben, és élvezem a mindennapjaimat. Ez valóban nagyon fontos számomra

- osztotta meg a dán portállal.

Az Audi ETO játékosai a válogatottakban szerepelnek

A győri klub tizennégy játékosa hét nemzeti együttesben szerepel, Elver honfitársa, Kristina Jörgensen szintén tagja az új szövetségi kapitány, Helle Thomsen csapatának.