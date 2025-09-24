Ott folytatta az Audi ETO, ahol abbahagyta: fölényes győzelem a Kisvárda ellen – galéria, nyilatkozatok

A válogatott szünet után ismét hazai pályán szerepelt Per Johansson együttese. A Győri Audi ETO KC csapatának tizennégy játékosa hét különböző nemzeti együttesben kapott szerepet, de a címeres mez után újra zöld-fehérben bizonyítottak a bajnokságban. Az Audi-arénában a hétközi fordulóknál megszokott, visszafogott nézőszám mellett játszottak, a hangulatot ezúttal magyar slágerek fokozták az „Él a zene" kezdeményezés részeként.

Magabiztos győzelemmel ért véget az Audi ETO Kisvárda elleni mérkőzése.

Fotó: Csapó Balázs

Győri Audi ETO KC – Kisvárda Master Good SE 35-19 (20-9) Győr, Audi-aréna, K&H Liga, 3. forduló, 1630 néző. V.: Hajdu-Hársfalvi Zsófia, Mórocz Réka Győri Audi ETO KC: SZEMEREY – HOVDEN 5, KRISTIANSEN 5, de Paula 2, Blohm 2, Breistöl 1, FODOR 5. Cs: Jörgensen 2, Elver 5, Lagerquist 1, Kriston, HAGMAN 7, Zákányi, Rédecsi. Vezetőedző: Per Johansson Kisvárda Master Good SE: Pásztor – Csáki, Gyimesi 1, Győri V. 2, Szabó L. 1, Novak 1, Markovic 1. Cs.: Christe (kapus), Rosoka 3, Mérai, Czenki, Miljkovic, Gém 1, POZETNYIK 6/3, Karnik 1, Karé 2. Vezetőedző: Józsa Krisztián Hétméteresek: 0, ill 5/3. Kiállítások: 6, ill. 2 perc.

A találkozó elején a Kisvárda még hétméteresből egyenlített, ám ezt követően a győriek ritmust váltottak: egy 8–0-s sorozattal lényegében már az első negyed órában eldöntötték a mérkőzést. Józsa Krisztián kétszer is időt kért, de együttese nem tudta stabilizálni a védekezést és támadásban is rengeteget hibázott.

A hazaiaknál Szemerey Zsófi magabiztosan tért vissza a kapuba sérülése után, több kisvárdai próbálkozást is hárított. A szélsőjátéknak is komoly szerepe volt: Fodor Csenge határozott befejezésekkel többször is eredményes volt a bal szélről. A félidő hajrájában egy rövid kényszerszünetet Poczetnyik Luca sérülése és játékvezetők nehezen megszülető döntése okozott, majd emberhátrányba került az ETO, amit a vendégek két góllal büntettek. A szünetre így is megnyugtató, 20–9-es győri vezetésnél vonultak a felek.

A fordulás után a játék képe nem változott: a hazaiak domináltak, a Kisvárda támadójátéka továbbra is pontatlan maradt. A második félidő közepén egy rövid periódusban a vendégek négyszer is betaláltak egymás után, de közelebb kerülni nem tudtak. A győriek új lendülettel reagáltak, és végig kézben tartva a találkozót magabiztos győzelmet arattak.