Ott folytatta az Audi ETO, ahol abbahagyta: fölényes győzelem a Kisvárda ellen – galéria, nyilatkozatok
A válogatott szünet után folytatódott a K&H női kézilabda liga. A harmadik fordulóban az Audi ETO vendége a Kisvárda Master Good SE volt, a győriek magabiztos győzelemmel zárták a találkozót.
A válogatott szünet után ismét hazai pályán szerepelt Per Johansson együttese. A Győri Audi ETO KC csapatának tizennégy játékosa hét különböző nemzeti együttesben kapott szerepet, de a címeres mez után újra zöld-fehérben bizonyítottak a bajnokságban. Az Audi-arénában a hétközi fordulóknál megszokott, visszafogott nézőszám mellett játszottak, a hangulatot ezúttal magyar slágerek fokozták az „Él a zene" kezdeményezés részeként.
Győri Audi ETO KC – Kisvárda Master Good SE 35-19 (20-9)
Győr, Audi-aréna, K&H Liga, 3. forduló, 1630 néző. V.: Hajdu-Hársfalvi Zsófia, Mórocz Réka
Győri Audi ETO KC: SZEMEREY – HOVDEN 5, KRISTIANSEN 5, de Paula 2, Blohm 2, Breistöl 1, FODOR 5. Cs: Jörgensen 2, Elver 5, Lagerquist 1, Kriston, HAGMAN 7, Zákányi, Rédecsi. Vezetőedző: Per Johansson
Kisvárda Master Good SE: Pásztor – Csáki, Gyimesi 1, Győri V. 2, Szabó L. 1, Novak 1, Markovic 1. Cs.: Christe (kapus), Rosoka 3, Mérai, Czenki, Miljkovic, Gém 1, POZETNYIK 6/3, Karnik 1, Karé 2. Vezetőedző: Józsa Krisztián
Hétméteresek: 0, ill 5/3. Kiállítások: 6, ill. 2 perc.
A találkozó elején a Kisvárda még hétméteresből egyenlített, ám ezt követően a győriek ritmust váltottak: egy 8–0-s sorozattal lényegében már az első negyed órában eldöntötték a mérkőzést. Józsa Krisztián kétszer is időt kért, de együttese nem tudta stabilizálni a védekezést és támadásban is rengeteget hibázott.
A hazaiaknál Szemerey Zsófi magabiztosan tért vissza a kapuba sérülése után, több kisvárdai próbálkozást is hárított. A szélsőjátéknak is komoly szerepe volt: Fodor Csenge határozott befejezésekkel többször is eredményes volt a bal szélről. A félidő hajrájában egy rövid kényszerszünetet Poczetnyik Luca sérülése és játékvezetők nehezen megszülető döntése okozott, majd emberhátrányba került az ETO, amit a vendégek két góllal büntettek. A szünetre így is megnyugtató, 20–9-es győri vezetésnél vonultak a felek.
A fordulás után a játék képe nem változott: a hazaiak domináltak, a Kisvárda támadójátéka továbbra is pontatlan maradt. A második félidő közepén egy rövid periódusban a vendégek négyszer is betaláltak egymás után, de közelebb kerülni nem tudtak. A győriek új lendülettel reagáltak, és végig kézben tartva a találkozót magabiztos győzelmet arattak.
A mérkőzés megmutatta, hogy a válogatott szünet után is gyorsan vissza tudott állni a bajnoki ritmusba az Audi ETO, miközben a kulcsemberek – Szemerey, Fodor, Hagman – kiemelkedő teljesítménnyel jelezték, készen állnak a folytatásra. Erre már nem kell sokat várni: Per Johansson együttese vasárnap 18 órakor a Buducnost Podgorica ellen lép pályára a montenegrói együttes otthonában.
Női kézilabda: Győri Audi ETO KC - Kisvárda Master Good SEFotók: Csapó Balázs
Mérkőzés utáni értékelések
Per Johansson: - Szerettünk volna egy kicsit jobban védekezni. Kimondottan örülök annak, hogy Zsófi vissza tudott térni. Kimondottan jó teljesítményt tudott nyújatani. A második félidőben a Kisvárdának sokat javult a játéka és a kapusteljesítmény is. Próbálkoztam forgatni a csapatot, örülök annak, hogy a fiatalok is szerephez jutottak a mérkőzés vége felé.
Szemerey Zsófi: - Nagyon jó érzés volt végre hazai pályán játszani. Köszönöm a szurkolóknak és a lányoknak is. Remek védekezés volt előttem, sokat köszönhetek nekik. A második félidőben kikényszerített lövéseket kaptam, sokkal egyszerűbb dolgom volt. Kicsit kiengedtünk, hibáztunk, ezt a Kisvárda szépen kihasználta. Az ellenfél kapuja kiválóan szállt be a mérkőzésbe.
Józsa Krisztián: - Teljesen más kalapban van a két együttes. Azt kértem a lányoktól, hogy próbáljuk megmutatni a karakterünket. Az első félidővel abszolút nem voltam elégedett, nagyon kishitűek voltunk és nyilván nem lehet semmilyen mentség arra, hogy így álljunk bele a mérkőzésbe. A félidőben megbeszéltük ezt, a második félidőre pedig más mentalitással jöttünk ki. Voltak is olyan momentumok, amiből majd építkezhetünk. A kapusteljesítménynek örülök, az mindkét félidőben rendben volt, a többieknek is fel kell nőni ehhez a feladathoz.
Christe Dalma: - Büszke vagyok arra, hogy a második félidőre úgy jöttünk ki, hogy küzdöttünk. Beleadtuk azt, amit tudunk és ebből tudunk tovább építkezni.
A bajnokság állása a mérkőzés után a 3. fordulóban
- FTC-Rail Cargo 8 pont
- Győri Audi ETO KC 6 pont
- DVC Schaeffler 6 pont