Kézilabda

Milyen nevet kapnak Győri-Lukács Viktória kislányai?

Decemberre várja iker gyermekeit Győri-Lukács Viktória és Győri Mátyás. Az Audi ETO válogatott szélsője kislányokat hord a szíve alatt, többen találgatni kezdték a születendő babák nevét.

Kisalföld.hu

A Győri Audi ETO KC június 1-jén megnyerte a Bajnokok Ligája döntőjét. Ekkor Győri-Lukács Viktória már hatalmas titkot őrzött: nyolchetes terhes volt. Két héttel korábban, egy ultrahang vizsgálaton derült ki, hogy dupla az öröm.

Audi eto
Z és E áll a mezeken. Vajon hogy fogják hívni az Audi ETO játékosának kislányait?
Fotó: Győri Audi ETO KC

Az élsportolók életében komoly feladat a családtervezés, a kézilabdázó már előre bejelentette klubjának és Golovin Vlagyimir szövetségi kapitánynak is a tervét, amit mindenhol kedvezően fogadtak. A házaspárnak egy lány- és egy fiúnév volt a fejében, így fejtörést okozott számukra az újabb keresztnév kitalálása. Az ikrek érkezését két aprócska mezzel jelentették be, egyiken a Győri Z., a másokon a Győri E. felirat szerepelt és természetesen a 22-es, ugyanis a szülők mindketten ezt a számot viselik.

A kismama egyelőre nem árulta el a lányok nevét, de a családtagok és a szurkolók is találgatásokba kezdtek. Az utónévkönyvet böngészve rengeteg csodaszép lánynév áll, de vajon hogy fogják szólitani a Győri lányokat?

