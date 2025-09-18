szeptember 18., csütörtök

Kézilabda

1 órája

Már kislányaival együtt ünnepelheti a karácsonyt Győri-Lukács Viktória

Több győri kézilabdázó is anyai örömök elé néz. A Győri Audi ETO KC szélsője, Győri-Lukács Viktória és férje, az FTC-Rail Cargo válogatott átlövője, Győri Mátyás számára különösen emlékezetes lesz az idei esztendő: a házaspár ikreket vár, így reményeik szerint a karácsonyt már négyesben tölthetik.

Kisalföld.hu
Győri-Lukács Viktória a Kisalföldtől kapott díjjal. Az elismerés átadása előtt néhány órával hozták nyilvánosságra, hogy a kézilabdázó gyermekeket vár.

Fotó: Peka Roland

Ezúttal nem az Audi ETO kézlabdázója szólalt meg a témában: a népligeti klub honlapján Győri Mátyás nemcsak a válogatottbeli szereplésről, hanem a születendő gyermekekről is mesélt. 

Audi ETO Győri-Lukács Viktória
Ezzel a meghitt fotóval jelentették be, hogy az Audi ETO kézilabdázója édesanya lesz.
Fotó: Győri Audi ETO KC

Elmondása szerint az első szonográfos vizsgálat alkalmával érte őket a nagy meglepetés: 

Amikor az első ultrahangra mentünk, még nem tudtuk, hogy ketten vannak, tehát ott ért minket az a nagyon nagy meglepetés és csoda is egyben. 

A kettős gyermekáldás azonban nem sokkolta, hiszen mindig is többgyermekes családra vágytak, és ő maga is nagy családban nőtt fel.

Különleges kapocs az Audi ETO játékosának mezszáma

A kicsik nevét egyelőre nem árulták el, annyit viszont igen, hogy Z és E kezdőbetűs keresztnevet választottak számukra. Az apró mezeken a 22-es szám kapott helyet – ugyanaz, amelyet mindkét szülő visel klubcsapatában. Míg Győri Mátyás már gyermekkorától ebben a számban játszik, felesége a Fradi felnőtt keretében kapta meg a huszonkettest. A különös egybeesés így jelképes kapocs lett a család történetében is. A szülők remélik, hogy lányaik is sportolni fognak, bár nem feltétlenül kézilabdában – de természetesen örülnének, ha követnék a példájukat.

Pályafutásuk szempontjából is fordulóponthoz érkeztek: Győri Mátyás a tavalyi idényben visszatért a válogatottba, ám idén nagy a verseny a kerettagságért, így kérdéses, számít-e rá Chema Rodríguez. Győri-Lukács Viktória érthető módon most nem tagja Golovin Vlagyimir együttesének, hiszen az anyaságra készül.

