1 órája
Bővül az ETO-család: várandós a győri kézilabdázó
Sandra Toft és Győri-Lukács Viktória után újabb kézilabdázó várandósságát jelentették be a zöld-fehérek. Az Audi ETO csapatkapitánya, Kari Brattset Dale második gyermekét várja.
A második kisfiát hordja a szíve alatt Kari Brattset Dale. A Győri Audi ETO KC kézilabdázója az utóbbi időszakban kevesebb szerepet vállalt a pályán és a csapatkapitányi teendőit is megosztotta, így lehetett sejteni, hogy gyermekének, Nilsnek hamarosan kistestvére születik.
Az Audi ETO csütörtökön jelentette be a fantasztikus hírt a Facebook-oldalán, a bejegyzésben a rajongók a játékos üzenetét is olvashatják:
Nagyon boldogok vagyunk, hogy bővül a családunk. Persze, kicsit szomorú, hogy egy kis időre kiesek a kézilabdázásból, de bízom benne, ez csak még több motivációt ad majd, hogy erősebben térjek vissza a csapathoz. Nagyszerűen érzem magam, és már alig várom, hogy Nilsnek márciusban megszülessen a kisöccse.
Bébibumm az Audi ETO-nál
A győri klub júniusban tudatta, hogy kapusa, Sandra Toft gyermekáldás elé néz, majd nem sokkal később Győri-Lukács Viktória ikerterhességéről is hírt adtak.