Bővül az ETO-család: várandós a győri kézilabdázó

A második kisfiát hordja a szíve alatt Kari Brattset Dale. A Győri Audi ETO KC kézilabdázója az utóbbi időszakban kevesebb szerepet vállalt a pályán és a csapatkapitányi teendőit is megosztotta, így lehetett sejteni, hogy gyermekének, Nilsnek hamarosan kistestvére születik.

Forrás: Facebook/Győri Audi ETO KC

Az Audi ETO csütörtökön jelentette be a fantasztikus hírt a Facebook-oldalán, a bejegyzésben a rajongók a játékos üzenetét is olvashatják:

Nagyon boldogok vagyunk, hogy bővül a családunk. Persze, kicsit szomorú, hogy egy kis időre kiesek a kézilabdázásból, de bízom benne, ez csak még több motivációt ad majd, hogy erősebben térjek vissza a csapathoz. Nagyszerűen érzem magam, és már alig várom, hogy Nilsnek márciusban megszülessen a kisöccse.

Bébibumm az Audi ETO-nál

A győri klub júniusban tudatta, hogy kapusa, Sandra Toft gyermekáldás elé néz, majd nem sokkal később Győri-Lukács Viktória ikerterhességéről is hírt adtak.