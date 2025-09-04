szeptember 4., csütörtök

Kézilabda

1 órája

Bővül az ETO-család: várandós a győri kézilabdázó

Sandra Toft és Győri-Lukács Viktória után újabb kézilabdázó várandósságát jelentették be a zöld-fehérek. Az Audi ETO csapatkapitánya, Kari Brattset Dale második gyermekét várja.

Kisalföld.hu

A második kisfiát hordja a szíve alatt Kari Brattset Dale. A Győri Audi ETO KC kézilabdázója az utóbbi időszakban kevesebb szerepet vállalt a pályán és a csapatkapitányi teendőit is megosztotta, így lehetett sejteni, hogy gyermekének, Nilsnek hamarosan kistestvére születik.

Győri Audi ETO KC Brattset
Várandós a Győri Audi ETO KC csapatkapitánya, Nilsnek hamarosan kisöccse születik.
Forrás: Facebook/Győri Audi ETO KC

Az Audi ETO csütörtökön jelentette be a fantasztikus hírt a Facebook-oldalán, a bejegyzésben a rajongók a játékos üzenetét is olvashatják:

Nagyon boldogok vagyunk, hogy bővül a családunk. Persze, kicsit szomorú, hogy egy kis időre kiesek a kézilabdázásból, de bízom benne, ez csak még több motivációt ad majd, hogy erősebben térjek vissza a csapathoz. Nagyszerűen érzem magam, és már alig várom, hogy Nilsnek márciusban megszülessen a kisöccse.

Bébibumm az Audi ETO-nál

A győri klub júniusban tudatta, hogy kapusa, Sandra Toft gyermekáldás elé néz, majd nem sokkal később Győri-Lukács Viktória ikerterhességéről is hírt adtak. 

