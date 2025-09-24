szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

15°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

2 órája

Előbb játsszák – Változik az Audi ETO mérkőzésének időpontja

Címkék#Audi ETO KC#változtatás#Fradi#meccs

Megváltozott az Audi ETO KC mérkőzésének időpontja. Az Audi ETO-Fradi meccset délután játsszák.

Kisalföld.hu

Az eredetileg október 11-én, szombaton 18 órára meghirdetett Audi ETO-Fradi mérkőzést a televíziós társaság kérésére más időpontban játsszák.

Audi ETO-Fradi
Új időpontban lesz az Audi ETO-Fradi meccs
Fotó: Győri Audi ETO KC

A találkozót ugyanúgy október 11-én, szombaton rendezik, azonban a kezdési időpont 15 óra lesz.

Győri Audi ETO KC - FTC-Rail Cargo Hungaria: 2025. október 11., szombat, 15 óra

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu