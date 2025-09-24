Kézilabda
2 órája
Előbb játsszák – Változik az Audi ETO mérkőzésének időpontja
Megváltozott az Audi ETO KC mérkőzésének időpontja. Az Audi ETO-Fradi meccset délután játsszák.
Az eredetileg október 11-én, szombaton 18 órára meghirdetett Audi ETO-Fradi mérkőzést a televíziós társaság kérésére más időpontban játsszák.
A találkozót ugyanúgy október 11-én, szombaton rendezik, azonban a kezdési időpont 15 óra lesz.
Győri Audi ETO KC - FTC-Rail Cargo Hungaria: 2025. október 11., szombat, 15 óra
