Fodor Csenge is szerepel Vlagyimir bő keretében

November 26. és december 14. között Hollandia és Németország közösen rendezi meg a kézilabda világbajnokságot. A Győri Audi ETO KC-ból Szemerey Zsófi szerepelt eddig Golovin Vlagyimir keretében, azonban a bő listán Fodor Csenge neve is szerepel.

Győrből és Mosonmagyaróvárról 2-2 játékos került be a bő keretbe, Fodor Csenge, az Audi ETO játékosa is szerepel a listán.

Forrás: mksz.hu

A győri zöld-fehérek szélsője februárban kapott utoljára meghívót a szövetségi kapitánytól az idei év első összetartásra, azonban nem ment el az edzőtáborba. A kézilabdázó akkor így nyilatkozott:

A nemzeti csapatban szerepelni egy sportoló legnagyobb álma, igazi megtiszteltetés. Hihetetlen öröm volt számomra is, amikor a korosztályos csaaptok után a felnőtt válogatottban is bemutatkozhattam. Egyértelmű célom volt, hogy megszilárdítsam a helyem a nemzeti csapatban. De sajnos volt, hogy sérülés hátráltatott ebben, és volt, hogy én nem kaptam bizalmat. Természetesen ezek miatt mindig csalódott voltam, de elfogadtam.

A játékos elmondta, hogy a döntésének fő oka az volt, hogy az Audi ETO-t választotta, amely aztán a két kupából hármat elhódított.

Ketten az Audi ETO-ból, ketten az MKC-ból

A kézilabdázónak újra bizalmat szavazott a szövetségi kapitány, ahogyan Szemerey Zsófinak is. A Motherson Mosonmagyaróvári KC együtteséből pedig Falusi-Udvardi Laura és Kukely Anna szerepelhet a válogatottban.

A most kijelölt 35 játékos közül kerülhet ki az a 18 kézilabdázó, akik részt vehetnek a világbajnokságon, amelyen mérkőzésenként 16 játékos léphet pályára. A 18 fős kereten belül a vb során 5 cserére van lehetőség a 35 fős névsorból.

A magyar csapat a világbajnokság előtt, novemberben Norvégiában vesz részt a felkészülési tornán, majd november 27-én Szenegál ellen kezdi meg szereplését.