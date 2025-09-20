2 órája
Fontos tisztséget kapott az Európai Kézilabda Szövetségben a korábbi győri játékos
Andauban tartja tisztújító kongresszusát az Európai Kézilabda Szövetség. Magyar szempontból kiemelkedő sportdiplomáciai eredmény, hogy többen fontos tisztségeket tölthetnek be, Pálinger Katalin, az Audi ETO korábbi játékosa is bizalmat kapott.
Az Audi ETO korábbi kézilabdázója a Nemzetek Női Bizottsága tagja lett, ő lett a testület első magyar tagja.
Számos jelöltet állítottak a tagszövetségek a Nemzetek Női Bizottságába, de sikerült megszerezni a bizalmat a küldöttektől, így Magyarországnak lesz képviselete a testületben, amely fontos témákban dönt a női kézilabdáról, és talán az is számított, hogy hazánk a női szakágban az egyik legmagasabban jegyzett tagország, elég, ha csak a felnőtt válogatottra, a klubcsapatainkra, a nemzetközi rendezvényeinkre gondolok, valamint a női kézilabdázás népszerűségére Magyarországon
- emelte ki Pálinger Katalin és hozzátette:
„Köszönöm az előzetes, valamint külön a helyszíni segítséget, elsősorban Ilyés Ferenc elnöknek, Horváth Gabriella főtitkárnak és Kynsburg Zoltánnak, az MKSZ Nemzetközi Bizottsága elnökének!"
A Magyar Kézilabda Szövetség valamennyi jelöltje bizalmat kapott, így Horváth Gabriella, az MKSZ főtitkára újabb négy évre tagja lett az EHF legfelső testületének, a Végrehajtó Bizottságnak, és továbbra is elnöke az európai szövetség Strandkézilabda Bizottságának.
Az EHF Fellebbviteli Bíróságának tagjai közé választották dr. Tordai Ilonát.
A tagországok szavazatai alapján újabb négy évre az osztrák Michael Wiederert választották elnöknek, az alelnök maradt Predra Boskovics, a pénzügyi alelnök pedig továbbra is Henrik La Cour.