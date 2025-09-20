Fontos tisztséget kapott az Európai Kézilabda Szövetségben a korábbi győri játékos

Az Audi ETO korábbi kézilabdázója a Nemzetek Női Bizottsága tagja lett, ő lett a testület első magyar tagja.

Pálinger Katalin (jobbról a második), az Audi ETO korábbi játékosa fontos tisztséget töltet be.

Forrás: Magyar Kézilabda Szövetség

Számos jelöltet állítottak a tagszövetségek a Nemzetek Női Bizottságába, de sikerült megszerezni a bizalmat a küldöttektől, így Magyarországnak lesz képviselete a testületben, amely fontos témákban dönt a női kézilabdáról, és talán az is számított, hogy hazánk a női szakágban az egyik legmagasabban jegyzett tagország, elég, ha csak a felnőtt válogatottra, a klubcsapatainkra, a nemzetközi rendezvényeinkre gondolok, valamint a női kézilabdázás népszerűségére Magyarországon

- emelte ki Pálinger Katalin és hozzátette:

„Köszönöm az előzetes, valamint külön a helyszíni segítséget, elsősorban Ilyés Ferenc elnöknek, Horváth Gabriella főtitkárnak és Kynsburg Zoltánnak, az MKSZ Nemzetközi Bizottsága elnökének!"

A Magyar Kézilabda Szövetség valamennyi jelöltje bizalmat kapott, így Horváth Gabriella, az MKSZ főtitkára újabb négy évre tagja lett az EHF legfelső testületének, a Végrehajtó Bizottságnak, és továbbra is elnöke az európai szövetség Strandkézilabda Bizottságának.

Az EHF Fellebbviteli Bíróságának tagjai közé választották dr. Tordai Ilonát.

A tagországok szavazatai alapján újabb négy évre az osztrák Michael Wiederert választották elnöknek, az alelnök maradt Predra Boskovics, a pénzügyi alelnök pedig továbbra is Henrik La Cour.