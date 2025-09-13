4 órája
Győri Audi ETO KC - Team Esbjerg 31-30
A hét mérkőzésé a győri női kézilabdacsapat egy góllal verte a dán Esbjerget. Housheer nagyot játszott, 12 gólt lőtt a meccsen.
Női kézilabda Bajnokok Ligája, csoportkör, 2. mérkőzés
Győri Audi ETO KC - Team Esbjerg 31-30 (15-15)
Győr, Audi Aréna. Játékvezetők: Marko Szekulics, Vlagyimir Jovandics (szerbek)
PERCRŐL PERCRE
60. perc: Housheer balátlövőből egyenlít. 30-30.Támadóhiba a vendégeknél. Megnyerheti a meccset az ETO, ha góllal fejezi be a támadást. Jörgensen lő a bal alsóba hat másodperccel a vége előtt. 31-30. Öt másodperccel a vége előtt még időt kérnek a vendégek. De Paula akasztja meg a labdát vezető, és lövésre készülő Mörköt. Így lövés már nincs, a mérkőzéstpedig az ETO nyeri egy góllal. A mérkőzés legjobbja Dione Housheer, aki 12 góllal járult hozzá a győriek győzelméhez. Köszönjük a figyelmüket!
59. perc: Hagman lövését védi Kristensen, de marad a labda az ETO-nál. Időt kér a győri szakvezetés, 75 másodperc van még a meccsből.
58. perc: De Paula labdát szerez. Hagmané az indítás, Hagmané az egyenlít. 29-29. Schmid a hetedik gólját lövi. 29-30.
57. perc: Passzív játékot jeleznek a játékvezetők az Esbjergnél. Még épp belefér a passzokba, hogy Reistad labdát kapjon és gólt szerezzen. 28-29. Aztán nagyon gyorsan labdát veszít az ETO.
56. perc: Möller lő a kapuba. 27-28. Újabb hetesgól Housheertől, ezúttal a büntetőt ő maga harcolta ki. 28-28.
55. perc: Mezhúzásért kiáll két percre Koppang, az ETO pedig büntetőt végezhet el. Housheer most a jobb alsót választja. 27-27. Tíz gólnál jár már az ETO holland játékosa.
54. perc: Megint kiállítják Kristiansent. Sako nem tudja védeni Reistad lövését. 26-27.
53. perc: Nem jó Rushfeldt Deila passza. A túloldalon van Wetering szedi össze a kipattanót, és lő a kapuba. 26-26.
52. perc: Vezet az Esbjerg Mörk akciógóljával. 25-26. Hovden éles szögből leadott kísérletét védi Kristensen.
51. perc: Az ötvenedik perc kezdetén időt kér Christian Köhler, a vendégek vezetőedzője. Nagy gól a léc alá Reistadtól. 25-25. De Paula lövését védi Kristensen.
50. perc: Housheer lövését védi Kristensen.
49. perc: Sako védése után Hovden szedi össze a labdát.
48. perc: Pazar játék, remek gól: Hovden először talál az Esbjerg kapujába a mai meccsen. 24-24. Nem jó a passz Schmidnek. Újra vezet az ETO, Kristiansen lő gólt a rendezetlen dán védelemmel szemben. 25-24.
47. perc: Futtából lő a jobb alsóba Reistad. 23-24.
46. perc: Győri időkérés. Passzívból lő a bal felsőbe Housheer. 23-23.
45. perc: Emenegger eredményes a jobb sélről. 22-23.
44. perc: Passzív a győri támadás. Talpról, a védők lábai mellől lövi a gólt Elver. 22-22.
43. perc: A korábbi győri kedvenc, Mörk belövi az Esbjerg hetesét. Ennek most annyira nem örülnek a győri szurkolók. 20-21. Van ok örömre van Wetering gólja után. 21-21. Schmid gólt dob, Kristiansent pedig kiállítják két percre. 21-22.
42. perc: De Paula a kapufát találja el. Dulfer a hatoson belül védekezik Schmiddel szemben: hétméteres.
41. perc: Kettőt véd egymás után Kristensen. Schmid egyenlít. 20-20.
40. perc: Housheer passza nem ér el a címzetthez, Jörgensenhez, és Kristiansen sem tudja megmenteni a helyzetet. Az Esbjerg támadása is lövés nélkül ér véget.
39. perc: Housheer pedig már nyolc gólnál jár. 20-19. Sako védi Emebegger próbálkozást.
38. perc: Lövés közben kap lökést de Paula: hétméteres. Housheer ezt is belövi: újra vezet az ETO. 19-18. Reistad a hatodik gólját lövi. 19-19.
37. perc: Lagerquist a kapufát találja el, de hétméterest ítélnek a játékvezetők az ETO javára. Housheer pattintja a labdát a kapus lába alatt a kapuba. 18-18. Nem jut el a beállóhoz a dánok passza.
36. perc: Lagerquist használja ki az emberelőnyt. 17-17. Ejtésből talál a kapuba Löfqvist. 17-18.
35. perc: Sako tolja a kapufára Emenegger lövését. Labdát veszít az ETO, gólt dob Reistad. 16-17. Mezhúzásért kiáll két percre Schmid.
34. perc: Nem jó a passz a jobb szélre Hovdennek.
33. perc: Jörgensen lövését védi Kristensen. Belemenés Haugstednél.
32. perc: Kristiansent rántja el Reistad: jöhet az ETO. Aztán el is adják a labdát a győriek, de az indítás nem jó, így ismét támadhat az ETO.
31. perc: A vendégek elkezdik a második félidőt. Schmid eredményes. 15-16. A két szélen cserélt a győri csapat: van Wetering és Hovden a pályán. Mindjárt szélről jön a gól, van Wetering szerzi. 16-16.
4125 a hivatalos nézőszám.
30. perc: Löfqvist egyenlít. Nagyon egyedül maradt, így nem volt nehéz dolga Sakóval szemben. 15-15. Időn túli szabaddobással ér vége az első félidő. Breistöl lő kapu fölé. Szünet következik.
29. perc: Ezt a büntetőt is Housheer lövi, a felső lécről vágódik a labda a kapuba. 15-13. Hét percig nem lőtt gólt az ETO. Möller eredményes a túloldalon. 15-14. Nincs gól a győri támadás végén, így az egyenlítésért támadhat az Esbjerg.
28. perc: Kristainsen eladja a labdát, aztán pár másodperc múlva vissza is szerzi azt. Aztán Kristiansen az, aki kiharcolja a győri hétméterest.
27. perc: Solberg-Isaksson szerez gólt a gyors dán akció végén. 14-12. Elver a kapufát találja el. Szélsőgól Emeneggertől. 14-13.
26. perc: Jobb szélről jön az újabb vendéggól, Emenegger eredményes. 14-11. Három gólra olvadt a korábban hatgólos győri előny: Per Johansson időt kér. Kristansen és Elver Hageso a pályán a győrieknél. De Paula lövését védi Kristensen.
25. perc: Housheer átlövése elmegy a kapu mellett.
24. perc: Housheer kapufája után Reistad lő az üres kapuba. 14-10.
23. perc: Labdát szerez a győri együttes. Jörgensen középre tartó, lapos lövését lábbal védi Kristensen. Schmid szépít, amikor még mindig emberelőnyben játszhatnak a vendégek. 14-9.
22. perc: Hagman lő gólt a jobb szélről. 14-8. A következetességet hangos füttyszó kíséretében kéri számon a szerb játékvezetőkön a győri közönség: de Paula ellen nem ért kiállítást a lerántás, Blohmot ugyanazért kiküldik két percre.
21. perc: A kapufát találja el Haugsted.
20. perc: Sako tenyereli ki Reistad lövését a jobb alsó elől. Negyedik gólját szerzi de Paula. A kapus beleér, de ez most kevés a hárításhoz. 13-8.
19. perc: Jó a győri védekezés, sikerül labdát szerezni. Housheer lövését védi Kristensen. Időkérés a vendégeknél. Sako véd, de Paula a túloldalon gólt lő: nem így tervezték ezt az időkérést a dánok. 12-8.
18. perc: Kristensen védi Hagman lövését. Fodor a harmadik gólját szerzi. 11-8.
17. perc: Lagerquist ellen csak a játékvezetők nem láttak szabálytalanságot. Kimarad az Esbjerg helyzete is.
16. perc: Solberg-Isaksen szerzi meg az első gólját. 10-8. Szerencsével marad csak a labda a győrieknél Jörgensen lövése után: Kristensen védte, de a hatos vonalán álló játékostárshoz pattant.
15. perc: Nem jó a passz a szélre Fodorhoz. Dulfer majdnem labdát szerez, de valami szabálytalanságot látnak a szerb bírók.
14. perc: Belülvédekezés miatt jár hétméteres az Esbjergnek. Sako védi Schmid büntetőjét. "Hatadou-Hatadou" - zúg az Aréna.
13. perc: Lagerquist harcol ki hétméterest. Housheer a bal felsőbe lő. 10-7.
12. perc: De Paulát visszarántják lövés közben: hétméteres és két perc Dekkernek. Housheer büntetője a kapusró, Kristensenről pattan a kapuba. 9-7. Jó a győri védekezés, Sako védi végül Reistad lövését.
11. perc: Szemerey érkezik Schmid hétmétereséhez, de védeni nem tudja azt. 8-7.
10. perc: Reistad használja ki a vendégek emberelőnyét. 7-6. Fodor lő a bal szélről a hosszú felsőbe (ez volt a hatszázadik győri gólja). 8-6.
9. perc: Lerántásért kiállítják Dulfert. Sakóról pattan be a kapuba Schmid kapufás lövése. 6-5. Hagman eredményes a jobb szélről. 7-5.
8. perc: Lagerquist labdát szerez, Fodor pedig az üres kapuba lő. 6-4. Leperegnek végül a dán kiállítás másodpercei.
7. perc: Beállógól a vendégeknél, Löfqvist lövését nem tudja védeni Sako. 4-4. Housheer most akciógólt szerez. 5-4.
6. perc: Reistad kerül ziccerbe, be is lövi. 3-3. Jörgensen gólt szerez, a vele szemben szabálytalankodó Reistadot pedig kiküldik két percre. 4-3.
5. perc: Hétméterest harcol ki Lagerquist. Housheer a jobb felsőbe lő. 3-2.
4. perc: De Paula ismét betalál. 2-1. Majdnem labdát szerez az ETO, de végül támadhat tovább az Esbjerg. Reistad eredményes. 2-2.
3. perc: A hosszú dán támadás végén Schmid lövése nem talál kaput.
2. perc: Nincs gól a győri támadás végén.
1. perc: A zöld-fehérben játszó ETO kezdi a meccset. Sako a kapuban, a mezőnyben Fodor, Jörgensen, Lagerquist, de Paula, Housheer és Hagman. De Paula szerez gól. 1-0. Dulfer jön védekezésben de Paula helyére. Az egykori győri Haugsted egyenlít. 1-1.
A mérkőzés előtt átadták az előző BL-szezon legjobb játékosainak járó díjakat az érintett győri játékosoknak. Győri-Lukács Viktória a legjobb jobbszélső, Estelle Nze Minko a legjobb balátlövő, Dione Housheer a legjobb balátlövő, Kari Brattset Dale pedig a legjobb beálló és legjobb védekező játékos díját vehette át.
ELŐZETES
A csapatok rendre kőkemény csatát vívnak, így rendkívül izgalmasnak ígérkezik a szombaton 18 órakor kezdődő összecsapás. Az Audi ETO vezetőedzője, Per Johansson szoros mérkőzésre számít.
„Úgy gondolom, az Esbjerg velünk együtt a legnagyobb esélyese az idei Bajnokok Ligájának. Tudom, hogy nagyon bő kerettel rendelkeznek, kiváló játékosaik vannak. Náluk játszik Henny Reistad, aki Bruna de Paula után a világ legjobb játékosa, Nora Mörk visszatért, és más posztokon is remek kézilabdázókkal erősítettek; egyértelmű, hogy a trófeáért mennek. Persze, eddig még nem kaptunk ki tőlük, tíz mérkőzést is megnyertünk ellenük, de nem fogunk százszor egymás után győzni, előbb-utóbb jön majd egy vereség. Természetesen mindent megteszünk, hogy ezt ezúttal is elkerüljük. Igazi ki-ki mérkőzés vár ránk, de hatalmas pluszt jelenthet, hogy a saját szurkolóink előtt lépünk pályára”
– fogalmazott Per Johansson vezetőedző, aki biztos benne, hogy a női kézilabda egy magas színvonalú összecsapása vár a nézőkre. (Forrás: gyorietokc.hu)
A Győri Audi ETO KC a Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában látja vendégül a dán együttest. A mérkőzés egyik különlegessége, hogy Nora Mörk, az Audi ETO korábbi kiválósága gyermeke születése után épp Győrben lép pályára először az Esbjerg színeiben.
