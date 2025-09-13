Női kézilabda Bajnokok Ligája, csoportkör, 2. mérkőzés

Győri Audi ETO KC - Team Esbjerg 31-30 (15-15)

Győr, Audi Aréna. Játékvezetők: Marko Szekulics, Vlagyimir Jovandics (szerbek)

PERCRŐL PERCRE

60. perc: Housheer balátlövőből egyenlít. 30-30.Támadóhiba a vendégeknél. Megnyerheti a meccset az ETO, ha góllal fejezi be a támadást. Jörgensen lő a bal alsóba hat másodperccel a vége előtt. 31-30. Öt másodperccel a vége előtt még időt kérnek a vendégek. De Paula akasztja meg a labdát vezető, és lövésre készülő Mörköt. Így lövés már nincs, a mérkőzéstpedig az ETO nyeri egy góllal. A mérkőzés legjobbja Dione Housheer, aki 12 góllal járult hozzá a győriek győzelméhez. Köszönjük a figyelmüket!

59. perc: Hagman lövését védi Kristensen, de marad a labda az ETO-nál. Időt kér a győri szakvezetés, 75 másodperc van még a meccsből.

58. perc: De Paula labdát szerez. Hagmané az indítás, Hagmané az egyenlít. 29-29. Schmid a hetedik gólját lövi. 29-30.

57. perc: Passzív játékot jeleznek a játékvezetők az Esbjergnél. Még épp belefér a passzokba, hogy Reistad labdát kapjon és gólt szerezzen. 28-29. Aztán nagyon gyorsan labdát veszít az ETO.

56. perc: Möller lő a kapuba. 27-28. Újabb hetesgól Housheertől, ezúttal a büntetőt ő maga harcolta ki. 28-28.

55. perc: Mezhúzásért kiáll két percre Koppang, az ETO pedig büntetőt végezhet el. Housheer most a jobb alsót választja. 27-27. Tíz gólnál jár már az ETO holland játékosa.

54. perc: Megint kiállítják Kristiansent. Sako nem tudja védeni Reistad lövését. 26-27.

53. perc: Nem jó Rushfeldt Deila passza. A túloldalon van Wetering szedi össze a kipattanót, és lő a kapuba. 26-26.

52. perc: Vezet az Esbjerg Mörk akciógóljával. 25-26. Hovden éles szögből leadott kísérletét védi Kristensen.

51. perc: Az ötvenedik perc kezdetén időt kér Christian Köhler, a vendégek vezetőedzője. Nagy gól a léc alá Reistadtól. 25-25. De Paula lövését védi Kristensen.

50. perc: Housheer lövését védi Kristensen.

49. perc: Sako védése után Hovden szedi össze a labdát.

48. perc: Pazar játék, remek gól: Hovden először talál az Esbjerg kapujába a mai meccsen. 24-24. Nem jó a passz Schmidnek. Újra vezet az ETO, Kristiansen lő gólt a rendezetlen dán védelemmel szemben. 25-24.