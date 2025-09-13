szeptember 13., szombat

Kézilabda BL

2 órája

Győri Audi ETO KC - Team Esbjerg 31-30

A hét mérkőzésé a győri női kézilabdacsapat egy góllal verte a dán Esbjerget. Housheer nagyot játszott, 12 gólt lőtt a meccsen.

Kisalföld.hu

Női kézilabda Bajnokok Ligája, csoportkör, 2. mérkőzés

Győri Audi ETO KC - Team Esbjerg 31-30 (15-15)

Győr, Audi Aréna. Játékvezetők: Marko Szekulics, Vlagyimir Jovandics (szerbek)

PERCRŐL PERCRE   

60. perc: Housheer balátlövőből egyenlít. 30-30.Támadóhiba a vendégeknél. Megnyerheti a meccset az ETO, ha góllal fejezi be a támadást. Jörgensen lő a bal alsóba hat másodperccel a vége előtt. 31-30. Öt másodperccel a vége előtt még időt kérnek a vendégek. De Paula akasztja meg a labdát vezető, és lövésre készülő Mörköt. Így lövés már nincs, a mérkőzéstpedig az ETO nyeri egy góllal. A mérkőzés legjobbja Dione Housheer, aki 12 góllal járult hozzá a győriek győzelméhez. Köszönjük a figyelmüket!

59. perc: Hagman lövését védi Kristensen, de marad a labda az ETO-nál. Időt kér a győri szakvezetés, 75 másodperc van még a meccsből

58. perc: De Paula labdát szerez. Hagmané az indítás, Hagmané az egyenlít. 29-29. Schmid a hetedik gólját lövi. 29-30.

57. perc: Passzív játékot jeleznek a játékvezetők az Esbjergnél. Még épp belefér a passzokba, hogy Reistad labdát kapjon és gólt szerezzen. 28-29. Aztán nagyon gyorsan labdát veszít az ETO.

56. perc: Möller lő a kapuba. 27-28. Újabb hetesgól Housheertől, ezúttal a büntetőt ő maga harcolta ki. 28-28. 

55. perc: Mezhúzásért kiáll két percre Koppang, az ETO pedig büntetőt végezhet el. Housheer most a jobb alsót választja. 27-27. Tíz gólnál jár már az ETO holland játékosa. 

54. perc: Megint kiállítják Kristiansent. Sako nem tudja védeni Reistad lövését. 26-27

53. perc: Nem jó Rushfeldt Deila passza. A túloldalon van Wetering szedi össze a kipattanót, és lő a kapuba. 26-26.

52. perc: Vezet az Esbjerg Mörk akciógóljával. 25-26. Hovden éles szögből leadott kísérletét védi Kristensen.

51. perc: Az ötvenedik perc kezdetén időt kér Christian Köhler, a vendégek vezetőedzője. Nagy gól a léc alá Reistadtól. 25-25. De Paula lövését védi Kristensen. 

50. perc: Housheer lövését védi Kristensen. 

49. perc: Sako védése után Hovden szedi össze a labdát. 

48. perc: Pazar játék, remek gól: Hovden először talál az Esbjerg kapujába a mai meccsen. 24-24. Nem jó a passz Schmidnek. Újra vezet az ETO, Kristiansen lő gólt a rendezetlen dán védelemmel szemben. 25-24.

47. perc: Futtából lő a jobb alsóba Reistad. 23-24

46. perc: Győri időkérés. Passzívból lő a bal felsőbe Housheer. 23-23.

45. perc: Emenegger eredményes a jobb sélről. 22-23

44. perc: Passzív a győri támadás. Talpról, a védők lábai mellől lövi a gólt Elver. 22-22.

43. perc: A korábbi győri kedvenc, Mörk belövi az Esbjerg hetesét. Ennek most annyira nem örülnek a győri szurkolók. 20-21. Van ok örömre van Wetering gólja után. 21-21. Schmid gólt dob, Kristiansent pedig kiállítják két percre. 21-22.

42. perc: De Paula a kapufát találja el. Dulfer a hatoson belül védekezik Schmiddel szemben: hétméteres. 

41. perc: Kettőt véd egymás után Kristensen. Schmid egyenlít. 20-20.

40. perc: Housheer passza nem ér el a címzetthez, Jörgensenhez, és Kristiansen sem tudja megmenteni a helyzetet. Az Esbjerg támadása is lövés nélkül ér véget. 

39. perc: Housheer pedig már nyolc gólnál jár. 20-19. Sako védi Emebegger próbálkozást.  

38. perc: Lövés közben kap lökést de Paula: hétméteres. Housheer ezt is belövi: újra vezet az ETO. 19-18. Reistad a hatodik gólját lövi. 19-19.

37. perc: Lagerquist a kapufát találja el, de hétméterest ítélnek a játékvezetők az ETO javára. Housheer pattintja a labdát a kapus lába alatt a kapuba. 18-18. Nem jut el a beállóhoz a dánok passza. 

36. perc: Lagerquist használja ki az emberelőnyt. 17-17. Ejtésből talál a kapuba Löfqvist. 17-18.

35. perc: Sako tolja a kapufára Emenegger lövését. Labdát veszít az ETO, gólt dob Reistad. 16-17. Mezhúzásért kiáll két percre Schmid. 

34. perc: Nem jó a passz a jobb szélre Hovdennek. 

33. perc: Jörgensen lövését védi Kristensen. Belemenés Haugstednél. 

32. perc: Kristiansent rántja el Reistad: jöhet az ETO. Aztán el is adják a labdát a győriek, de az indítás nem jó, így ismét támadhat az ETO.

31. perc: A vendégek elkezdik a második félidőt. Schmid eredményes. 15-16. A két szélen cserélt a győri csapat: van Wetering és Hovden a pályán. Mindjárt szélről jön a gól, van Wetering szerzi. 16-16.

4125 a hivatalos nézőszám.

30. perc: Löfqvist egyenlít. Nagyon egyedül maradt, így nem volt nehéz dolga Sakóval szemben. 15-15. Időn túli szabaddobással ér vége az első félidő. Breistöl lő kapu fölé. Szünet következik

29. perc: Ezt a büntetőt is Housheer lövi, a felső lécről vágódik a labda a kapuba. 15-13. Hét percig nem lőtt gólt az ETO. Möller eredményes a túloldalon. 15-14. Nincs gól a győri támadás végén, így az egyenlítésért támadhat az Esbjerg.

28. perc: Kristainsen eladja a labdát, aztán pár másodperc múlva vissza is szerzi azt. Aztán Kristiansen az, aki kiharcolja a győri hétméterest.

27. perc: Solberg-Isaksson szerez gólt a gyors dán akció végén. 14-12. Elver a kapufát találja el. Szélsőgól Emeneggertől. 14-13.

26. perc: Jobb szélről jön az újabb vendéggól, Emenegger eredményes. 14-11. Három gólra olvadt a korábban hatgólos győri előny: Per Johansson időt kér. Kristansen és Elver Hageso a pályán a győrieknél. De Paula lövését védi Kristensen. 

25. perc: Housheer átlövése elmegy a kapu mellett. 

24. perc: Housheer kapufája után Reistad lő az üres kapuba. 14-10

23. perc: Labdát szerez a győri együttes. Jörgensen középre tartó, lapos lövését lábbal védi Kristensen. Schmid szépít, amikor még mindig emberelőnyben játszhatnak a vendégek. 14-9.

22. perc: Hagman lő gólt a jobb szélről. 14-8. A következetességet hangos füttyszó kíséretében kéri számon a szerb játékvezetőkön a győri közönség: de Paula ellen nem ért kiállítást a lerántás, Blohmot ugyanazért kiküldik két percre. 

21. perc: A kapufát találja el Haugsted. 

20. perc: Sako tenyereli ki Reistad lövését a jobb alsó elől. Negyedik gólját szerzi de Paula. A kapus beleér, de ez most kevés a hárításhoz. 13-8.

19. perc: Jó a győri védekezés, sikerül labdát szerezni. Housheer lövését védi Kristensen. Időkérés a vendégeknél. Sako véd, de Paula a túloldalon gólt lő: nem így tervezték ezt az időkérést a dánok. 12-8

18. perc: Kristensen védi Hagman lövését. Fodor a harmadik gólját szerzi. 11-8

17. perc: Lagerquist ellen csak a játékvezetők nem láttak szabálytalanságot. Kimarad az Esbjerg helyzete is. 

16. perc: Solberg-Isaksen szerzi meg az első gólját. 10-8. Szerencsével marad csak a labda a győrieknél Jörgensen lövése után: Kristensen védte, de a hatos vonalán álló játékostárshoz pattant.

15. perc: Nem jó a passz a szélre Fodorhoz. Dulfer majdnem labdát szerez, de valami szabálytalanságot látnak a szerb bírók. 

14. perc: Belülvédekezés miatt jár hétméteres az Esbjergnek. Sako védi Schmid büntetőjét. "Hatadou-Hatadou" - zúg az Aréna. 

13. perc: Lagerquist harcol ki hétméterest. Housheer a bal felsőbe lő. 10-7.

12. perc: De Paulát visszarántják lövés közben: hétméteres és két perc Dekkernek. Housheer büntetője a kapusró, Kristensenről pattan a kapuba. 9-7. Jó a győri védekezés, Sako védi végül Reistad lövését. 

11. perc: Szemerey érkezik Schmid hétmétereséhez, de védeni nem tudja azt. 8-7.

10. perc: Reistad használja ki a vendégek emberelőnyét. 7-6. Fodor lő a bal szélről a hosszú felsőbe (ez volt a hatszázadik győri gólja). 8-6.

9. perc: Lerántásért kiállítják Dulfert. Sakóról pattan be a kapuba Schmid kapufás lövése. 6-5. Hagman eredményes a jobb szélről. 7-5.

8. perc: Lagerquist labdát szerez, Fodor pedig az üres kapuba lő. 6-4. Leperegnek végül a dán kiállítás másodpercei.

7. perc: Beállógól a vendégeknél, Löfqvist lövését nem tudja védeni Sako. 4-4. Housheer most akciógólt szerez. 5-4.

6. perc: Reistad kerül ziccerbe, be is lövi. 3-3. Jörgensen gólt szerez, a vele szemben szabálytalankodó Reistadot pedig kiküldik két percre. 4-3.

5. perc: Hétméterest harcol ki Lagerquist. Housheer a jobb felsőbe lő. 3-2.  

4. perc: De Paula ismét betalál. 2-1. Majdnem labdát szerez az ETO, de végül támadhat tovább az Esbjerg. Reistad eredményes. 2-2

3. perc: A hosszú dán támadás végén Schmid lövése nem talál kaput.  

2. perc: Nincs gól a győri támadás végén. 

1. perc: A zöld-fehérben játszó ETO kezdi a meccset. Sako a kapuban, a mezőnyben Fodor, Jörgensen, Lagerquist, de Paula, Housheer és Hagman. De Paula szerez gól. 1-0. Dulfer jön védekezésben de Paula helyére. Az egykori győri Haugsted egyenlít. 1-1.

A mérkőzés előtt átadták az előző BL-szezon legjobb játékosainak járó díjakat az érintett győri játékosoknak. Győri-Lukács Viktória a legjobb jobbszélső, Estelle Nze Minko a legjobb balátlövő, Dione Housheer a legjobb balátlövő, Kari Brattset Dale pedig a legjobb beálló és legjobb védekező játékos díját vehette át.

ELŐZETES

A csapatok rendre kőkemény csatát vívnak, így rendkívül izgalmasnak ígérkezik a szombaton 18 órakor kezdődő összecsapás. Az Audi ETO vezetőedzője, Per Johansson szoros mérkőzésre számít.

Audi ETO
A Győri Audi ETO KC játékosaira kemény mérkőzés vár.
Fotó: gyorietokc.hu

„Úgy gondolom, az Esbjerg velünk együtt a legnagyobb esélyese az idei Bajnokok Ligájának. Tudom, hogy nagyon bő kerettel rendelkeznek, kiváló játékosaik vannak. Náluk játszik Henny Reistad, aki Bruna de Paula után a világ legjobb játékosa, Nora Mörk visszatért, és más posztokon is remek kézilabdázókkal erősítettek; egyértelmű, hogy a trófeáért mennek. Persze, eddig még nem kaptunk ki tőlük, tíz mérkőzést is megnyertünk ellenük, de nem fogunk százszor egymás után győzni, előbb-utóbb jön majd egy vereség. Természetesen mindent megteszünk, hogy ezt ezúttal is elkerüljük. Igazi ki-ki mérkőzés vár ránk, de hatalmas pluszt jelenthet, hogy a saját szurkolóink előtt lépünk pályára” 

– fogalmazott Per Johansson vezetőedző, aki biztos benne, hogy a női kézilabda egy magas színvonalú összecsapása vár a nézőkre. (Forrás: gyorietokc.hu)

A Győri Audi ETO KC a Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában látja vendégül a dán együttest. A mérkőzés egyik különlegessége, hogy Nora Mörk, az Audi ETO korábbi kiválósága gyermeke születése után épp Győrben lép pályára először az Esbjerg színeiben.

Az élő közvetítés hamarosan kezdődik...

 

