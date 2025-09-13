Pattanásig feszült a húr az Audi ETO meccsén – galéria, nyilatkozatok

A világklasszis játékosokkal felálló Team Esbjerg látogatott Győrbe a Bajnokok Ligája első hazai mérkőzésén szombat este. A dán sztárcsapat soraiban pályára lépett a norvég irányítózseni, Henny Reistad, valamint a gyermekáldás után éppen korábbi klubja ellen visszatérő Nora Mörk is, akik jelentős erőpróba elé állították az Audi ETO-t.

Kiélezett küzdelemben nyert az Audi ETO

Fotó: Molcsányi Máté

A találkozó előtt Kari Brattset Dale, Estelle Nze Minko, Dione Housheer és Győri-Lukács Viktória vehette át az Év Csapata tagságért járó díjat. A héten a klub bejelentette, hogy Nze Minko anyai örömök elé néz, így a díjazottak közül ezúttal csak Housheer szerepelt a mérkőzésen.

Győri Audi ETO KC – Team Esbjerg 31-30 (15-15)

Győr, Audi Aréna, Bajnokok Ligája csoportkör, 2. forduló, 4125 néző. V.: Marko Sekulic, Vladimir Jovandic

Audi ETO: SAKO – Hagman 3, HOUSHEER 12/8, Jörgensen 2, Lagerquist 1, DE PAULA 4, Fodor 3. Cs.: Szemerey (kapus), Dulfer, Kristiansen 1, Breistöl, van Wetering 3, Blohm, Elver 1, Hovden 1 Vezetőedző: Per Johansson Team Esbjerg: KRISTENSEN – Dekker, REISTAD 10, SCHMID 7/1, Haugsted 1, Rushfeldt, Solberg-Isaksen 2. Cs.: Mörk 2/1, Lofqvist 3, Hansson, Emmenegger 3, Moller 2, van der Helm, Hansen, Filter. Vezetőedző: Tomas Axnér Hétméteresek: 8/8, ill. 3/2. Kiállítások: 4, ill 4 perc

A kezdő sípszót követően az Audi ETO KC diktálta a tempót, de a vendégek nem engedték, hogy a hazaiak komolyabb előnyt építsenek ki. Az Audi-aréna közönsége a közel telt házas hazai szektorokban felfokozott hangulatot teremtett, amelyet a látványos, lendületes játék tovább fokozott. A félidő derekán Per Johansson együttese háromgólos előnyhöz jutott, majd Fodor, illetve de Paula találataival hatra növelte fórját. A győriek azonban több technikai hibát vétettek, amelyeket a dánok könyörtelenül kihasználtak, és a szünetre sikerült kiegyenlíteniük (15–15).

A fordulás után az Esbjerg először jutott vezetéshez, ám az ETO gyorsan visszavette az irányítást. A mérkőzés innentől végig kiélezett küzdelmet hozott, folyamatos gólváltással és nagy taktikai csatákkal. A padról beálló van Wetering és Elver is remek teljesítményt nyújtott, míg a 12 találatig jutó Housheer vezére volt a győri támadásoknak.