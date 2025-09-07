Audi ETO: Ennél jobb kezdésről Johansson nem is álmodhatott

A Dortmund pontosan úgy okozott nekünk kihívást, ahogy vártuk: jó tempóval és technikával. Az első húsz percben igazán jól támadott, de elégedett vagyok a csapatommal is, hiszen rengeteg helyzetet alakítottunk ki. Az első félidő utolsó tíz perce jól sikerült, ez döntötte el a mérkőzést. A teljes keretet forgattuk, ami nagyon kedvező az idény ezen korai szakaszában, ráadásul mindenki kivette a részét a munkából, és végül tizenhárom góllal nyertünk – ennél jobb kezdésről nem is álmodhattam volna