1 órája
Audi ETO: Ennél jobb kezdésről Johansson nem is álmodhatott
Ahogy arról online közvetítésünkben beszámoltunk, a Győri Audi ETO győzelemmel kezdte meg szereplését a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében, miután az első fordulóban, magabiztosan nyert a Borussia Dortmund vendégeként.
Per Johansson elégedett volt.
A Dortmund pontosan úgy okozott nekünk kihívást, ahogy vártuk: jó tempóval és technikával. Az első húsz percben igazán jól támadott, de elégedett vagyok a csapatommal is, hiszen rengeteg helyzetet alakítottunk ki. Az első félidő utolsó tíz perce jól sikerült, ez döntötte el a mérkőzést. A teljes keretet forgattuk, ami nagyon kedvező az idény ezen korai szakaszában, ráadásul mindenki kivette a részét a munkából, és végül tizenhárom góllal nyertünk – ennél jobb kezdésről nem is álmodhattam volna
– nyilatkozta a győriek honlapján Per Johansson vezetőedző.
Jegyzőkönyv:
Borussia Dortmund (német)–Győri Audi ETO KC 30–43 (15–20)
Dortmund, Bajnokok Ligája, csoportkör, 1. forduló, B csoport. V.: Bocakova, Janosikova (szlovákok).
Dortmund: Wachter – Vollebregt 4, Nielsen 3, Langer 1, ABBINGH 7/5, GRIJSELES 4/2, Husebö 3. Cs.: Szikora (kapus), van Maurik 2, Bleckmann 3, Antl, Nestaker, Olsson 3, Lassource. Vezetőedző: Henk Gröner.
Audi ETO: Sako – Hovden 2, HOUSHEER 7/5, Jörgensen 4, Lagerquist 1, Kristiansen 1, FODOR 6. Cs.: Szemerey (kapus), Hagman, Elver 1, Blohm 4, Dulfer 1, DE PAULA 7, BREISTÖL 6, van Wetering 3. Vezetőedző: Per Johansson.
Hétméteresek: 7/7, illetve 5/5. Kiállítások: 8, illetve 6 perc.
Győzött a DVSC is
A Magyar Kupa-címvédő Ferencváros hazai pályán kikapott a legutóbb döntős dán Odensétől a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének szombati nyitónapján, a Debrecen viszont vasárnap idegenben győzött.
Női Bajnokok Ligája, csoportkör, 1. forduló, B csoport: FTC-Rail Cargo Hungaria–Odense HB (dán) 32–34 (16–18).
A Debrecen egy év kihagyás után Podgoricában, a Buducnost otthonában tért vissza a BL-be. Bajnokok Ligája, csoportkör, 1. forduló, B csoport: Buducnost Podgorica (montenegrói)–DVSC Schaeffler 24–25 (11–10).