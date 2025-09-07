szeptember 7., vasárnap

Audi ETO: dortmundi rajt a Bajnokok Ligájában

Audi ETO: dortmundi rajt a Bajnokok Ligájában

A kétszeres címvédő Győri Audi ETO KC 2025. szeptember 7-én 14 órától a Borussia Dortmund otthonában, a Helmut Körnig Halléban lép pályára az EHF Bajnokok Ligája csoportkörének 1. fordulójában. A harmadik BL-idényüket kezdő sárga-feketékkel eddig két alkalommal találkoztak kedvenceink, akik négy évvel ezelőtt tíz és tizenhárom góllal bizonyultak jobbnak náluk.

„A Dortmund az elmúlt időszakban jó játékosokat szerződtetett. Tapasztalt kézilabdázói vannak, mint Lois Abbingh, Alina Grijseels, Alicia Stolle, és most már Guro Nestaker is. Úgy gondolom, felszabadultan játszhatnak ellenünk, ezért nehéz idegenbeli mérkőzésre számítok. Alaposan fel kell belőlük készülnünk, hogy jó játékkal és két ponttal kezdjük a Bajnokok Ligája-csoportkört” – nyilatkozta a mérkőzés előtt Per Johansson, az ETO vezetőedzője.
A vasárnap 14 órakor kezdődő találkozót a szlovák Barbora Bocaková és Lucia Janosiková kettőse vezeti, a Sport1 TV pedig élőben közvetíti. (Forrás: gyorietokc.hu)

