1 órája
Ezzel a top-találattal került az Audi ETO kézilabdázója az EHF álomcsapatába – videó
Az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) a Bajnokok Ligája fordulóiban összeállítja a hét csapatát. A topjátékosok sorába ezúttal az Audi ETO kézilabdázója is bekerült.
A Győri Audi ETO KC szeptember 13-án, a Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában a dán Esbjerget fogadta.
Ahogyan arra számítani lehetett, az előző BL-finálé elődöntőjében egymás ellen játszó csapatokra ezúttal is óriási csatározás várt. A közönség számára valódi csemege volt ez a találkozó, nem csoda, hogy az EHF a hét csapatába a dán és a magyar együttes egy-egy játékosát is beválasztotta.
Az Audi ETO legszebb gólját Dione Housheer lőtte
A látványos találat a 46. percben érkezett irdatlan sebességgel a dán kapuba:
A meccs rég látott izgalmakat tartogatott: az Esbjerg egy perccel a mérkőzés lefújása előtt még vezetett, az Audi ETO mégis fordított és 31-30-ra nyert.
A holland klasszis teljesítményével elégedett a győri klub és minden bizonnyal Housheer is jól érzi magát a zöld-fehéreknél. Ennek ékes bizonyítéka, hogy nemrég 2030-ig tartó kontraktust írtak alá.
„Hatalmas élmény ez a közös utazás” - Housheer 5 évig még az Audi ETO játékosa marad