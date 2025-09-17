Ezzel a top-találattal került az Audi ETO kézilabdázója az EHF álomcsapatába – videó

A Győri Audi ETO KC szeptember 13-án, a Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában a dán Esbjerget fogadta.

Az Audi ETO játékosa, Dione Housheer hatalmas gólja bekerült az EHF top-válogatásába

Fotó: Molcsányi Máté

Ahogyan arra számítani lehetett, az előző BL-finálé elődöntőjében egymás ellen játszó csapatokra ezúttal is óriási csatározás várt. A közönség számára valódi csemege volt ez a találkozó, nem csoda, hogy az EHF a hét csapatába a dán és a magyar együttes egy-egy játékosát is beválasztotta.

Az Audi ETO legszebb gólját Dione Housheer lőtte

A látványos találat a 46. percben érkezett irdatlan sebességgel a dán kapuba:

A meccs rég látott izgalmakat tartogatott: az Esbjerg egy perccel a mérkőzés lefújása előtt még vezetett, az Audi ETO mégis fordított és 31-30-ra nyert.

A holland klasszis teljesítményével elégedett a győri klub és minden bizonnyal Housheer is jól érzi magát a zöld-fehéreknél. Ennek ékes bizonyítéka, hogy nemrég 2030-ig tartó kontraktust írtak alá.