szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

20°
+28
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

1 órája

Ezzel a top-találattal került az Audi ETO kézilabdázója az EHF álomcsapatába – videó

Címkék#Esbjerg#Dione Housheer#Bajnokok Ligája#Győri Audi ETO KC#EHF

Az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) a Bajnokok Ligája fordulóiban összeállítja a hét csapatát. A topjátékosok sorába ezúttal az Audi ETO kézilabdázója is bekerült.

Kisalföld.hu

A Győri Audi ETO KC szeptember 13-án, a Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában a dán Esbjerget fogadta.

Audi ETO Housheer
Az Audi ETO játékosa, Dione Housheer hatalmas gólja bekerült az EHF top-válogatásába
Fotó: Molcsányi Máté

Ahogyan arra számítani lehetett, az előző BL-finálé elődöntőjében egymás ellen játszó csapatokra ezúttal is óriási csatározás várt. A közönség számára valódi csemege volt ez a találkozó, nem csoda, hogy az EHF a hét csapatába a dán és a magyar együttes egy-egy játékosát is beválasztotta.

Az Audi ETO legszebb gólját Dione Housheer lőtte

A látványos találat a 46. percben érkezett irdatlan sebességgel a dán kapuba:

A meccs rég látott izgalmakat tartogatott: az Esbjerg egy perccel a mérkőzés lefújása előtt még vezetett, az Audi ETO mégis fordított és 31-30-ra nyert.

A holland klasszis teljesítményével elégedett a győri klub és minden bizonnyal Housheer is jól érzi magát a zöld-fehéreknél. Ennek ékes bizonyítéka, hogy nemrég 2030-ig tartó kontraktust írtak alá.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu